Call of Duty Modern Warfare boyutu artıkça artıyor

Bir oyun düşünün ki tüm savaş atmosferini size yansıtsın. Bu konuda iddialı olan iki oyun var. Bunların içerisinde en başarılı olan ise Call of Duty serisi. Yıllar yıllardır oynanan oyun, tam anlamıyla efsane haline geldi. Son oyunu Call of Duty Modern Warfare ile kriterlerini biraz daha yükselten oyun, bambaşka bir nedenle daha gündemde.



Tamam oyun grafiksel ve atmosfer açısından çok iyi ama bir de kötü yanı var ki oyunun boyutu. İlk çıktığı zamanda oyunun boyutu çok yüksekti ama yayınlanan güncellemelerle beraber oyunun boyutu yeni rekorlara doğru ilerlemeye başladı.



Call of Duty Modern Warfare Disk Alanı Diye Bir şey Bırakmayacak

Yayınlanan son güncellemelerle beraber oyunun PC sürümü 209 GB seviyesine çıktı. Bu sadece indirme boyutu. Disk alanı için 212 GB minimum alan isteniyor. Varın siz düşünün. PC versiyonu neyse, depolama birimi değiştirilerek sorun çözülebilir ama PS4 sürümü için işler bu kadar kolay olmayabilir.



PS4 sürümü PC sürümüne göre biraz daha düşük depolama alanına sahip olmasıyla beraber 172 GB indirme boyutundan söz ediliyor. Grafikleri çok iyi. Oyun mekanikleri çok iyi ama bu boyut çok yüksek. Belki de bu boyuta sahip olan oyunlara alışmak gerekiyordur.



Kaynak: Yorumla.net