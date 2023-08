Call of Duty Modern Warfare 3'ün İlk Oynanış Videosu Yayınlandı!

İkonik seri Call of Duty'nin bu sene çıkacak oyunu yakın zamanda resmen duyuruldu. Activision, tüm iddiaları doğrulayarak yeni oyunun Modern Warfare 3 olacağını açıkladı.



Büyük heyecanla beklenen yapım, geçtiğimiz hafta Steam'de ön siparişe açıldı. Oyunun Türkiye fiyatı tahmin edebileceğiniz gibi cep yakar nitelikte. Bugün ise oyundan yeni bir oynanış fragmanı yayınlandı.



Oyunun Steam sayfasını incelediğimizde, ön sipariş fiyatının 1.999 TL olduğunu görüyoruz. Öte yandan Kasa Sürümü için ön sipariş fiyatının ise 2.799 TL ödenmesi gerektiği görüldü.



Activision, oyunun yepyeni bir fragmanını da bizlerle geçtiğimiz hafta buluşturdu. Fragman, hem grafikler hem oynanış hem de hikâye açısından bazı önemli detaylar içeriyor. Soap, Ghost, Price ve Gaz gibi önceki oyunlardan bildiğimiz karakterleri de görebiliyoruz.



Ayrıca, klasik Modern Warfare 2 oyununun ünlü "No Russian" bölümünden de bir kesit fragmanda gösteriliyor. Makarov'un nasıl görüneceğine de son kısımda bir bakış atabiliyoruz.



Modern Warfare 3, Geçen sene piyasaya sürülen MW2'nin devamı niteliğinde olacak. Oyunda, orijinal üçlemeden de tanıdığımız Makarov'u ana kötü olarak göreceğiz. Captain Price, Ghost ve Soap gibi tanıdık karakterler, Makarov'u durdurmaya çalışacaklar.



Ayrıca oyunda "Zombi" modu da göreceğiz. Bu, Modern Warfare serisinde bir ilk olacak. Gelen bilgilere göre 2009 yılında çıkan orijinal Modern Warfare 2'nin klasik haritaları da MW3'ün çoklu oyuncu modunda yer alacak.

Call of Duty Modern Warfare 3'ün sistem gereksinimleri henüz açıklanmadı. Açıklandığında bu kısmı güncelleyeceğiz.



Activision, Modern Warfare 3'ün 10 Kasım 2023 tarihinde piyasaya sürüleceğini açıkladı.



(Kaynak: Webtekno)