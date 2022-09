Call Of Duty Modern Warfare 2 sistem gereksinimleri belli oldu!

Infinity Ward'ün sevilen oyunlarından biri olan Call Of Duty Modern Warfare 2'nin yenilenmiş sürümünün yayınlanmasına günler kalırken, oyunun sistem gereksinimleri de paylaşıldı. Milyonlarca insan tarafından takip edilen Call Of Duty Modern Warfare 2 sistem gereksinimleri nelerdir? İşte detaylar



Call Of Duty Modern Warfare 2 sistem gereksinimleri



Bu hafta sonu beta programı ile yayınlanacak yenilenmiş COD: MW2, şimdiden milyonlarca oyuncu tarafından büyük heyecanla bekleniyor. Oyunculara dostluğu ve asla geride bırakmamayı öğreten bu oyun, Infinity Ward tarafından geliştirilmiştir.



Geçtiğimiz aylarda yenilenmiş sürümünün çıkacağı duyurulmuşken, bugün de oyunun resmi sistem gereksinimleri paylaşıldı. İşte COD: MW2 oynamak için sisteminizde olması gereken özellikler:



Minimum



İşletim Sistemi: Windows 10 64-bit

İşlemci: Intel Core i5 3570 / AMD Ryzen 5 1600X

Ekran Kartı: NVIDIA GeForce GTX 960 veya AMD Radeon RX 470

VRAM: 3 GB

RAM: 16 GB RAM

Depolama Alanı: 25 GB

Ses Kartı: DirectX uyumlu



Önerilen



İşletim Sistemi: Windows 10 64-bit

İşlemci: Intel Core i7-4770K veya AMD Ryzen 7 1800X

Ekran Kartı: NVIDIA GeForce GTX 1060 veya AMD Radeon RX 580

VRAM: 3 GB

RAM: 16 GB RAM

Depolama Alanı: 25 GB

Ses Kartı: DirectX uyumlu

Call Of Duty Modern Warfare 2 sistem gereksinimleri bu şekilde. Minimum sistem gereksinimleri ile önerilen gereksinimler arasında dağlar kadar bir fark bulunmamakta. Hayliyle aradaki FPS farkı da çok fark etmeyecektir.



2019'daki yenilenmiş COD: MW2'nin gereksinimleri ile 2022'nin sistem gereksinimleri hemen hemen aynı, pek bir fark bulunmuyor.



Call Of Duty Modern Warfare 2 ne zaman yayınlanacak?



COD: MW2 sistem gereksinimleri belli olmuşken, ne zaman yayınlanacağı hakkında da bir tarih mevcut. Oyun 28 Ekim'de PC ve konsollarda yayınlanacak, ancak açık beta sırasında da alınarak oynayabilirsiniz. Açık beta ise Call Of Duty Next etkinliğinden sonra PlayStation oyuncularına hemen sunulacakken, PC oyuncuları 22 Eylül gününde açık betayı oynayabilecek.



Buna ek olarak, Call Of Duty Modern Warfare 2 ön siparişleri Steam üzerinden açıldı. Sayfaya gitmek için buraya tıklayabilirsiniz.



(Shiftdelete.com)