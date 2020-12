Call of Duty Mobile Sezon 12'deki yeni özellikler belli oldu

Son dönemlerde adından sıkça söz edilen oyunlar arasında yer alan battle royale savaş oyunu olan call of duty mobile sezon 12 yeni özellikler ve yenilikler bulunuyor. Oyuncuların merakla beklediği ve 1 yıllık aradan sonra son güncellemesiyle oyuncularla buluşan Call of Duty ile yeni oyunun keyfini yaşayacaksınız.



Yeni sezona yepyeni güncellemeleriyle başlayan ve oyunculara farklı bir deneyim yaşatan Call of Duty, oyun severlerin ilgi odağı oldu.



Call of duty mobile sezon 12 yeni özellikler Yenilikler;



Çok oyunculu harita Hacknet Yard

Efsaneci karakter Dark Nikto

Gece modu haritası Crash, Hackney Yard ve Summit

Battle Royale onarıcı sınıfı

Üst seviye roket fırlatıcı

AGR556 ve 50 GS özel silah

Balistik kalkan operatör yeteneği

Takım ölüm maçlarında gece modu, yaşayan ölülerin saldırısı gibi oyun modu

Karanlığa dalış savaş biletinde yeni karakter, silah, ekipman

Bölünmüş şövalye özel etkinlik

Meydan okuma

Oyun içi mağaza üzerinden içerik ve ekipman

Arayüz güncellemesi, oynama optimizasyonu ve silah dengesi

En fazla oynanan oyun için geliştirilen tüm özellikler içerisinde bu yenilikler çok ses getirecek.



Birbirinden Farklı Yenilikler

Oyunda özellikle silah seçimleri, farklı ekipman kullanımları, silahlar ve karakterler ile daha zenginleşmiş bir içeriğe sahip olan Call of Duty, roket fırlatma gibi özellikleriyle heyecanlı bir oyun sunuyor. Oyun severlerin oynarken yaşayabileceği kadar heyecanlı ve seviyeleri bir o kadar zor oyunda, keyif, heyecan bir arada oluyor.



Mobil Cihazlarda Ücretsiz Oyna

Mobil uygulamalarda yer alan call of duty mobile sezon 12 yeni özellikler özelleştirilebilen sesli, yazılı sohbet, 3B grafik, ses kalitesi gibi özelliklerle muhteşem bir HD oyun sunuyor. Nişancılıkta ustayım diyorsanız, Call of Duty tam sizin için bir oyun olacak.



Kaynak: oyunkonseyi