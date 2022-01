Call of Duty hayranlarına PlayStation müjdesi

Activision cephesinden Call of Duty hayranlarına müjdeli haber geldi. Microsoft tarafından satın alındıktan sonra, Xbox'a ait bir şirket haline gelecek olan firma, oyunlarının geleceği konusunda da oldukça fazla soru işaretine sahipti. Özellikle PlayStation için çıkıp çıkmayacağı merak edilen yapımlarla ilgili sevindiren bir gelişme yaşandı.



Ortaya çıkan gelişmelere göre Activision, önümüzdeki birkaç Call of Duty oyununu PlayStation'a çıkaracak. Şirketin, Sony ile olan anlaşmalara saygı göstereceği öğrenildi.



PlayStation'a 3 adet Call of Duty daha gelecek



Bloomberg'de yer alan rapora göre göre Activision, Call of Duty serisi için hala en yetkili isim. Zira eğlence sektöründeki en büyük ikinci satın alım olan Microsoft'un hamlesi, henüz onaylanmadı. Bu süre zarfında geliştirme yapmaya ve yeni oyun çıkarmaya devam edeceklerini belirten şirket, PlayStation hayranlarını da üzmeyecek. İlk gelen bilgiler ışığında önümüzdeki süreçte çıkacak en az 3 Call of Duty yapımının, PlayStation konsollarına gelmesi bekleniyor.



Mevcut taahhütleri yerine getirme konusunda kendinden emin olan Activision cephesi, Xbox tarafından da herhangi bir baskıya alınmadıklarını belirtti. Bununla birlikte Xbox ve Microsoft da bu duruma oldukça önem veriyor. Zira şirket Zenimax Media'yı satın aldığında alt kuruluşu olan Arkane, Death Loop'u geliştiriyordu ve PlayStation ile özel anlaşmaya sahipti. Bu duruma saygı gösteren şirket, herhangi bir fesih işlemi başlatmadı.



Benzer durumu Activision için de gerçekleştirecek olan Xbox, taahhütlerin bitiminin ardından nasıl bir yol izleyecek merak konusu. Özellikle Bethesda oyunlarını özel statüye geçiren şirket, Activision Blizzard için de bunu yaparsa Sony cephesine büyük zararlar verebilir.



Bu yıl içerisinde onaylanması beklenen satın almanın ardından, Activision Blizzard elinde olan bütün marka ve seriler, Microsoft'un kontrolüne geçecek. Şirketin hamleleri merak edilirken, Game Pass ile alakalı da somut gelişmelerin yaşanması bekleniyor. Bakalım Xbox, hayranlarını memnun etmeyi başaracak mı, bekleyip göreceğiz.



Peki sizler bu konuda neler düşünüyorsunuz? Sizce Call of Duty serisi ne kadar daha PlayStation'a gelir? Görüşlerinizi bizlere aktarmayı unutmayın.



(Kaynak: shiftdelete.com)