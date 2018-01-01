Call of Duty Ghost 2 yolda

Call of Duty Ghost 2'nin çok yakında oyun severlerin karşısına çıkacağı iddia edildi. Ashton Williams Twitter hesabı üzerinden paylaşmış olduğu kurukafalı paylaşım ile serinin hayranlarını heyecana düşürdü. Peki gerçekten de böyle bir devam oyunu olacak mı?



Bu konuya net cevap vermek güç; zira Call of Duty Modern Warfare 4 için de aynı iddia ortaya atılabilirdi. Ortaya atılan iddialara göre, söz konusu yeni oyunun önümüzdeki birkaç ay içerisinde duyurulacak. Ayrıca bu oyunun CoD MW2'de vahşice şekilde öldürülen Roach ve Ghost ile bağlantılı olacağı da iddia ediliyor.



