Call of Duty Ghost 2 yolda
Yıllardır seriyi güçlendirerek devam ettirmeyi başaran Call of Duty'e yeni bir halka daha ekleniyor. Call of Duty Ghost 2 ile ilgili ilk bilgiler internete sızdı bile!
Call of Duty Ghost 2'nin çok yakında oyun severlerin karşısına çıkacağı iddia edildi. Ashton Williams Twitter hesabı üzerinden paylaşmış olduğu kurukafalı paylaşım ile serinin hayranlarını heyecana düşürdü. Peki gerçekten de böyle bir devam oyunu olacak mı?
Bu konuya net cevap vermek güç; zira Call of Duty Modern Warfare 4 için de aynı iddia ortaya atılabilirdi. Ortaya atılan iddialara göre, söz konusu yeni oyunun önümüzdeki birkaç ay içerisinde duyurulacak. Ayrıca bu oyunun CoD MW2'de vahşice şekilde öldürülen Roach ve Ghost ile bağlantılı olacağı da iddia ediliyor.
Bu konuya net cevap vermek güç; zira Call of Duty Modern Warfare 4 için de aynı iddia ortaya atılabilirdi. Ortaya atılan iddialara göre, söz konusu yeni oyunun önümüzdeki birkaç ay içerisinde duyurulacak. Ayrıca bu oyunun CoD MW2'de vahşice şekilde öldürülen Roach ve Ghost ile bağlantılı olacağı da iddia ediliyor.
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