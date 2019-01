Call of Duty Blackout ücretsiz oluyor!

Fortnite'ın tüm platformlarda ücretsiz olması ve PUBG'nin de mobil sürümlerinin ücretsiz olmasıyla Call of Duty Black Ops 4'ün Blackout modu yeterli ilgiyi göremedi.



Bu yüzden farklı bir strateji geliştiren oyun yapımcısı, Blackout modunu 17-24 Ocak tarihleri arasında PlayStation 4, Xbox One ve PC kullanıcılarına ücretsiz olarak sunacak. Ve bununla, oyunu henüz deneyimlememiş olan Battle-Royale oyuncu kitlesini kendi tarafına çekmeyi planlıyor.



Temel konsept Fortnite ve PUBG gibi oyunlarla aynı olsa da, Call of Duty gelişmiş oyun dinamikleri ve yüksek kaliteli grafikleri açısından büyük bir avantaja sahip.



Activision'ın resmi hesabından attığı tweet ile duyurulduğu gibi, "Oyunu PUBG veya Fortnite'den daha iyi olup olmadığını görmek için kendiniz deneyebilirsiniz." oyun yapımcısı, oyuna olan merakı artırma ve kullanıcıların beğenisinin ardından satın almaya yönlendirme stratejisi ile hareket ediyor.



Çekirdek Call of Duty oyuncu tabanı zaten oyunu oynuyor. Ancak şu anda oyunu oynamayan büyük bir Battle-Royale oyuncu kitlesi var. Blackout ücretsiz deneme sürümü, Activision'ın bu kişileri Call of Duty'ye yönlendirmeyi amaçladığı bir yöntem olarak görünüyor. (Shift Delete)