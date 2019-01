Call of Duty: Black Ops 4'e yeni sınırlı süreli mod: Ambush

Ambush, şu anda oyunda olan sınırlı süreli mod Down But Not Out sona erene kadar yayınlanmayacak. Down But Not Out tüm platformlarda birkaç hafta kalacak (hafta başında PlayStation 4'te başlamıştı). Treyarch Ambush'un DBNO modunun sona ermesiyle hemen başlayacağını belirtti.



Call of Duty: Black Ops 4'ün yeni sınırlı süreli modun ortaya çıkaran mobil uygulamada; Skulker (yatınca/ eğilince daha hızlı hareket etmeyi sağlıyor) ve Dead Silence (sessizce hareket etmeyi ve sandıkları açarken daha az ses çıkarmayı sağlıyor) perk'lerinin daha değerli olacağından bahsediliyor. Keskin nişancı tüfeği ve yakın dövüş silahlarının kullanılacağı modda nedenini anlamak kolay.



Düşmanları öldürmek için yakın dövüş silahlarını kullanmak Call of Duty: Black Ops 4 battle royale modu Blackout'ta eğlenceli anlara sahne olabiliyor. Tek vuruşta öldüren av bıçağıyla düşmanları çivilerken ve balta atışlarıyla uzak mesafelerden başarı yakalayan oyunculara şahit olduk. (Psoyun.com)