Böyle 'regen' daha önce görülmedi!

İnstagram'da alvarorc908 isimli FIFA 20 oyuncusu, kariyer modunda çıkan regen (oyunun oluşturduğu sanal futbolcu) oyuncusunu ve nasıl geliştirdiğini gösterdi.99 reytinge sadece 24 yaşında ulaşan Ewan Rose isimli futbolcunun serbest kalma bedeli ise 703.9 milyon euro. Yani bu paraya 3 Neymar alabilirsiniz ve üstüne Erling Haaland alacak kadar paranız kalabilir.99 reytingli Ewan Rose isimli regen futbolcunun yetenek hareketleri puanı 5 üzerinden 5, zayıf ayağını kullanma özelliği de 5 üzerinden 5. Driplingi 96, şut özelliği 98, temposu ise 99!Oyuncunun 1.72 boyu olmasına rağmen fiziksel özelliğinin 82 olması da dikkat çekti.Bu regen oyuncu üzerine yapılan yorumlarda, "Kariyer modu gerçekten bozuk. 3. sezondan itibaren gerçekçiliğini yitiriyor. Regenler, gerçek dışı bir şekilde gelişiyor." denildi.FIFA 20 kariyer modu oyuncuları ise EA Sports'a yaptığı çağrıda kariyer modunun FIFA 21'de düzeltilmesi talebinde bulundu ve imza kampanyası başlattı.