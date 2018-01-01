Böyle bağış görülmedi! Twitch tarihine geçti

Ünlü twitch yayıncısı Exotic Chatoic, canlı yayın sırasında arkadaşı King Mascot tarafından 75 bin Dolar (410 bin TL) bağış aldı. Bu bağış, twitch tarihinin en yüksek bağışı oldu.



Fortnite oyuncusu Exotic Chaotic, twitch yayını sırasında kendisi gibi yayıncı ve oyuncu olan arkadaşı King Mascot tarafından 75 bin Dolar bağış aldı.



Exotic Chaotic'in oyuna yeni başladığı sırada King Mascot tarafından 75 bin Dolar bağış aldı. Bağışı gören Exotic Chaotic, gözlerine inanamadı ve takım arkadaşlarından rica ederek oyuna ara verdi. Exotic Chaotic, PayPal hesabını kontrol ederek paranın geldiğinden emin oldu.



Bu bağış, twitch tarihinin en yüksek bağışı olarak tarihe geçti.



"AİLEVİ SORUNLARI OLDUĞUNU BİLİYORDUM"



Sosyal medyada ve twitch'te bu bağışın bir reklam veya viral olabileceği iddiaları üzerine King Mascot, "Arkadaşımın ailevi sorunları var. Bu bağışla birlikte sevgilisi ve 4 yaşındaki kızı için yeni bir ev bulabilir. Bir aydan uzun süredir onun yaşadığı zorlukları biliyorum. Fakat, bu bağış için PayPal ile bazı ayarlamaları yapmak gerekiyordu." yanıtını verdi.



Bağış sonrası Exotic Chaotic, "Kız arkadaşım full time çalışıyor ve Fortnite yayıncısı olarak kariyerime destek oluyor. Ona ve 4 yaşındaki kızıma çok şey borçluyum. Tüm bu parayı onlar için kullanacağım." dedi.



