Borderlands 4 ön siparişe açıldı: İşte fiyatı, çıkış tarihi ve oyuna dair bilmeniz gereken her şey!

2K'in sevilen Borderlands serisinin merakla beklenen yeni oyunu Borderlands 4 için şu ana dek ortaya çıkan tüm detayları sizler için listeledik.

2K'in sevilen serilerinden Borderlands'in bu yıl piyasaya sürülecek yeni oyunu Borderlands 4 nihayet ön siparişe açıldı. Fiyatı her ne kadar gerek ülkemizdeki gerek globaldeki oyuncuları üzmüş olsa da oyun artık ön sipariş verilebiliyor.

Şimdiye dek yayımlanan fragmanlarında beklentileri daha da yükselten ve serinin hayranları tarafından merakla beklenen Borderlands 4 için şu ana dek ortaya çıkan ve açıklanan tüm detayları sizler için bir araya getirdik.

Borderlands 4 konusu

Acımasız bir tiranın yönettiği yepyeni bir gezegende geçen Borderlands 4; yüksek tempolu aksiyon, baş belası Kasa Avcıları ve milyarlarca vahşi ve ölümcül silahla birlikte geliyor.

Servet ve ihtişam peşinde koşan dört yeni Kasa Avcısından biri olarak Kairos ile çarpış. Güçlü Aksiyon Becerilerini kullan, yetenek ağaçlarıyla yapını geliştir ve dinamik hareket yeteneklerinle düşmanlarına hükmet.

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