Bora Koçyiğit; "Dünyanın en büyük espor arenasını yapıyoruz"

League of Legends Türkiye Ülke Müdürü, Sporx'e çok önemli açıklamalarda bulundu. "Yeni sistemde hiçbir takımın yeri garanti değil, herkes aynı elemelerden geçecek. Akademi ve Üniversite liglerimizi çok önemsiyoruz." açıklamalarında bulunan Koçyiğit'in Sporx röportajına aşağıdan ulaşabilirsiniz;Ben açıkçası böyle süreceğini düşünüyorum. Çünkü oyun sektörü büyüyor, oyun sektörünün büyümesine paralel olarak espor sektörünün de büyümesi çok normal. Oyun sektörü artık dünyada Hollywood ve müzik sektörünü geride bıraktı, büyüklüğü 100 milyar dolarları aştı.Espor sektörü daha o kadar değil tabi sadece 1 milyar dolar civarlarında ama sadece Çin'de 2020'de 10 milyar dolarlara gelmesi bekleniyor. Dolayısıyla bu iş paralel bir şekilde her yerde büyüyor. Tabi özellikle Türkiye gibi ülkeleri öne çıkaran şey genç nüfus. Bizim inanılmaz bir genç nüfusumuz var. Onun oyun sektöründeki ve espordaki büyümenin Türkiye'de de aynı şekilde paralel devam etmesi çok doğal. Ben Türkiye'de de bu büyüme trendinin önümüzdeki 5 10 yıllık süreçte artarak devam edeceğini düşünüyorum.Önümüzdeki sene geçmek istediğimiz sistem aslında major lig olmamız için gerekliliklerin ilk ön hazırlığı. Şöyle söyleyeyim şu anda 14 tane lig var bu liglerden 5 tanesi major seviyesinde. Bu 5 tane major ligin dışında kalan ligler ön eleme oynuyorlar. Biz de bunlar arasındayız ve bu durum elbette bir anda değişmeyecek çünkü Major liglerle aramızda büyük bir yatırım farkı mevcut.Örnek veriyorum Faker dediğimiz arkadaşın bu sene maaşı 4 milyon dolar. Bizim Türkiye'de bir takım zar zor 4 milyon etmekte. Dolayısıyla dışarıda, bir oyuncu bir lige bedel ve bu durum her geçen sene yükselerek artmakta. Avrupa ve Kuzey Amerika franchise sistemine geçtiler. Bu yıl Amerikan ligi slotu 10 milyon dolara sattıldı, Avrupa ligi 10 milyon euroya sattıldı. Baktığımzıda, Kuzey Amerika, Kore ve Çin en büyük 3 lig. Bizim Türkiye ligi olarak bu liglerle aynı finansal yapıya ulaşmamız çok zor. Dolayısıyla onların yaptıkları yatırımlar altyapıya yaptıkları yatırımlar çok daha fazla. Bence onların major ligte olma durumları bir süre daha devam eder.Türkiye ise altta kalan ligler arasında çok öne çıkan bir lig. 2-3 turnuvadır grupları kolayca geçip daha sonrasında zorlanıyoruz. Umuyoruz ki yeni sistemin getirisi olarak büyüyen yatırımlarla birlikte takımlarımız gruplar sonrasında da zorlanmaya son vererek uluslararası turnuvalarda bizleri en iyi şekilde temsil etmeye başlayacaktır.Atıyorum sen, ben, biz böyle bir teşebbüs kursak ve bu işe başvursak, biz hangi aşamalardan geçiyorsak Galatasaray'da, Beşiktaş'ta, Fenerbahçe'de aynı aşamalardan geçecek. Tabi Galatasaray, Beşiktaş ve Fenerbahçe arasında bazı farklar var.Mesela ne farklar var. Fenerbahçe şu anda bizim şampiyonluk ligimizde mücadele eden bir takım, Beşiktaş şu anda bizim yükselme ligimizde mücadele eden bir takım, Galatasaray'ın ise şu anda bir takımı yok. Dolayısıyla bu üç takımında birbirinden farklı prosedürleri var.Şampiyonluk liginde mevcut 8 takımımız var. Önümüzdeki yıl yeni modelde 10 takım olacak. Slot sayısını 2 arttırıyoruz. Lig sonunda Şampiyonluk Liginde slotu bulunan takımlar eğer başvuruları kabul edilirse yeni sistemde Franchise bedeli ödemeyecek. Yükselme Ligindeki takımlar ise belirttiğimiz ücretin yarısı kadar ödeyecek.Yeni sistemde takımları belirleme konusunda yabancı bir denetleme şirketi ile çalışıyoruz. Bu şirket Avrupa ve Kuzey Amerika'da da partnership seçimleri için çalışmakta olduğumuz şirket. Takımlardan birer iş planı isteyeceğiz. Lige girmeleri durumda ne yapacaklarını nasıl bir yol izleyeceklerini bizlere anlatmalarını isteyeceğiz. Bu planı da denetleme şirketi inceleyecek ve takımları bu doğrultuda seçeceğiz.Yeni dönemde takımlara yaptığımız maddi desteği de kaldırıyoruz. Takımların gelir kısımlarında artık Riot ödemesi diye bir hane olmayacak.Takımlar kendi şirketleri adı altında istediği ürünü satmakta serbest. Ona biz müdahale etmiyoruz. Aynı şekilde oyun içerisinde onların logolarının bulunduğu ürünlerden sağlanan gelirin paylaşılması olayı da devam edecek ama onun dışındaki ödemeleri kaldırıyoruz. Yayın geliri önceden de vermiyorduk yeni sezonda da vermeyeceğiz çünkü zaten bizim yayınlarımızdan bir gelirimiz yok.Bu noktadaki asıl olay biz Riota Games olarak takımların sponsorluklarına da dokunmuyoruz. Mesela Kuzey Amerika ve Avrupa'da takımlar kendi sponsorluk anlaşmalarını yapamıyorlar. Riot Games onların yerine anlaşmalar yapıyor ve o sponsorluk geliri takımların arasında paylaşılıyor. Bu sisteme zaten Franchise deniliyor. Bizim yaptığımız sistem ise Partnership sistemi.10 takımı az bulmuyorum çünkü zaten espor ekosisteminde ligler 8 ya da 10 takımlı oluyor. 10 iyi bir sayı bence çünkü bir yılda iki splitimiz var, yani biz 1 senede 2 lig yapıyoruz. Dolayısıyla takımlar birbiriyle çok fazla maç yapıyorlar. Bu nedenle 10 takımlı ligin ideal olduğunu düşünüyorum. Bu sayı 12-13 olursa lig maç çöplüğüne dönebilir.Türkiye'de 10 takım değil de 15 takım yapsak bu sefer de kısıtlı oyuncu havuzu sebebiyle oyuncu bulamayan takımlarla karşılaşabilirdik. Türkiye'de henüz 10'dan fazla takımı doyurabilecek bir oyuncu havuzu mevcut değil. Yeni sistemin bir amacı da zaten oyuncu havuzunu geliştirebilmek. Bu nedenle de zaten Akademi Ligi kuruyoruz.3 yıllık süre için... uzun ya da kısa yorumunda bulunamam. Bizim burada rahat olduğumuz konu şu; Biz, Riot Games olarak bu oyunun sahibiyiz. Kuralını koyan ve bu kuralları uygulayan şirketiz ve biz geribildirimlere çok önem veriyoruz. Bir uygulama yaptığımız zaman takımlardan, oyunculardan ve profesyonel oyunculardan çokça geribildirim topluyoruz ve yaptığımız şeyin doğru olmadığını gördüğümüzde o değişikliği yapma konusunda esneğiz. Yani baktık bir hata var sistemde hemen düzeltiriz.Kesinlikle bir düzenleme olacak ama bunlar daha kesinleşmedi. Zamanı gelince duyuru yaparız bununla ilgili ama şunu istiyoruz ki Akademi ligi oyuncu yetiştirmeye yönelik bir lig olsun. Akademi ligi bir yarışma değil yetiştirme ligi olsun. Bu düzenlemedeki öncelikli amacımız yeni oyuncular yetiştirmek ve rotasyon havuzu yaratabilmek yönünde olacak.Bizim bugüne kadar takımlardan aldığımız en büyük şikayet, takımlarında oyuncular arasında rotasyon yapanın ne kadar zor olduğu yönndeydi. Ortada yeterli bir yetenek havuzu söz konusu değil bu nedenle takımlar belirli oyunculara bağlanmak zorunda kalıyor. Biz bu sorunu ortadan kaldırmayı hedefliyoruz.Riot Games bünyesinde bulunan tüm ligler Partnership veya Franchise sistemine geçecek. Hem de çok kısa bir süre içerisinde. Biz Riot Games Türkiye olarak bu konu üzerinde çok düşündük ve yeni sistemin bizim ekosistemimiz için en iyisi olacağının kararını verdik. Sonrasında da bu konudaki adımlarımızı atmaya başladık.Bu konuda zaman kaybetmek istemedik ve diğer liglerden önce adımımızı attık. Dediğim gibi diğer ligler de yakın bir zamanda partnership veya franchise sistemine geçecek.Biz yeni sistemin rekabeti engelleyeceğini düşünmüyoruz ama ne yaşanacağını hep birlikte göreceğiz. Olması durumunda da tedbir planlarımız hazır.Dışarıdan girişi 3 yıllık kapatınca sıkıntı olacağını söyleyenler var ama baktığınızda, son yıllarda yükselme liginden çıkıp da şampiyonluk liginde mücadele eden takım sayısı bir hayli azdı. Çıkan slotunu satıyordu biliyorsunuz. Biz de ŞL'de hep aynı takımları göremeye devam ediyorduk. Bizim bu müdahalemizle biz yaşanan bu trafiği düzenlemiş oluyoruz bir bakımı.Franchise slot sahibi olmayı başaran takım, içeri girdiğinde yatırım yapmazsa diyenler oluyor örneğin, bu konuda nasıl müdahale edeceğimiz, ya da bizim haklarımızın hepsi saklıdır. Takımlar bize sunulan İş Planına sadık kalmazsa, ligden çıkarılmaya gidecek kadar büyüklükte cezalar alacaktır. O tarafta full güvenceye sahibiz.Sözleşmemizi daha imzalamadığımız için yer bilgisini veremiyorum ama yine İstanbul Anadolu yakasında bir yer olacağını söyleyebilirim. Bu anlamda anlaşmak üzere olduğumuz yer çok iyi bir konuma sahip. Riot Games olarak 2 yıldır stage için yer arıyoruz. İstanbul'da gezmediğimiz yer kalmadı diyebilirim. Gerçekten çok fazla yer gezdik, fiyat olarak çok daha uygun yerler vardı ama birinci amacımız yerin ulaşımının kolay olmasıydı ve şu an anlaşmak üzere olduğumuz yer bu konuda çok uygun.Portatif bir tribün sistemi ile 1500 kişiye kadar çıkabilen bir alan hedefliyoruz. Beklentimiz normal sezon maçlarının en az 500 kişilik tribünlere oynanması yönünde.Bugüne kadar sadeceBiletlerimizi günlük ve haftalık şekilde satışa sunmayı planlıyoruz. Ücretleri makul seviyede olacak. Bizim bu arenadan beklentimiz, sadece maç günleri gelinip gidilen bir yer olmasından ziyade, maç günleri dışında bile gidilen, oyuncuların-taraftarların sosyalleşebildiği, takımların taraftar buluşması yapabildiği ya da etkinlik düzenleyebilidiği, belki de oyun/pc alanın dahi olacağı espor enerjisini 7/24 kullanabilmeyi hedeflediğimiz yaşayan bir yapı olması.Evet, şu anda görüşmelerimiz mevcut. Özellikle iki kurum bir hayli ilgili. Bu kurumlarda bütün maçları yayınlamak illaki zor olur ama her hafta bazı maçların canlı yayını olması çok olsı bir ihtimal şu anda.Bizim her halükarda Twitch ve Youtube yayınlarımız devam edecek. İnternetten ücretsiz izleme seçeneği her zaman bir opsiyon olarak seyircilerimizde bulunacak.Federasyon ile aramız çok iyi durumda. Espor federasyonu kurulmadan önce de Gençlik ve Spor Bakanlığı ile aramızda çok iyidi. Şu anda sevgili Alper (Özdemir) federasyonun başkanı oldu. Onlar şu anda yönetim kurulunu oluşturmaya çalışıyor. Yönetim kurulunun şekillenmesinden sonra bir toplantı isteğimiz var. Bu toplantıda ne yapabiliriz ya da neye ihtiyacımız var gibi noktaları kendilerine ileteceğiz.Bizim isteğimiz Federasyonun bizden ziyade takımlara büyük katkısının olması. Örneğin biliyorsunuz ülkemzide Frozen oynuyor. Dünya çapında tanınmış bir isim. Hatta bir gün Kore ülke müdürü ile konuşurken bizim ligde çok Koreli oyuncu var diyince evet Frozen'da orda biliyorum demişti direkt.Şimdi bu oyuncuları buraya getirmek gerçekten zorlu bir süreç. Fenerbahçe Frozen'ı getiriyor buraya ama oturma iznini alması çok zor oluyor. Şu anki sistemde takımlar oyuncuları sporcu olarak getirmiyor ülkeye, şirketine bir çalışan olarak getirip sporcu vizesi yerine çalışan vizesi almak durumunda kalıyor. Çalışan vizesi almak gerçekten sancılı bir süreç ama sporcu vizesi öyle değil. Sporcu vizesi almak çok daha kolay. Aynı şekilde vergisel anlamda da çalışan yerine sporcu getirmek şirektler açısından daha rahat bir seçenek.Diğer yandan Federasyonun Riot Games olarak direkt bize büyük bir artısı olmayacak. Esporun devletler ve federasyonlar tarafından yönetilmesi gerçekten zor bir durum. Çünkü oyun, yapımcı şirkete ait, devlete veya federasyona ait değil. Bu nedenle Federasyon'un bize müdahalesi ya da olumlu/olumsuz etkisi pek mümkün değil.Federasyonun en büyük artısı oyuncularımızın sporcu vizesi alabilecek statüye gelmesi olacak. Böylelikle hem dışarıya gitmek hem de dışarıdan oyuncu getirmek kolaylaşacak. Federasyon ile birlikte artık yurtdışı maçlarında vize engelinin sonlacağını düşünüyorum.Üniversite liglerini çok önemsiyoruz. Şöyle söyleyeyim, Türkiye'de üniversiteler arası en ciddi turnuvayı/ligi de biz organize ediyoruz ve bu lafımı futbolu, basketbolu da bu işin içine katarak söylüyorum.Biliyorsunuz ben hayatımın 15-20 senelik bölümünde spor üzerinden para kazanmış bir insanım. Bunları söylerken gözlemlerime ve verilere dayanıyorum. Üniversiteler Arası Futbol ligi var örneğin hiç duyor musunuz? Yapılıyor ama sponsoru kim biliyor muyuz?Bizim ligimizde kazanan takım kendini uluslararası bir ligde gösterme şansı buluyor. Örneğin bunu kaç üniversite ligi yapabiliyor?