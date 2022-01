Blizzard'dan Yeni Bir Hayatta Kalma Oyunu Geliyor

Geçtiğimiz günlerde oyun dünyasında büyük ses getiren bir açıklamayla Microsoft, Activision Blizzard'ın satın alınacağını duyurmuştu. Bu büyük haber sonrası her iki cephede de büyük bir hareketlilik başladı. Özellikle World of Warcraft ve Starcraft serileriyle tanınan ve Activision Blizzard'ın bir parçası olan Blizzard Entertainment da gündemde kendine yer edinmeyi başardı. Bugün paylaşılan bir blog ile birlikte Blizzard, henüz erken aşamada olan bir isimsiz bir hayatta kalma oyunu geliştirdiğini belirtti.



Her ne kadar Blizzard Entertainment bu hayatta kalma oyununu geliştirdiğini duyursa da bunun dışındaki detaylar çok az. Bilinen tek garanti bilgi oyunun bilgisayar ve konsollara geleceği ve bu oyunun Blizzard'tan gelen yepyeni bir evren olduğu.



Blizzard yeni çalışma arkadaşları arıyor



Twitter'dan yapılan duyuruda da görebileceğiniz üzere Blizzard Entertainment, oyunun geliştirici ekibine katılması adına yeni çalışma arkadaşları arıyor. Hayatta kalma türünde olacak bu yeni oyun, 2016 yılında çıkan Overwatch'tan sonra gelen ilk yeni ve başka bir yere bağlı olmayan evrene sahip oyun olacak. Yolun çok başında olduğu belli olan oyun için Blizzard sanat, mühendislik ve tasarım ekibi için uzman ekip arkadaşları arıyor.



Blizzard'ın blogunda yer alan konsept çalışması, orta çağı andıran bir temaya sahip ve portala benzeyen bir ayna görülüyor. Şu anda oyuna dair başka hiçbir bilgi yok. Ancak söz konusu evren yaratmak olunca, Blizzard'ın bu konuda iyi olduğunu biliyoruz ve bu da heyecanlanmaya yetiyor.



(Kaynak: webtekno.com)