Binlerce PlayStation Oyunu İndirime Girdi: İşte PS Store'un "Yıl Ortası Fırsatları" Kampanyasında Kaçırmamanız Gereken Oyunlar

Sony, PlayStation Store'da düzenli olarak indirim kampanyalarıyla karşımıza çıkıyordu. Bugün indirimlere bir yenisi daha eklendi. Şirket, binlerce oyunda indirime sunduğu "Yıl Ortası Fırsatları" kampanyasını resmen başlattı. Buna ek olarak mağazada remasterede ve retro indirimleri de devam ediyor.



PlayStation Store'un yıl ortası fırsatlarında fiyatı düşen bazı oyunları aşağıdan görebilirsiniz. %90'lara varan fırsatlar, 3 Temmuz 2025 tarihine kadar devam edecek. Eğer PS sahibiyseniz ve yeni bir oyun arayışındaysanız bu kampanyayı kaçırmamanızı öneririz.



