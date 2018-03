Bilibili Gaming LPL'de Boy Gösteriyor.

2017 sezonu kapanırken Çin Şampiyonluk Ligi rekabetine aralık ayının 17'sinde Bilibili Gaming de katıldı. Bugün yaptıkları duyuru ile takımın teknik ve oyuncu kadrosu açıklandı. I May takımının dağılması ile bu oyuncuları yeniden aynı kadroda birleştiren Bilibili, Şampiyonluk ligi sahasında yer alacak ve I May'in eski oyuncularına yeniden şans tanıyacak. Takım son sezonda pek başarı sağlayamamış ve istenileni verememişti. Ancak yeni bir isim ile tekrar ligde olan takım bu fırsatı değerlendirmek için ellerinden geleni yapacak.



Takımın üst koridorunda Shek "AmazingJ" Wai Ho ve Zhao "Audi" Ao-Di yer alacak. Ormancı rolünde ise Yang "Sks" Dai-Zhi fırsat veriliyor. Alt koridorda Li "Mole" Hao-Yan ve Xie "Jinjiao" Jin-Shan taşıyıcı rolünde, destekte ise Yun "Road" Han-gil var. Son olarak orta koridorda Koreli oyuncu Kang "Athena" Ha-woon olacak. Takımın koçu Yang "Maokai"Ji-Song, menajeri ise Yu "Bge" Yi.



Takımda Sks ve Mole hariç tüm oyuncular eski Edward Gaming oyuncusu. Sks I May takımında da diğer oyuncular ile birlikte oynamıştı. Uzun zamandır birlikte oynayan oyuncuların sinerji açısından birbirleri ile iyi anlaşabileceğini, yeni takımın amatörlüğünü bir kenara bırakıp ligde iddialı bir performans sergileyebileceği düşünülüyor.



Böylece Çin Şampiyonluk Liginde EDward Gaming, Funplus Phoenix, Invictus Gaming, JD Gaming, LGD Gaming, Oh My God, Royal Never Give Up, Rouge Warriors, Snake Esports, Suning Gaming, Team WE, Topsports Gaming ve son olarak Vici Gaming takımları yer alacak.



Üst Koridor: Shek "AmazingJ" Wai Ho / Zhao "Audi" Ao-Di



Orta Koridor: Kang "Athena" Ha-woon



Ormancı: Yang "Sks" Dai-Zhi



Taşıyıcı: Li "Mole" Hao-Yan / Xie "Jinjiao" Jin-Shan



Destek: Yun "Road" Han-gil