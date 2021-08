Bilgisayara indirmeden tarayıcıdan oynanan 13 ücretsiz oyun tavsiyesi

Tarayıcı oyunları hayatımızın vazgeçilmezleri arasında yer alıyor. Keza düşünecek olursanız flash oyunlar zamanından beri aslında oyun tarihinde oldukça önemli bir yere sahipler. Bununla beraber tarayıcı oyunlarının günümüzde online olması nedeniyle anlık olarak arkadaşlarımızla keyifli video oyunları oynama şansını artık sıkça buluyoruz. Özellikle evde pandemiden dolayı kapalı kalmaktan sıkıldıysanız bilgisayarınıza indirmeden oynayabileceğiniz tatliş mi tatliş tarayıcı oyunlarına şöyle bir bakın isterseniz.İyi bir bilgisayarınız yahut telefonunuz yoksa tarayıcı oyunları sizin için biçilmiş kaftan olabilir. Bu noktada şunu belirtebilirsiniz, birbirinin aynısı bir ton tarayıcı oyunu var hangisini oynamalıyım diye? Açıkça belirtmek gerekirse baştan söyleyelim listemizde SeaFight, League of Angels, DrakenSang, Bitefight, Travian gibi oyunlardan bir iki tane aldık. Birçoğunu bildiğinizi varsayıyoruz. Gerçi hoş baktığınızda League'le başlayan hemen her tarayıcı oyunu da birbirinin aynısı. Lafı çok uzatmadan gelin hadi hep beraber inceleyelim neler var neler yok?Adventure QuestPokemon ShowDownGartic.IOOgameLegend OnlineSlither.IOGeoGuessrTown of SalemDark OrbitCatan UniverseFallen LondonHero ZeroPopmundoTek oyunculu bir RPG yapım olan Adventure Quest'de 700'den fazla canavarla savaşabilirsiniz. Oyuna aslında single player olmasının dışında RPG keyfini tam anlamıyla yaşamanızı sağlıyor. Bu süreç içinde tek tabanca takılıp keyifli bir hikaye oynayayım diyorsanız Adventure Quest'i seçebilirsiniz.Bu arada Pokemon damarınız kabardıysa direkt olarak tercih edebileceğiniz yegane oyun Pokemon ShowDown. Hoş iyi bir Pokemon fanıysanız bu oyunu bilmiyor olma şansınız pek yok. Online olarak da oynayabileceğiniz Pokemon ShowDown hem yetişkinler hem de çocuklar için eğlenceli bir simülasyon deneyimi sunuyor.Arkadaş ortamında çok eğlenceli bir "tahmin et" oyunu. Gartic.IO kalabalık bir arkadaş ortamınız varsa mutlaka oynamanız gereken bir oyun. Bilgi yarışması ve adam asmaca tarzı yapısıyla keyifle oynayıp eğlenebileceğiniz bir oyun efendim.Eski OGame oyuncularından kim kaldı be! Uyaralım oyuna ciddi vakit ayırmanız gerekiyor. 2021 yılında OGame'e ilk defa başlayacaksanız bir gece PC başında değilken patlatırlar gezegeninizi uyandıralım. Standart tarayıcı tabanlı oyunlar dünyasının "Elder'ı" olduğu için bu oyun listemizde olmazsa ayıp ederiz diye düşündük.3D tarayıcı oyunları tarihinin de ilklerinden olan Legend Online'a merhaba diyebilirsiniz. MMORPG konusundaki açlığınızı yatıştırması için tercih edilebilecek eğlenceli bir yapım. Legend Online'ı özellikle yazma nedenimiz oyun birçok türevinin atası. Yani diğer oyunlar bundan türedi. Aslında hemen hepsi birbiriyle grafikleri de dahil olmak üzere aynı sayılır. Legend Online bu anlamda biraz daha önde keza oyunun sürekli geliştirilen bir yapısı var. Bu nedenle de MMORPG'yi tarayıcı üzerinde oynayayım derseniz Legend Online'ı öneririz.Agar.IO'dan sonra ortaya çıkmış solucanlar savaşı diyebiliriz. Slither.IO anlık oyuncu bakımından son dönemde Agar.IO'dan biraz daha fazla oyuncuya ev sahipliği yapıyor. Bununla beraber Agar.IO'dan sıkıldıysanız Slither.IO'yu deneyip biraz daha farklı bir oyunun keyfini yaşayabilirsiniz.Listemizdeki en enteresan oyunlardan biri olabilir. Dünyayı gezip biraz daha fikir edinebileceğiniz enteresan bir oyun. Haritalarda rastgele bir alana bırakılıyor ve dünyanın neresinde olduğunuzu tahmin etmeye çalışıyorsunuz. Bugüne kadar deneyimlediğimiz tarayıcı oyunlarından biraz daha farklı. Yeni yerler keşfetmeyi seviyorsanız GeoGuessr'ı deneyebilirsiniz.Vampir, kurt adam, cadı, avcı, katil kim?, vampir köylü vb. tüm oyun konseptlerini bir arada barındıran eğlenceli bir oyun olan Town of Salem'i tarayıcı da ücretsiz olarak oynayabilirsiniz. Dereceli maçlar atabilirsiniz, arkadaşlarınızla beraber kalabalık şekilde oynayabilirsiniz. Sıkılmadan eğlenebileceğiniz harika bir oyun.OGame'in biraz daha gelişmiş versiyonu Dark Orbit'i henüz denemediyseniz mutlaka deneyin. Biraz daha özelleştirilmiş, klan sistemi ve savaş yapısıyla OGame'in interaktif versiyonu diyebiliriz. Dark Orbit'i uzay savaşlarını seviyorsanız denemenizi öneririz.Kutu oyunları oynamayı seviyorsanız Catan'ı bilmemeniz pek mümkün değil. Catan Universe'de online bir şekilde arkadaşlarınızla Catan oynayabilirsiniz. Oldukça eğlenceli bir kutu oyunu olan Catan'ın tarayıcı oyunu da pek tatlı diyebiliriz. Özellikle sokağa çıkma yasaklarında arkadaşlarınızla Catan oynayarak eğlenmek oldukça keyifli olacaktır.2016'da yayınlanmış hikaye tabanlı bir browser oyun. Victorian döneminde geçen oyunda Londra yarasalar tarafından yerin bir mil altına indiriliyor. Bu arada Londra birilerine satılmış. Macera tünellerini kullanarak oyun içinde hikaye tabanlı bir oyunda oldukça keyifli dakikalar yaşayabilirsiniz.Eğlenceli ve absürt süper kahramanlar dünyasına hoş geldiniz. Kendi süper kahramanınızı yaratarak bu eğlence de yer alabilirsiniz. Hero Zero hem çok keyifli hem de arkadaşlarınızla saçma maceralar yaşayabileceğiniz bir oyun.Yılların text base sosyalleşme ve müzik oyunu. Özellikle pandemi döneminde evde sıkıldıysanız Popmundo oynayarak sosyalleşebilir, bir müzik grubu kurabilir turnelere katılabilirsiniz. Oldukça keyifli bir oyun olduğunu söylemek yanlış olmasa gerek. Popmundo da her şeyin yazı tabanlı olduğunu unutmamalısınız ama.WebTekno