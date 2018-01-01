Beşiktaş'tan Kore'ye transfer oldu!
Daha önce Türkiye'de Crew ve Beşiktaş'ta oynayan orta koridor Naehyun, LCK takımlarından Kingzone DragonX'e transfer oldu.
Daah önce ülkemizde Crew ve Beşiktaş formaları da giyen Yoo "Naehyun" Nae-hyun, Kore Ligi (LCK) takımlarından Kingzone DragonX'e transfer oldu.
Longzhu'nun kadrosu ve LCK'daki lisans hakkıyla lige dahil olan Çinli şirket Kingzone, geçen sezon istediği hedeflere ulaşamamıştı. Yaz mevsiminde çeyrek finalde Afreeca Freecs'e elenen Kingzone DragonX, World'e de katılamamıştı.
Kingzone DragonX, şu ana kadar kadrosuna KT Rolster'dan'ın yıldızları Deft ve PawN, Afreeca Freecs'ten destek oyuncusu TusiN'i dahil aetti.
Naehyun'un PawN'ın arkasında yedek olacağı düşünülüyor.
İşte DragonX'in kadrosu
Üst Koridor: Rascal
Ormancı: Cuzz
Orta Koridor: PawN- Naehyun
Nişancı: Deft
Destek: TusiN
Longzhu'nun kadrosu ve LCK'daki lisans hakkıyla lige dahil olan Çinli şirket Kingzone, geçen sezon istediği hedeflere ulaşamamıştı. Yaz mevsiminde çeyrek finalde Afreeca Freecs'e elenen Kingzone DragonX, World'e de katılamamıştı.
Kingzone DragonX, şu ana kadar kadrosuna KT Rolster'dan'ın yıldızları Deft ve PawN, Afreeca Freecs'ten destek oyuncusu TusiN'i dahil aetti.
Naehyun'un PawN'ın arkasında yedek olacağı düşünülüyor.
İşte DragonX'in kadrosu
Üst Koridor: Rascal
Ormancı: Cuzz
Orta Koridor: PawN- Naehyun
Nişancı: Deft
Destek: TusiN
Video Galeri
Son haberler