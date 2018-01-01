Beşiktaş'tan Kore'ye transfer oldu!

Daah önce ülkemizde Crew ve Beşiktaş formaları da giyen Yoo "Naehyun" Nae-hyun, Kore Ligi (LCK) takımlarından Kingzone DragonX'e transfer oldu.



Longzhu'nun kadrosu ve LCK'daki lisans hakkıyla lige dahil olan Çinli şirket Kingzone, geçen sezon istediği hedeflere ulaşamamıştı. Yaz mevsiminde çeyrek finalde Afreeca Freecs'e elenen Kingzone DragonX, World'e de katılamamıştı.



Kingzone DragonX, şu ana kadar kadrosuna KT Rolster'dan'ın yıldızları Deft ve PawN, Afreeca Freecs'ten destek oyuncusu TusiN'i dahil aetti.



Naehyun'un PawN'ın arkasında yedek olacağı düşünülüyor.



İşte DragonX'in kadrosu



Üst Koridor: Rascal

Ormancı: Cuzz

Orta Koridor: PawN- Naehyun

Nişancı: Deft

Destek: TusiN



