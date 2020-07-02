Beşiktaş ESports'ta fark yarattı!

ÖNE ÇIKAN TAKIMLAR KİMLER?

PARA ÖDÜLÜ NE KADAR?

PUBG MOBILE NEDİR?

Dünyanın en popüler mobil oyunlarından PUBG MOBILE'ın 2022 PMPL Türkiye Güz Sezonu'nun lig aşaması sona erdi ve Beşiktaş Esports takımı ligi ilk sırada tamamlamayı başardı. Üç aşamalı olarak gerçekleşen sezonun final maçları ise 7 - 9 Ekim tarihleri arasında gerçekleşecek.Heyecan dolu mücadelelere ev sahipliği yapan lig aşamasında birçok takımın ön plana çıktığı karşılaşmalar izlendi. Bu süreçte Beşiktaş Esports, S2G Esports, Fire Flux Esports ve Next Rüya rekabeti ileri seviyeye taşıyan takımlar oldu. Takımların üç aşamalı lig döneminde aldıkları toplam puanlar şu şekilde;Toplamda 150 bin dolarlık ( yaklaşık 2,8 milyon TL) ödül havuzuna sahip turnuvada Lig aşamasında genel sıralamada ilk 16'ya giren takımlar ilk puanlarıyla 7 - 8 - 9 Ekim tarihlerinde düzenlenecek final aşamasına çıkacak. Aldıkları bu puanlar lig aşamasındaki kazanılan bonusların tamamına eşit olacak. Finallerde ilk sekize kalan takımlar ise doğrudan PMPL Avrupa Şampiyonası'na katılacak.PMPL Türkiye turnuvasında iki sezonda toplanan tüm puanların sonucunda, en çok puanı alan iki takım PMGC'ye (PUBG Mobile Dünya Şampiyonası) gitmeye hak kazanacak.PUBG MOBILE, interaktif eğlence dünyasını 2017 yılında değiştiren fenomen PLAYERUNKNOWN'S BATTLEGROUNDS oyununu temel alıyor. Oyunda 100 kadar oyuncu, ıssız bir adaya paraşütle atlayarak hayatta kalan son kişi olmaya çalışıyor. Oyuncuların etrafta silah, araç ve çeşitli kaynaklar bulması, tüm rakiplerini yenmesi ve giderek daralan oyun alanında hayatta kalması gerekiyor.