Bazı PlayStation 5 Oyunlarının Konsolda Kaplayacağı Yer Açıklandı

Yeni nesil oyun konsollarına kavuşmamıza az bir zaman kalmışken oyuncular olarak heyecanımız da en üst seviyeye ulaşmaya devam ediyor. Yeni nesil grafiklerle göreceğimiz yepyeni oyunlar, umuyoruz ki grafiğin yanı sıra bizlere anlattıkları hikâyeleriyle güzel bir deneyim yaşatacaklardır.



Oyun demişken, PlayStation 5 hakkında en fazla merak edilen şeylerden birisi de oyunların konsolda kaplayacakları alandı. Günümüz oyunları bile artık standart olarak 50 GB – 100 GB arasında yer kaplarken yeni nesil oyunlarda bu durum nasıl olacaktı? İşte bugün bunun yeni bir cevabını aldık.



Yeni nesil bazı oyunların boyutları açıklandı:



PlayStation 5 için çıkacak ve yeni nesil grafikleriyle bizleri mest edecek bazı oyunların konsolda ihtiyaç duyduğu alan bugün yayınlandı. Buna göre Demon's Souls, PlayStation 5'in depolama alanında 66 GB'lık yer kaplayacakken Marvel's Spider-Man: Miles Morales 50 GB, oyunun Ultimate Edition sürümüyse 105 GB yer kaplayacak.



Yeni nesil grafiklerle birlikte sunulan teknolojiler ve yüksek çözünürlüklü dokular ele alındığında aslında bu boyutların oldukça sevindirici olduğunu söyleyebiliriz. Zira bahsettiğimiz üzere günümüz oyunları bile aynı aralıkta yer kaplıyor. Yine de konsolunuzda 9-10 tane oyundan daha fazla oyun oynamak istiyorsanız depolama alanına biraz yatırım yapmanız gerekebilir.



PlayStation 5 hakkında en büyük beklentilerden birisi, konsolun 5,5 GB/sn okuma hızına sahip 885 GB'lık bir SSD'ye sahip olmasıydı. SSD, oyun deneyimini fazlasıyla olumlu etkileyecek olsa da sahip olduğu kapasite muhtemelen aynı anda birden fazla oyunu barındırmak isteyen bir oyuncu için yeterli olmayacak.



Dolayısıyla bu noktada PlayStation 5 oyun konsolunuzda daha fazla oyun oynamak için harici bir SSD disk almak zorunda kalabilirsiniz. Böylece dilediğiniz kadar oyunu indirip saklayabilir ve istediğiniz zaman bir oyun silip yeniden yüklemekle uğraşmadan oynayabilirsiniz.



