Battlefield 2042, ücretsiz mi oluyor?

Call of Duty'nin en büyük rakibi Battlefield cephesi için geçtiğimiz yıl işler hiç ama hiç yolunda gitmedi. Serinin son 10 yıl içerisinde en az satan ve hem inceleme sitelerinden hem de oyunculardan düşük notu alan oyunu Battlefield 2042, markanın kaderini değiştirebilir.



Hem EA Games hem de DICE Entertainment'a yakın kaynaklardan gelen bilgiler, yapımı oynaması ücretsiz modele geçirmek için ciddi toplantılar gerçekleştirildiği yönünde Elbette bu ihtimal, oldukça ciddi soru işaretlerini de beraberinde getirecek.



EA, oyunu çok yakın zamanda ücretsiz yapabilir



Battlefield 2042 geliştiricisi DICE'ta işler bir süredir pek de yolunda gitmiyor. Anlık oyuncu sayısı günden güne düşen ve oyunculardan oldukça olumsuz geri dönüşler alan Battlefield 2042 için panik butonuna basılmış olabilir. Yapımcı DICE tarafından, oyunla ilgili gelen geri dönüşler ışığında sürekli irili ufaklı yamalar yayınlanıyor. Buna karşın oyuncular, Battlefield 2042'nin son halinden hiç ama hiç memnun değil.



Yapımın XP sistemindeki dengesizlikler, sunucu sorunları, büyük umutlarla oyuna getirilen yeni modların dahi bir gün sonra kaldırılması gibi birçok problem, EA cephesinde ciddi bir endişeye yol açmış durumda. EA Games yönetimine yakın kaynaklardan gelen haberler, ünlü yayıncının oyunu 'oynaması ücretsiz' (Free to Play) modele geçirmeyi ciddi ciddi düşünmeye başladığını gösteriyor.



Sektörün önde gelen duyumcularından Tom Henderson, yayınladığı yeni bir videoyla EA'in oyunu ücretsiz hale getirebilecek yöntemler üzerinde çalıştığını ve oyunun tamamı olmasa da en azından bir veya iki modun oyunculara ücretsiz olarak sunulacağını belirtti. Bu anlamda Portal veya Hazard Zone (bir ihtimalle her ikisi birden) yeni dönemde bütün oyunculara açık hale gelebilir.



Elbette tüm bu dedikodulara henüz EA veya DICE cephesinden bir yanıt gelmiş değil. Bu tür bir karar alınırsa, daha kısa bir süre önce oyuna tam oyun ücreti vermiş oyuncuların ne tepki göstereceği de ayrı bir merak konusu. Peki sizler Battlefield 2042'nin oynamasız ücretsiz modele geçmesi hakkında ne düşünürsünüz? Görüşlerinizi bizlerle yorumlar kısmında paylaşmayı ihmal etmeyin.



(Kaynak: shiftdelete.com)