Başarılı Espor Takımları Nasıl Antrenman Yapıyorlar?

Bilgisayar oyunu oynayan kişileri çoğu zaman öğleden sonra uyanan, sağlıksız beslenen, hareketsiz ve sosyal hayatı olmayan kişiler olarak düşünürüz. Bir süredir bu durum hiç de öyle değil. Dünyanın en başarılı sporcuları nasıl sıkı bir disiplinle antrenman yapıyorlarsa artık esporcular da en aynı derecede disipline ve özene sahip bir hayat yaşayarak başarılarına başarı katıyorlar.



Esporcular artık birer profesyonel gibi yaşamak zorundalar. Çünkü son rakamlara göre dünya çapında 380 milyon espor izleyicisi ve bu sektörde dönen yaklaşık 900 milyon dolar bir sermaye söz konusu. Yani artık kimse abur cubur yiyip kola içerek gerçek bir esporcu olamaz. Gelin dünyanın en başarılı esporcularının hayatına yakından bakalım ve sıkı antrenman programlarını görelim.



Öyle sabaha kadar oyun oynamak yok:



İşten ya da okuldan çıkıp eve geldikten sonra favori bilgisayar oyununuzu açıp sabaha kadar uyku yüzü görmeden keyifle oynayabilirsiniz. Hayat sizin. Ancak profesyonel bir esporcu için böyle bir sabahlama ritüeli söz konusu bile değil. Herkes erken yatacak, uykusunu alacak ve zamanında kalkacak.



Profesyonel espor takımları günde ortalama 6 - 8 saat arasında antrenman yapıyorlar. Antrenmana başlama saati sabah 9 ya da 10 olarak değişiyor. Yani esporcuların da dikkat ettikleri bir mesai düzeni var. Boş zamanlar dışında kimse aklına esip de dur ben biraz oyun oynayayım demiyor. Sonuçta bu da bir ekip işi.



Profesyonel espor takımı oyuncularının haftada ortalama 50 saat antrenman yaptıklarını söylemek mümkün. Ancak önemli turnuvalardan önce çalışma temposu arttırılabilir ya da bu tür turnuvalardan sonra antrenman saatleri azaltılabilir. Yine de özel tatil günleri dışında tüm profesyonel espor oyuncularının sıkı bir antrenman programına tabi olduklarını söyleyebiliriz.



Pizza söyledim, cips aldım, kola içelim yok:



Espor takımının maddi gücüne göre değişse bile, pek çok espor takımı ortak bir kampüste kalır. Herkesin kendi odası, ortak antrenman alanları, özel dinlenme ve genel eğlence alanları vardır. Profesyonel bir spor takımının tesisi gibi düşünün. Her şey planlıdır, yemekler de öyle.



Profesyonel esporcular üstün bir zihin gücü harcasalar bile fiziksel olarak hareketsiz kaldıkları için buna uygun bir beslenme programına sahiptirler. Beslenme uzmanları tarafından hazırlanan bu programlar, usta aşçılar tarafından özenle pişirilir ve tüm esporcuların günde 3 öğün sağlıklı beslenmeleri sağlanır.



Beslenmenin yanı sıra esporcuların fiziksel aktiviteleri de unutulmaz. Boş zamanlarında spor yapabilecekleri alanları vardır. Evinizde keyifle oyun oynarken abur cubur yiyebilirsiniz ama sağlıklı bir beden, sağlıklı bir zihin ve başarılarla dolu bir espor hayatı istiyorsanız beslenme düzeninize dikkat etmelisiniz.



Teknik destek sorun bile değil:



Dünyanın en başarılı espor takımlarından biri olan Team Liquid'in tesislerine baktığımız zaman Dell ile işbirliği içinde olduklarını görüyoruz. İşlemciler, grafik kartlar, monitörler, ışıklar ve diğer tüm donanımlar bu işbirliği ile sağlanıyor. Gecikme oranı en düşük internet bağlantısı ile desteklenen bu sistem sayesinde oyuncuların teknik sorunlarla ilgili hiçbir endişesi olmuyor.



Söz konusu işbirliği hem Team Liquid'in hem de Dell markasının işine geliyor. Çünkü Dell, bu takıma verdiği ürünlerin gerçek profesyoneller tarafından kullanıldığını bildiği için geri dönüşleri önemsiyor. Bu geri dönüşler sayesinde piyasadaki ekipmanlar güncelleniyor ya da kaldırılıyor.



Team Liquid gibi büyük bir ekibin yanında onlarda 7/24 teknik destek sağlayan ek bir ekip var. Bu ekip, binada bulunan en ufak cihazın bile çalışma prensibine hakim. Her birinin pek çok yedeği bulunan bu cihazlarda, donanımlarda ya da internet bağlantısında yaşanan sorun en kısa zamanda hızla çözülüyor.



Psikolojik destek de her daim esporcuların yanında:



Profesyonel espor takımlarındaki oyunculara baktığımızda çoğunun 18 - 25 yaş arasında olduğunu görüyoruz. Diğer spor dallarına göre bu oldukça genç bir yaş aralığı. Üstelik esporcuların kariyeri yaklaşık 5 yıl sürüyor ve bitiyor. Yani bu genç insanlar, bu kısa kariyerlerine hızla başlıyor, yükseliyor ve emekli oluyorlar.



Maalesef espor sektörünün büyümesi, bu genç oyuncular üzerindeki baskıyı büyük oranda arttırdı. Pek çoğu tükenmişlik sendromuyla karşı karşıya kaldığı için kısa sürede espor dünyasına veda ediyor. Bu nedenle profesyonel espor takımlarında her daim oyunculara psikolojik destek sağlayacak uzmanlar vardır.



Bu uzmanlar hem oyunculara psikolojik destek sağlarlar hem de çalışma programlarının onların verimini arttırmasını sağlarlar. Hiç kimse, birileri milyonlarca dolar kazansın diye hayatını vermek zorunda değil. Bu açıdan bakarsak belki de esporcuların en kolay işi oyun oynamak. Zor olan, oyun oynamaya hazır bir bedene ve zihne sahip olmak.



Dünyanın en başarılı espor takımı oyuncularının hayatlarından ve sıkı disipline sahip antrenman programlarından bahsettik. Espor dünyası her geçen gün büyümeye devam ediyor. Burada başarılarıyla hepimizi kendilerine hayran bırakan esporcuların da en az bu sektörün yöneticileri kadar rahat bir hayat yaşamalarına öncelik verilmesi gerekiyor.



