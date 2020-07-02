Avatar'ın mobil oyunu yolda!

Ubisoft, iki adet Avatar oyunu geliştiriyordu. Bunlardan birisi Avatar: Frontiers of Pandora, diğeri de mobil oyun Avatar: Pandora Rising olacaktı. Şimdi ise şirket James Cameron'ın film serisine dayanan Avatar: Reckoning adlı video oyununun duyurusu yaptı.



Oyun, Achosaur Games tarafından geliştiriliyor. Buna ek olarak Tencent, Cameron's Lightstorm Entertainment ve Disney ile de bir işbirliği var. Yapım, mobil cihazlar için gelirken çok oyunculu çevrimiçi rol yapma türünde oyuncuların karşısına çıkıyor.



Avatar: Reckoning, iOS ve Android'e geliyor



Avatar: Reckoning, 2022'de iOS ve Android platformları için geliyor. Yapım, oyuncuları Pandora'nın filmlerde görülmemiş bölümlerine sürüklüyor. Oyuncular, evlerini ve kaynaklarını almaya çalışan BKA güçlerinden korumak için savaşan Na'vi klanlarıyla buluşuyor. Oyunu tek ve çok oyunculu olarak oynama imkanı yer alıyor.



Oyuncular bir Avatar karakteri oluşturarak zaman içerisinde karakterlerini oluşturmak için solo hikaye görevlerinde, kooperatif ve PvP modlarında yer alıyor. Reckoning, Unreal Engine 4 oyun motoruyla geliştirildi. Grafik tarafına baktığımızda iyi şeyler vadedeceğini düşünüyoruz. Ancak şu ana kadar herhangi bir oynanış videosu gelmedi.



Avatar film serisinde, çok sayıda planlanan devam filminden ilki Avatar 2'nin bu Aralık ayında vizyona girmesi beklentiler dahilinde yer alıyor. 2009 yılında gelen Avatar, küresel gişede 2.847 milyar dolar hasılat yaparak tarihin en başarılı filmi olmuştu.



Sizler Avatar hakkında ne düşünüyorsunuz? Oyunundan beklentileriniz neler? Fikirlerinizi yorumlar kısmından belirtmeyi ihmal etmeyin!



(Kaynak: shiftdelete.net)



