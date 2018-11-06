AVANGAR'ın oyuncusu dimasick Gambit'e transfer oldu

Gambit ekibi eksik kadrosunu tamamlamaya devam ediyor. Kazakistan'ın önemli CS: GO temsilcilerinden AVANGAR'ın oyuncusu dimasick, bir diğer Kazak ekibi Gambit'e geçti

Kazakistan'ın önemli CS: GO temsilcilerinden AVANGAR'ın oyuncusu dimasick, bir diğer Kazak ekibi Gambit'e transfer oldu.

22 yaşındaki oyuncu, Temmuz ayına kadar düzenli olarak AVANGAR formasını giymişti. Temmuz ayında ise eski Gambit oyuncusu Bektiyar "fitch" Bahytov'un transferiyle birlikte yedeğe çekilmişti.

Oyuncunun 4 aydır süren bekleyişi sonunda son buldu ve dimasick tekrardan arenalara döndü. Son zamanlarda çok kotü bir performans sergileyen ve bazı dedikodulara göre dağılma aşamasına kadar gelen Gambit, bu transferle birlikte kadrosunu yeniden yapılandırma yolunda bir adım daha attı.

Gambit'in kadrosunda şu an toplam 6 oyuncu bulunuyor. Bu oyunculardan 4 tanesi as kadroda yer alırken geri kalan iki oyuncu ise inaktif olarak Gambit bünyesinde bulunuyor. Takımın beşinci oyuncusunun kim olacağı hakkında ise herhangi bir bilgi bulunmuyor. Takımdan yapılan açıklamaya göre ise takımın beşinci oyuncusu en kısa sürede açıklanacak.

dimasick transferiyle birlikte Gambit kadrosu nasıl şekillendi?
Mihail "Dosia" Stolyarov
Nikolay "mir" Bityukov
Rustem "mou" Telepov
Dmitry "dimasick" Matvienko
Dauren "AdreN" Kystaubayev (inaktif)
Abay "Hobbit" Khasenov (inaktif)

Kaynak: playerbros
 

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