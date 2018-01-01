Asus Wolfteam Ligi Kırmızı Sezon 4. hafta maçları tamamlandı. Birbirinden çekişmeli mücadelelerin yaşandığı 4. haftada yer yerinden oynadı. Yoluna kayıpsız devam eden Galatasaray Espor ligin zirvesinin sahibi oldu. İşte tüm maçların bilgileri ve detayları...



Ice Warriors – Galakticos



Lige verilen 1 haftalık aranın ardından Asus Wolfteam Ligi Kırmızı Sezonu'nda 4. hafta maçları Ice Warriors – Galakticos mücadelesi ile başladı. Oynanan 2 haritada da rakibine üstünlük kurmayı başaran Galakticos 3 puanı alan taraf oldu.



Saray haritasında oynanan mücadelenin baştan sona üstünü Galakticos oldu. Rakibi Ice Warriors'u 9-3 yenmeyi başaran uzaydan gelen ekip, böylece seride durumu 1-0'a getirmeyi başardı. Galakticos adına Saray haritasında en çok skor almayı başaran oyuncu ise Kreus oldu. Hiç şüphe yok ki aldığı 15 skor ile ilk haritaya damgasını vurdu.



Serinin ikinci mücadelesi Gaziantep Kalesi haritasında oynanırken, sonuç değişmedi. İlk haritada olduğu gibi rakibine net bir üstünlük kuran Galakticos, bu mücadeleden de 9-2'lik üstünlükle ayrılarak seride durumu 2-0'a getirmeyi başardı. Bu sonuçla seriyi de kazanan kırmızı mavili ekip, üç puanında sahibi oldu. İkinci haritanın en çok skor alan oyuncusu ise aldığı 14 skor ile Aidra oldu.



HWA Gaming – Dark Passage



Lige istediği gibi başlayamayıp, lig ilerledikçe form bulan HWA Gaming ile kötü gidişata dur demek isteyen Dark Passage karşı karşıya geldi. Mücadeleden galibiyetle ayrılan taraf HWA Gaming oldu.



İki takımda ilk mücadele için Şehir Meydanı haritasında yerlerini alırken, son derece agresif bir oyun sergileyen HWA Gaming net bir galibiyet almayı başardı. Haritanın her yerine çok iyi dağılan turuncu siyahlı ekip, ilk mücadeleyi 9-3 kazanarak seride 1-0 öne geçmeyi başardı. HWA Gaming adına en dikkat çeken oyuncu ise aldığı 17 skor ile takım kaptanı NukeStar oldu.



Depo haritasında oynanan serinin ikinci maçında ise büyük bir çekişmeye sahne oldu. Dark Passage, ilk haritaya göre çok daha iyi bir oyun sergilemiş olsa da beraberlik için yeterli olmadı. Rakibini 9-6 yenen HWA Gaming hem haritanın hem de serinin kazananı olmayı başardı. Serinin ikinci haritasında ise en çok skor almayı başaran oyuncu HWA Gaming adına TheCady oldu. Aldığı 17 skorla takımının galibiyetinde büyük rol oynadı.



Crew Esports – 1907 Fenerbahçe



Günün üçünü mücadelesi ise sürpriz bir sonuca sahne oldu. Crew Esports, 1907 Fenerbahçe ile 1-1 berabere kaldı. Alınan bu sonuçla beklenmedik bir şekilde puan kaybı yaşayan sarı lacivertli ekip, üçüncü beraberliğini almış oldu.



Takımlar serinin ilk maçı için Gaziantep Kalesi haritasında yerlerini alırken 1907 Fenerbahçe takımı hiç beklemediği bir sorunla karşılaştı. JWSK'nın yaşadığı teknik sorunlardan kaynaklı olarak maç esnasında oyuncu değiştirmek zorunda kalan sarı lacivertli ekipte JWSK yerine BloodRapper oyuna dahil oldu. Bu aksilik ile oyun konsantrasyonunu kaybeden 1907 Fenerbahçe istediği performansı gösteremedi. Rakibinin yaşadığı bu durumu çok iyi kullanan Crew Esports ise sergilediği güzel performans ile seride 1-0 öne geçmeyi başardı.



Serinin ikinci mücadelesi Üs Kodu:3275 haritasında oynanırken, maça ağırlığını koyan 1907 Fenerbahçe bu sefer rakibine geçit izni vermedi. Hızlı ve agresif bir oyun sergileyen sarı lacivertli ekip seride durumu beraberliğe getirmeyi başardı. Üs Kodu:3275 haritasında rakibini 9-3 yenen 1907 Fenerbahçe'de en çok skor alan oyuncu ise TheJessly oldu. Bu sonuçla iki takımda birer puanı paylaşmış oldu.



Team Turquality – Galatasaray Espor



En çok merak edilen mücadele hiç şüphe yok ki Team Turquality – Galatasaray Espor arasındaydı. Beklentileri karşılaya mücadele üst seviyede bir çekişmeye sahne olurken kazanan taraf Galatasaray Espor oldu.



Günün son maçında oynanan ilk harita Saray haritası olurken Galatasaray Espor kusursuza yakın bir performans sergiledi. Hızlı bir oyun sergileyen sarı kırmızılı ekip mücadeleyi 9-2 kazanmayı başardı. Rauntlar kısa sürmesine karşılık Galatasaray Espor'da, üç oyuncu çift haneli skor almayı başardı.



Serinin ikinci mücadelesi ise inanılmaz bir heyecana sahne oldu. İlk maçın aksine takımca toparlanan Team Turquality, çok net bir oyun sergilemeyi başardı. Maçı son anına önde götüren mavi beyazlı ekip, 8-5 öne geçmeyi başardı. Bu durumdan sonra muhteşem bir geri dönüş gerçekleştiren Galatasaray Espor mücadeleyi 9-8 kazanarak seriyi de 2-0 kazanmayı başardı. Aldığı bu galibiyetle 3 puanı hanesine yazdıran sarı kırmızılı ekip, 1907 Fenerbahçe'nin puan kaybetmesiyle liderlik koltuğunu devralmış oldu.



HWA Gaming – Galakticos



Günün en kritik ve en merak edilen maçı HWA Gaming ile Galakticos arasında oynandı. Sıralamayı yakından ilgilendiren maçta adına yakışır bir mücadele gerçekleşti. Kıran kırana geçen maçtan kazanan çıkmaz iken iki takımda beraberlik yetindi.



Serinin ilk maçı belki de en az oynanan harita olan Kapakdokya'da gerçekleşti. İnanılmaz oyunlara ve çekişmelere sahne olan maçta kazanan taraf HWA Gaming oldu. Rakibi Galakticos'u 9-7 yenmeyi başaran HWA Gaming seride 1-0 öne geçmeyi başardı. Takımca hareket etmeyi başaran esporun köklü takımında yer alan 5 oyuncu da çift haneli skor üretmeyi başardı.



Serinin ikinci mücadelesi ise Saray haritasında oynandı. Takım organizasyonunu bu mücadelede daha iyi gerçekleştiren Galakticos, mücadeleden de galibiyetle ayrılmayı başardı. İlk maçın aksine daha hızlı ve net bir oynayan kırmızılı mavili ekip, bu performansının karşılığını ise 9-5'lik zaferle aldı. Bu sonucun ardından seriye eşitlik gelirken iki takımda 1 puana razı oldu.



Bu sonuçların ardından haftayı iki takımda, 1 galibiyet ve 1 beraberlikle tamamlamayı başarmış oldu. Galakticos puanını 12'e yükseltirken, HWA Gaming ise 11'e yükseltmiş oldular.



1907 Fenerbahçe – Dark Passage



Cumartesi günü yaşadığı puan kaybının ardından mutlak galibiyet parolasıyla maça çıkan 1907 Fenerbahçe, ligin son sırasında yer alan Dark Passage ile karşı karşıya geldi. Mücadeleyi 2-0 kazanan 1907 Fenerbahçe, 3 puanın sahibi oldu.



Günün ikinci maçında oynanan ilk harita Üs Kodu:3275 oldu. 1907 Fenerbahçe'nin en iyi oynadığı haritalardan biri olan Üs Kodu:3275 haritası, zaman zaman çekişmeye sahne olmuş olsa da sarı lacivertli ekip kazanmayı başardı. 1907 Fenerbahçe haritadan 9-4 üstün ayrılırken, takım kaptanı CombatStar, aldığı 16 skor ile en çok skor almayı başaran oyuncu olu.



İkinci mücadele Depo haritasında oynanırken 1907 Fenerbahçe çok rahat bir galibiyet almayı başardı. Dark Passage'ı 9-2 yenmeyi başaran sarı lacivertli ekip seriyi 2-0 getirmeyi başararak 3 puanı hanesine yazdırmayı başardı. Aldığı 16 skorla galibiyetin mimarı olan oyuncu Masic ise performansıyla göz doldurdu.



Bu sonucun ardından 1907 Fenerbahçe puanını 18'e yükseltmeyi başardı. Dark Passage ise 1 puanda ligin son sırasında kaldı. Puan durumunu yanında 1907 Fenerbahçe, yenilmezlik serisini 25 maça çıkartmış oldu.



