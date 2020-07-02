Assassin's Creed Valhalla'ya eklenebilecek tarihi olaylar

Assassin's Creed Valhalla çıktığı günden bu yana serinin hayranları tarafından sevilerek oynanıyor. Vikingler'in İngiliz İstilası dönemlerini konu alan yapım, 873 yılında geçiyor. Şu ana kadar hikaye anlamında iki adet DLC alan oyun, tarihsel olayları da oldukça genişletti.



Assassin's Creed Valhalla oyun içerisinde sunduğu hikaye anlatımıyla pek çok gerçek hayatta yaşanmış tarihsel olayı barındırıyor. Özellikle buna referans olabileceğini düşünerekten Vikings dizisini örnek gösterebiliriz. İleriki DLC'lerde gelebilecek pek çok durum var. İşte karşınızda AC Valhalla'ya eklenebilecek tarihi olaylar…



Assassin's Creed Valhalla'daki tarihi olaylar

Stamford Köprüsü Savaşı

Viking çağlarının başlangıcına hakimseniz, sonunu da görmeniz hikayeyi anlamanız bakımından önem arz ediyor. Savaşların patlak vermesindeki ilk etmen Stamford Köprüsü Savaşı oldu. Bu kuzeyli mücadelesinde Kral Harold Godwinson komutasındaki İngiliz ordusu Kral Harald Hardrada öncülüğündeki İskandinav ordusunu püskürtmüştü.



Bu bölgede gerçekleşen savaş, diğerlerinden biraz daha farklıydı. Çünkü birimler köprünün kontrolünü sağlayacağı için oldukça sınırlı bir alanda yer alıyordu. Bu da hareketlerini oldukça kısıtlayan bir etmen oldu. Assassin's Creed oyuncusuna ise önemli bir avantaj sağladı. Ayrıca burada tüm bölümün bir sonraki DLC'ye sorunsuz şekilde geçmesi amaçlanabilir.



Amerika'nın keşfi

Birçok insan dünyayı keşfettiği için Christopher Columbus'a inanıyor. Bu noktada daha fazla sömürgeleştirme için kapıyı açık bırakmıştı. Tam da burada Vikingler öne çıkıyor. Çünkü destanlar kaşif Leif Erikson'ın Vinland adında bir yere yerleştiğinden bahsediyor.



Tarihçilerin ortaya koyduğu fikirlere göre Vinland isimli mekanın Kuzey Amerika olduğu düşünülüyor. Assassin's Creed Valhalla'nın da büyük bir bölümü Avrupa tarafından bilinen topraklar için savaşan Kuzeylilerle ilgileniyor. Yeni bir alana seyahat etmek köy ve sosyal mekanikler için genişlemelere yol açıyor. Oyuncular yapım içerisinde bir yerleşimin inşa şeklinin yanı sıra yerli halkla ilk temasın nasıl kurulacağını da belirliyor.



Rusya'ya genişleme planları

Pek çok Rus, Vikinglerin soyundan geliyor. Bu tip bir durum çeşitli Avrupa ülkeleri için de geçerli. Pek çok Slav kabilesi zaten Rusya'da yerleşim kurmuş olsa da, İskandinav gezginleri ve tüccarları da kaynak yolları kurdular. Kiev gibi şehirler üzerinde de hüküm sürdüler.



Rusya merkezli bir DLC oyuna oldukça fazla çeşitlilik sağlıyor. Ancak sadece bununla da kalmayıp özel Rus kıyafetlerini de yapım bünyesine ekliyor. Bu da oyun içerisinde bir değişimin ortaya çıkmasına neden oluyor. Oyuncuların farklı deneyimler yaşaması da güzel bir durum.



Gröndland'a yerleşme

Kızıl Erik sürgüne gönderildiğinde bu topraklara geldi. Üç yıl boyunca da kıyılarında dolaştı. O zaman için ise verimli bir zemin ve potansiyelli bir toprak olarak gördü. Ardından bunu etkileyici hikayeleriyle Vikinglere anlattı. Ancak yine de sert iklim ve diğer İskandinav yerleşimlerinden destek eksikliği nedeniyle terk edildi.



Ortaya çıkan koşullar birçok hayatta kalma mekaniğinin önünü açıyor. Ek olarak yerleşim sistemi zorlu arazi koşullarında daha büyük bir zorluk seviyesinde oluyor. Yine de burayla alakalı bir Amerikan DLC'sinin çıkması uygun olabilir.



Lindisfarne baskını

Vikinglerle İngilizler arasındaki mücadelelerin başlangıcı bu olay olmuştu. Gizemli bir grup savaşçı denizden gelip Kuzey İngiltere'deki manastıra saldırdı. Bu noktada Avrupa'ya bir mesaj gönderilmiş oldu. İngiliz tarafı güçlü ve yeni bir düşmanla karşı karşıya kaldı.



Lindisfarne'a yapılan baskın Vikinglerin en büyük baskını değildi. Ancak topluluğun bu konudaki standartlarını belirledi. Bu noktada insanların onları nasıl tanıyacağını da ortaya koydu. Bu kapsamda Valhalla'ya eklenmesi var olan sistemlere yeni bir mekanik oluşturacaktır.



Sizler Assassin's Creed Valhalla bünyesine eklenebilecek tarihsel olaylar hakkında ne düşünüyorsunuz? Fikirlerinizi yorumlar kısmından bizlerle paylaşmayı unutmayın!



(Haber: Shiftdelete)

(Fotoğraf: Shiftdelete)



