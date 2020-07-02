Assassin's Creed serisinin nasıl sonlanacağı ortaya çıktı!

İlk olarak Prince of Persia için tasarlanan bir yan oyun olarak ortaya çıkan ve Jade Raymond, Corey May ve Patrice Desilets tarafından ortaya çıkarılan Assassin's Creed, daha 2007 yılında çıkan ilk oyunuyla bir fenomen olacağını göstermişti.



Gelen ikinci oyun, Brotherhood ve İstanbul'da geçen Revelations derken Assassin's Creed, gelmiş geçmiş en efsane oyun serilerinden biri haline geldi. İlk üç oyunun yapımcılarından Patrice Desilets, serinin aslında üçüncü oyunun sonunda tamamen biteceğini söyleyerek, hikayenin nasıl sonlandığını açıkladı.



Assassin's Creed, aslında bir uzay gemisinde bitiyormuş



2007 yılında PlayStation 3 ve Xbox 360 için piyasaya sürülen ve bir yıl sonra PC oyuncuları için de sunulan Assassin's Creed, gelmiş geçmiş en köklü serilerden biri halini aldı. Desmond Miles'ın ilk olarak 1191 yılında, atası Altaïr Ibn-La'Ahad'ın hikayesini takip ettiği, daha sonrasında ise Ezio ve Amerika Sivil Savaşı sırasında Connor karakterlerini canlandırdığımız serinin aslında 3. oyunla tamamen biteceği ortaya çıktı.



Hatırlayacağınız üzere Ubisoft, Assassin's Creed III ile Desmond Miles'ın hikayesini sonlandırsa da seriyi devam ettirme kararı almıştı. Buna karşın ekibin orijinal planına göre, üçüncü oyunla birlikte Asssassin's Creed serisinin tüm hikayesi son bulacaktı. Assassin's Creed'in yaratıcı ekibinden Patrice Desilets, Lars de Wildt ile gerçekleştirdiği bir röportajda, serinin üçüncü oyunla ve 2012 kehanetine bir gönderme yaparak son bulacağını açıkladı.



Eğer seri bu derece büyük bir infial yaratmasa, üçüncü oyunun sonunda tüm hikaye, 2012 yılında bir uzay gemisinde son bulacakmış. Desmond Miles Abstergo'yu, Altair ve Ezio da dahil olmak üzere bütün atalarının güçlerini birleştirerek yenmeyi başaracaktı. Bununla birlikte geçmişe sürekli gidip gelmesi günümüzde bir karmaşaya yol açacak ve tüm dünya yok olacaktı.

2012 yılında gerçekleşecek olan bu olayların ardından Lucy ve Ezio sağ kalan son insanlar olarak bir uzay gemisiyle, tekrardan bir medeniyet kurmak için yola çıkacaklardı. Böylelikle Desmond ve Lucy, modern zamanların Adem ile Havva'sı olarak resmedilecek ve dünyanın birden çok kez yıkılıp baştan kurulduğu, birçok kez medeniyetin tekrar inşa edildiği teorisine de destek verilmiş olacaktı.



Peki sizler seri için düşünülen bu orijinal sonla ilgili ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi bizlerle yorumlar kısmında paylaşmayı ihmal etmeyin.



Kaynak: (Shiftdelete.com)



