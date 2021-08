Asla devamı gelmeyen Half-Life serisinin tüm hikayesi

Half Life tüm dünyada en çok bilinen, en köklü oyun serilerinden biri. 1998 yılında ilk oyunuyla görücüye çıkan oyun 23. yılını kutluyor olsa da hala ana akım kültürün büyük bir parçası.Kültürün büyük bir parçası olmasına karşın yaşının getirdiği bir sorun var: Half Life hikayesini çoğu yeni oyuncu bilmiyor. Oyunculuk tarihini sonsuza kadar değiştiren Half Life serisinin hikayesini gelin şöyle hep beraber tekrar hatırlayalım!Büyük deney gününün sabahnında odasından ayrılan Gordon Freeman, anomal materyaller laboratuvarına gidip koruyucu giyisilerini giyer. Hazırlıklarını tamamlar ve her şey hazırdır. Gordon deneyi başlatır, ilk anlarda deney beklendiği gibi başarılı devam ederken Gordon enerji ışınının içine "Örnek"i atar ve olanlar olur. Dev bir patlama, gelip giden garip yaratık görüntüleri ve binbir garip imajın hayaliyle yere yıkılır Gordon Freeman. Gözlerini açtığında artık her şey için çok geçtir. Bilinmeyen dünyalardan yaratıklar dünyayı işgal etmeye başlar. Gordon hayatta kalmak için yardım bulmak zorunda olduğunu fark eder.Deney alanından çıkışını ararken uzaylı ırklardan biri olan Vortigauntlarla karşılaşan Gordon Freeman bu uzaylıların kendisine saldırmadığını fark eder. Aynı zamanda telsiz iletişimi sayesinde ordunun yardıma geldiği de öğrenir. Aslında ordu yardıma değil olayın üstünü kapatmaya, herkesi öldürmeye gelmektedir.İlk Half Life hikayesinin birden açılmaya başladığı bu noktada ordudan kaçmayı başaran Gordon; roket rampasına gelir, fakat burada dev dokungaçlı bir yaratık etraftaki her şeyi yok etmektedir. Gordon, cephaneliği ve çevresinde bulduğu her şeyi kullanarak dev dokungaçları öldürür. Roket rampasından geri tramvay hattına dönmeye çalışan Gordon, dev bir yaratığın askerleri öldürdüğünü fark edince tramvayın güzergahını değiştirip yaratığı ezdirir, ezilen yaratık pek direnç gösteremeden ölür.Tramvay rotasının diğer ucundaki bir roket, Gordon'a göre olan biten her şeyi durduracak etkiye sahiptir, fakat ordu bu roketin atışının durdurulmasını emretmiştir. Gordon roketi ateşlemenin yollarını arasa da olaylar beklendiği gibi gelişmez. Tramvaydan inen Gordon, yarısı yok edilip sular altında kalmış bir roket istasyonuyla karşılaşır. İçeri girmeye çalıştığında ordu tarafından yakalanır ve bir çöp işleme ünitesinin içine bırakılır.Canını kurtaran Gordon, Lambda Kompleksi'ne gitmek için bir çıkış yolu arar fakat adım attığı her yerde ya askerler vardır ya da headcrabler. Binbir güçlükle kendini dışarı atıp Uzaylı Araştırma Tesisi'ne giren sessiz kahramanımız, tesisin çeşitli bölgelerinde saklanan bilim adamlarının yardımına ihtiyaç duyar. Hem ordudan saklanıp hem de saklanan diğer bilim adamlarını bulan Gordon, Lambda Kompleksi'ne gitmeye artık hazırdır.Yer altından yüzeye çıkan Gordon bizleri Half Life hikayesinin etkileyici anlarından biriyle karşı karşıya bırakır. Ordu ve hükümetin askerleri Black Mesa'ya ölüme gönderdiğini görürüz. Gordon, daha fazla yıkım olmadan Black Mesa'ya girmenin yollarını aramaya koyulur. Kahramanımız çok geçmeden bir yer altı deposu bulur, depoya girer. Lambda çekirdeğine yaklaştıkça işlerin rengi değişmeye başlar. Etrafta ordunun pek izi görünmezken uzaylı tehditi ise hat safalara ulaşmıştır.Gordon, içeri doğru ilerken ordu ise roket ateşleyerek portalları kapatmaya çalışır, fakat bu denemeler güçlü bir yaratığın portalları koruması sonucu boşa çıkar. Uzaylı sayıları baş edilemez hale gelmeye başlayına Gordon bir portala atlar ve headcrablerin annesinin bulunduğu bir evrene geçiş yapar. Gonarch adındaki dev headcrab ve yavrularını öldüren Gordon, çıkış portalını bulur ve geri döner.Half Life hikayesinin son düzlüğünde Gordon, uzaylı köle kamplarından geçip portalı koruyan yaratığa en sonunda ulaşır. Epik ve uzun bir savaş sonrasında canavarı alt etmeyi başaran Gordon kendisini bir anda, Gman'in yanında bulur. Gman, Gordon'a kendisine katılması yönünde bir teklifte bulunur: "Ya bize katılırsın ya da sana kazanma şansının dahi olmadığı bir savaş veririm Bay Freeman."Black Mesa kazasının üzerinden 20 yıl geçmiş, dünya artık çok daha farklı bir yer haline gelmiştir. Gman, Gordon'u uzun bir uykudan uyandırır ve pek bilgi vermeden onu 17. şehre giden bir trene bindirir. 17. şehir Doğu Avrupa'da, Bütünleşik İmparatorluk topraklarının bir parçasıdır. Trenden ayrılışı sonrası Gordon, eski Black Mesa yetkilis olan Dr. Wallace Breen'in yayını tarafından karşılanır. Burada silahlı "sivil korumalar" ile tanışırız. Sivil korumalardan biri Gordon'u sorguya çekmek için ayrı bir odaya alır, kimliğini bizlere açıklar. Bu polis, eski Black Mesa güvenliği olan Barney Calhoun'dan başkası değildir.Barney bize bir direniş örgütlediğinden bahseder ve bu noktada Half Life 2 hikayesi resmi olarak başlar. Dr. Isaac Kleiner ile kısa bir görüşme sonrası Gordon'un Kleiner'a gitmesi kararlaştırılır fakat yolda gerçekleşek bir baskın sonrasında Gordon, sivil korumalar tarafından esir alınır. Bu esaret Alyx Vance adlı bir kadının kahramanımızı kurtarması ile kısa sürede sonlanır.Eski Black Mesa çalışanı Eli Vance'ın kızı olan Alyx, Gordon'u babasına götürür, orada şanlı H.E.V zırhımıza tekrar kavuşuruz. Kleiner'ın laboratuvarında Black Mesa Doğu'nun bir sonraki adım olduğu kararlaştırılır, ışınlanma cihazı çalıştırılır. Alyx başarılı bir şekilde ışınlandıktan sonra Dr. Kleiner'ın evcil headcrabi Lamarr huysuzlanır, Gordon'un ışınlanması sırasında ayarları bozarak onu Dr. Breen'in ofisine gönderir. Gordon'u tehdit olarak gören Dr. Breen, imparatorluk güçlerine Gordon'un bir tehdit olduğunu bildirir.Başarısız ışınlanma sonrasında peşindeki sivilleri atlatmak isteyen kahramanımız, kanalizasyona atlar ve burada bir levye bulur. Artık hem H.E.V suite hem de levyesine kavuşan Gordon, epik bir Half Life hikayesi için tam olarak hazırdır.Levyesi ile iki sivil korumayu etkisiz hale getirmeyi başaran Gordon, polislerin silahlarını kullanarak kendisine kaçacak bir yol açmayı başarır. Yer yüzündeki her şeyin düşmanı olduğunu bilen kahramanımız, tekrar yer altı geçitlerini kullanır. Bu seferki istikamet kanalizasyon değil 12. istasyondur. 17. şehirden kaçmak isteyen mülteciler, bu eski yer altı geçitlerini kullanarak şehri terk etmektedir.Gordon, istasyona vardığında Manhacklar ve headcrabler çoktan alanı işgal etmiştir. Gordon karanlığın içinde kendisine bir MP7 bulur. 7. İstasyondan motorlu bir botla çıkar, Half Life 2 hikayesinin en ikonik anlarından biriyle karşılaşır. Parçalı bulutlu hava, o zamana kadar görülmemiş kalitede su efektleri ve tabii her şeyin en önemlisi: Gordon'a saldıran silahlı helikopter!Helikopterle uzun süren kovalamacalı dövüş sonrasında Black Mesa Doğu'ya varan Gordon, birkaç kaçma kovalama sekansından sonra direnişin geri kalanı; Dr Judith Mossman, Eli ve Alyx Vance ile buluşur. Buluşma nefes alacak bir boşluk yaratmış gibi hissettirse de alan çok kısa süre sonra hava saldırısına uğrar ve bina yıkılır. Direnişin geri kalanından ayrı kalan Gordon, Alyx'in konuşmak dahi istemediği bir yerde bulur kendini: RavenholmHalf Life hikayesinin tüm seri içerisindeki en karanlık noktalarından biri olan Ravenholm şehri, eskiden Bütünleşik İmparatorluktan ayrı yaşamak isteyen direnişçi ve özgür insanların yaşadığı bir şehirdi. Şehir daha sonra imparatorluğun müdehalesi ile uzaylı yaratıkların saldırısına uğradı ve orada yaşayan hemen hemen herkes ya öldü ya da zombileşti.Ravenholm'dan kaçmak için kıyı noktası merkezine gitmeye çalışan Gordon'u yeni bir düşman karşılar: İmparatorluk keskin nişancıları. Sık ve karanlık binaların arasından kahramanımızı avlamaya çalışan keskin nişancılar ne yaparlarsa yapsınlar Gordon'u engelleyemezler ve direniş ekibi birkez daha buluşur.Eli Vance'ın Nova Prospekt'e kaçırıldığını haber alan Gordon, direniş ile örgütlenir ve Eli'ı kurtarmak için ekip yola düşer. Nova Prospekt'e giden yol ise tehlikeli bir eski savaş alanı olan 17. otobandır. Direniş güçleri 17. otobana çıktığında İmparatorluk güçleri ve Xen uzaylıları tarafından yolları kesilir. Uzun süren çatışmadan sonra Gordon düşman güç alanlarını yok eder ve direniş yola devam eder.Eski bir hapishane olan Nova Prospekte bir uzaylı böcek ırkı olan Antlionların yardımıyla giren direniş ekibi, Eli Vance'ı bulmak için dağılır ve hemen işe koyulur. Hapishanenin koridorlarında otomasyonlu taretler ve askerlerle savaşan direniş ekibi, Nova Prospekt tren deposunda tekrar buluşur. Bu buluşmada Dr Mossmain'in aslında hain bir imparatorluk ajanı olduğunu öğreniriz.Hapishane güvenliğiyle savaşırken hem Eli hem de Mossman'i arayan ekibimiz, yolda birkaç defa ayrılsa da Mossman'in izini sürmek için tekrar buluşur. Ekip ne kadar çabalarsa çabalasın ne Eli'ı bulabilir ne de Mossman'i yakalayabilir; çünkü Mossman, Eli'ı esir alıp ışınlanarak 17. şehre kaçar. Alyx ve Gordon risk alıp aynı ışınlanma cihazını kullanarak laboratuvara döner.Laba dönüş sonrasında Alyx ve Gordon aslında direkt olarak ışınlanmadıklarını, yaklaşık olarak bir hafta boyunca teleporterın içinde hapsolduklarını fark ederler. Bu süreç içerisinde kullandıkları ışınlanma cihazı aşırı yüklenmeden dolayı Nova Prospekt'i tamamen yok eder ve bir açıdan da takip edilmelerini engeller.Bir haftada olanlar olmuştur, direniş en sonunda tamamen ayaklanmaya geçmiş ve savaşı 17. şehrin sokaklarına taşımıştır. Sokaklar savaş alanına dönmüştür ve her köşe başında siperler ve çatışmalar görülür. Gordon direnişin savaşına katılırken Alyx ise laboratuvarda kalıp ışınlanma cihazındaki sorunları çözmek için çalışmaya başlar."Biz Gordon Freeman'i takip ederiz!" Half Life 2 hikayesinin başında tanıştığımız Barney ile tekrar sokaklarda buluşuruz ve direniş güçleri birleşir. Sokaklar arası savaştan sonra İmparatorluk güçlerinin savunma noktalarını aşan direniş güçleri, imparatorluk hisarını basar. Hisarda son kata dek savaşarak çıkan Gordon, son kalan askerleri de etkisiz hale getirir.Dr. Wallace Breen karanlık enerji portalına atlayarak kütle çekimi silahıyla kaçmaya çalışır fakat Gordon hızlı davranıp enerji çekirdeğini yok eder. Gordon'un bu hareketi büyük bir patlama oluşturur, Dr. Wallace Breen patlamanın içinde kalır, blast etkisi az daha Alyx'i öldürür ve tüm bunlar olurken Gman; zamanı dondurup Gordon'u gerçeklikten söküp alır, işinin tamamlandığını ve başka görevlerin geleceğini söyler.Half Life 2'nin hikayesi bu noktada biterken bazı oyuncular tarafından "Half Life 3'ün gelmemesinin sebebi." olarak görülen "Half Life 2 Episodes" meşaleyi devralarak Half Life Hikayesini devam ettiriyor.Gordon, Hisar'ı yok ettikten sonra yıkıntılar arasından Alyx'in mekanik köpeği tarafından çıkarılır. Alyx ise yıkımdan az önce birkaç Vortigaunt tarafından kurtarılır. Vortigauntlar Gordon'u Gman'den korumak için Gordon'u uzakta bir yere ışınlarlar. İmparatorluk askerleri, Hisar'dan geriye kalanları toplayıp anayurtlarına dönmeye çalışırlar. Alyx ise bunlar olurken İmparatorluğa ait bir mesaja ulaşır ve bu mesajda bir projeden bahsedilmektedir. Alyx projeden bahsetmek ister fakat daha fazla detay veremeden İmparatorluk tarafından saldırıya uğrar.Alyx ve Gordon, Hisar'dan kaçmak için bir trene atlarlar fakat tren saldırıya uğrar ve raydan çıkar. Kahramanlarımız Barney ile tekrar buluşur, direnişin geri kalanıyla birleşirler. Half Life hikayesi Hisar'ın yıkılışıyla beraber sonsuza kadar değişir...Hisar'ın yıkılışını avantajına kullanan İmparatorluk oluşan boşluğa dev bir portal açar. Bu portal hasar gören imparatorluk güçlerinin sürekli yenilenmesine olanak sağlar ve Hisar'ın yıkılışı bir anda direnişten ziyade İmparatorluğa fayda sağlamaya başlar. İkinci oyun ve ek paketle beraber Half Life hikayesinde direniş döneminin kapanacağını düşünmüş olabilirsiniz ama olaylar tamamen aksine gidiyor.Alyx, taşıdığı imparatorluk mesajıyla bu yeni portalı kapatabileceğini öğrenir, fakat geri dönmeye çalışırken bir keskin nişancı tarafından ağır yaralanır. Gordon, direniş merkezine gelen imparatorluk saldırısını savuştururken Alyx, çaldığı mesajı Dr. Kleiner'a teslim etmeyi başarır. Alyx aynı zamanda bilincini kaybettiği anlarda G-man'in mesajını babasına verir. Eli, Gordonla yalnızken Gordon'a mesajın içeriğinden bahseder. Half Life hikayesini başlatan, Gordon'un enerji ışınına ittiği "örnek" Gman tarafından hazırlanmıştır. Eli olaylar geçtikten sonra tüm detayları Gordon'a anlatacağının sözünü verir, direniş birkez daha portalı kapatmak için test alanına girer.Direniş portalı kapatırken İmparatorluk test alanına saldırır, bilim insanları Gordon onları korurken portalı kapatmayı başarır ve İmparatorluk güçleri dünyada hapis kalır. Eli, Alyx ve Gordon kaçmak için helikoptere koşarken İmparatorluk güçleri Gordon ve Alyx'i yakalar, Eli ikiliyi kurtarmak isterken ölür fakat Alyx'in mekanik köpeği kahramanlarımızı kurtarır. Alyx babasına sarılıp ağlarken hikayemiz son bulur.Bizleri yüksek teknoloji lablardan mağaralara, gelecek şehirlerden terk edilmiş kanalizasyonlara götüren, acısıyla tatlısıyla asla unutamayacağımız anılar kazandıran 22 yaşında kocaman bir seri Half Life. Oyunculuk kültürünün kenar parçası haline gelen seri kaliteli hikayesi ve şahane öyküsüyle adını tarihine altın harflerle kazıyor."Half Life hikayesi ileride devam edecek mi, Half Life 3 gelecek mi?" sorularına şimdilik bizim de cevabımız yok ama umuyoruz ki bir gün Gordon Freeman ile olan öykümüz tamamlanacak!WebTekno