Apple, kendi oyun konsolunu geliştiriyor olabilir

Geçtiğimiz hafta içerisinde Microsoft'un tam 68 milyar dolara Activision Blizzard'ı satın alması, oyun dünyasında taşları bir kez daha yerinden oynattı. Microsoft'un hamlesine karşı özellikle Sony'nin yapacakları merakla beklenirken, Apple da konsol savaşlarına sürpriz bir duyuruyla katılmaya hazırlanıyor olabilir.



Apple'a yakın kaynaklardan gelen yeni dedikodulara göre dev şirket, kendi geliştirdiği bir video oyun konsolunu çok yakın zamanda duyurabilir. Apple'ın özellikle Microsoft'un son hamlesi sonrası, çok geç olmadan video oyun sektöründe söz sahibi olacak konuma gelmeyi planladığı düşünülüyor.



Apple, 2022 yılında konsol piyasasına girebilir



Windows Central'da görev yapan Jez Corden, The Xbox Two isimli podcast'te yaptığı açıklamalarla Apple'ın video oyun konsoluna girmeyi planladığını belirtti. Corden, bir süredir Apple'ın konsol piyasasına girmek için çeşitli çalışmalarda bulunduğunu duyduğunu, bununla birlikte Xbox departmanında çalışan bir takım mühendisleri de bünyesine kattığını söyledi.



Windows Central muhabiri, bu dedikoduları oldukça uzun bir süredir duyduğunu, buna karşın yakın zamanda Apple'a çok daha yakın kaynaklardan onayladığını açıkladı. Corden, Apple'ın video konsol geliştirdiğine hemen hemen kesin gözüyle baksa da konsolun sanal gerçeklik (VR) odaklı veya destekli olup olmadığını henüz bilmiyor.



Ancak Apple'ın bir süredir sanal gerçeklik gözlüğü geliştirdiğine dair de dedikodular olduğu düşünülürse konsolun bir şekilde VR desteğine sahip olacağı söyleniyor. Apple cephesinden gelen son dedikodu ise şirketin konsol için bir metaverse entegrasyonu da düşündüğü yönünde



Her ne kadar Apple, 1976 yılında kurulduğu günden beri video oyun sektörüne soğuk kalmış olsa da bugün seçilen zamanlama oldukça manidar. Apple'ın PlayStation 5, Xbox Series X ve Nintendo Switch gibi ekolojik döngüsünün başında olan rakiplere sahip olduğu düşünülürse, geliştirilen bu konsolun VR odaklı, daha çok dijital içeriklere odaklanan ve 'casual' diye adlandırılan oyuncu kitlesine hitap edeceği söyleniyor.



(Kaynak: shiftdelete.com)