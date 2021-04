Anno 1800'ü oynarken yenilmez olmanızı sağlayacak 8 taktik

Düşmanlar olmadan en az bir oyun oynayın,

Bir gözünüz halkınızın mutluluğu üzerinde olsun,

"Blueprint" modunu kullanın,

Acil servisleri bir an önce kurun,

Ev inşa etmeyi ihmal etmeyin,

Ada savunmanızı güçlü tutun,

Adanıza turist çekin,

Geç kalmadan ikinci bir adaya yerleşin.

Bilgisayarın başında saatlerin su gibi akıp geçmesini sağlayan strateji oyunları oldukça zengin bir kataloğa sahip. Civilization, AoE, Tropico ve daha adını anabileceğimiz nice efsane seriler mevcut. Bu serilerden biri de Anno serisi. Serinin en çok beğenilen oyunlarından biriyse Anno 1800. Seriye ait tüm diğer oyunlar gibi her kararın dikkatle alınması gereken Anno 1800'de başarılı olabilmek için uygulamanız gereken bazı taktikler var.Eğer oyuna yeni başlamayı düşünen biriyseniz önünüzde uzun sürecek bir macera olduğunu belirtelim. Burada vereceğimiz taktikler de oyuna alışma sürecinizi hızlandıracak ve başarılı bir lider olmanıza yardımcı olacak. Peki Anno 1800 nasıl oynanır? Gelin size püf noktalarıyla birlikte Anno 1800'de başarıya giden yolu nasıl çizebileceğinizi anlatalım.Anno 1800 özellikle yeni başlayanların uzun bir alıştırma sürecinden geçmesi gereken bir oyun. Bu tarz strateji oyunlarında da oyunu tam anlamıyla keşfetmeden önce düşmanlarla başa çıkmak zorunda olmak bütün deneyimi berbat edebiliyor. O yüzden eğer daha önce Anno tecrübeniz yoksa en azından ilk oyununuza başlarken yapay zeka eklememeyi düşünün. Başkalarını devirmeden önce kendi topluluğunuzu ayakta tutmanın temellerini öğrenin.Oyunun temelleri ve ilerleyen safhalarda nasıl davranmanız gerektiği gibi bilgileri edindikten sonra yapay zekalar olmadan muhtemelen sıkıcı bir oyun haline geleceğini de hatırlatalım. Oyunu nasıl oynamanız gerektiğini bir kere çözdükten sonra diplomasi ve savaş gibi mekaniklerin faydasını görebilmek için başka karakterleri de oyuna eklemeniz gerekiyor.Anno 1800 oynarken vatandaşların mutluluğunu her şeyin üstünde tutmak gerekiyor. Aksi takdirde bir yerden sonra ardı arkası kesilmeyen ayaklanmaların karşısında çaresiz kalabiliyorsunuz. Halkınızı mutlu tutmak için de her vatandaş tipinin ihtiyaçlarını karşılıyor olmanız gerekiyor. Vatandaşlar kendi içinde kademelere ayrılıyor.İlk kademede yer alan çiftçi kesimin ihtiyaçları basit. Bu insanlar balık, kıyafet ve yakınlarında yer alan bir pazar yeri gibi temel şeyler istiyorlar. Temel ihtiyaçlar karşılandığı zaman ise çiftçileri bir üst kademeye yükseltebiliyorsunuz. Bu şekilde devam ettikçe karşılanması eskisi kadar kolay olmayan ihtiyaçlar beliriyor. İyi bir lider olup olmadığınızın testi de tam olarak burada başlıyor.Bir Cities: Skylines olmasa da Anno 1800 de şehir planlamasının oldukça ayrıntılı olduğu bir oyun. Şehir planlaması, oyunu oynadıkça elde ettiğiniz bilgilerle oturacak. Adanın neresine ne inşa edilmesi gerek, "amenity" ismi verilen ve inşa edildiği takdirde iyi bonuslar veren yapıların tümünü adaya sığdırabilecek misiniz gibi sorular çok kritik."Blueprint" modu da burada devreye girerek oyuncuya binayı inşa etmeden önce ön izleme şansı veriyor. Bu sayede yaptığınız planlamanın uzun vadede ne kadar etkili olacağının cevabını yapıları kalıcı olarak yerleştirmeden önce alıyorsunuz. Kolay seviyelerde hiçbir ücret ödemeden yapıların yerlerini değiştirebiliyor olsanız da zorluk arttıkça aynı işlemi yapabilmek için çok değerli kaynaklar harcamanız gerekiyor.Anno 1800, oyunculara harika ada manzaralarıyla sunduğu huzurlu dünyasında çok büyük felaketler barındırıyor. Eğer önlem almadıysanız da yangın çıktığında veya bir isyan patlak verdiğinde monitörün başında çaresizce yaptığınız her şeyin yavaş yavaş yok olmasını izliyorsunuz. İşte böyle bir durumda kalmamak için itfaiye, karakol ve hastane gibi yapıları inşa etmeniz gerekiyor.Acil servis elemanlarını yetiştirmek biraz vakit aldığı için yapabileceğiniz ilk anda bu tarafa yoğunlaşın. Aynı zamanda bu binaları yerleştirirken etki ettikleri alanları da göz önünde bulundurun. Bir ada için tek bir itfaiye binası ya da karakol yetmeyebiliyor. Güvenlik, biraz önce belirttiğimiz halkınızın mutluluğunu büyük ölçüde etkileyen bir faktör.Oyun bu tarafı açıklamayı tercih etmiyor. O yüzden kolayca gözden kaçabilecek bir konu. Halkınız vergi ödüyor. Yapacağınız işlemler için ihtiyacınız olan para da bu vergiler sayesinde oluşuyor. Halkınız ne kadar mutlu olursa o kadar fazla vergi geliri elde ediyorsunuz. Yeterli ev miktarı da adanızda ikamet eden kişi sayısını ve halkınıza barınak sağladığınızdan dolayı mutluluğu artırdığı için vergi gelirinizin yükselmesini sağlıyor.Anno 1800'ün yapay zekasının ne zaman ne yapacağı belli olmuyor. Biraz önce huzur içinde ticaret yaptığınız bir karakter size savaş açıp aklınızı başınızdan alabiliyor. Böyle bir duruma karşı hazırlıklı olmak için ada savunmanızı en azından yeterli derecede tutmalısınız. Limanlarınızı koruyan birkaç gemi ve yerleştireceğiniz birkaç silah birçok potansiyel saldırıyı savuşturmayı başaracaktır.Olur da ilerleyen dönemlerde saldırıya geçen taraf olmayı seçerseniz ilk olarak savunmanızın yeteri kadar güçlü olduğundan emin olun. Yeni bir ada fethetmek üzere başlattığınız savaşta hali hazırda sahip olduğunuz bir adayı kaybetmek tüm planlarınızın alt üst olmasına sebep olabilir. O yüzden saldırıdan önce savunma kuralını asla unutmayın.Oyunda vergi geliri kadar faydasını göreceğiniz bir diğer gelir türüyse turizm. O yüzden adanıza yerleşirken attığınız adımlarda adanızın güzelliğini korumak da aklınızın bir köşesinde dursun. Parklar ve yeşil alanlar doğru yönetildiği takdirde büyük miktarlarda turist çekiyor. Doğal güzelliklerin yanı sıra müze ve hayvanat bahçesi gibi yapılarla da turizmi güçlendirebiliyorsunuz.Adanızın turistler tarafından ne kadar ilgi gördüğünü "Attractiveness" isimli değer ile görebiliyorsunuz. Attractiveness arttıkça adanızı ziyaret eden turist sayısı da artıyor. Doğru yatırımları yaparak adanıza çektiğiniz turistler sayesinde daha fazla para kazanabiliyorsunuz.Oyunda yer alan hiçbir ada oyun boyunca size yetecek kadar çeşitliliğe sahip kaynaklar içermiyor. Oyunun temel kaynakları neredeyse her adada mevcut ancak bazı kaynaklar var ki belli bir eşiği atlayabilmek için sahip olmak zorundasınız. Dolayısıyla ilk adanızda yer almayan kaynaklar barındıran ikinci bir ada bulmak için elinizi çabuk tutun. Yapay zeka sizden önce o adayı sahiplenmesin.Eğer sizin ihtiyaçlarınızı karşılayan kaynaklara sahip olursanız diğer adalarla ticaret yapma zorunluluğunuz ortadan kalkıyor. Biraz önce de dediğimiz gibi yapay zekanın sağı solu belli olmadığı için hiçbir şekilde başka yapay zekaya muhtaç olmamanın yollarını aramalısınız. Böylelikle diğer adalar size ticaret teklifiyle geleceği için siz avantajlı konuma yerleşiyorsunuz.WebTekno