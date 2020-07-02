Animal Crossing: New Horizons güncellemesi 5 Kasım'da

Kahve için, yemek pişirin, tekne gezintisine çıkın ve Açık Pazar'dan bir şeyler satın alın.



Animal Crossing: New Horizons, 5 Kasım'da ücretsiz bir güncelleme alıyor ve Brewster'ı oyuna getiriyor.



Brewster, müzenin ikinci katında bir kafe açacak. Tünel, müze müdürü Blathers için belirli bir iyiliği yerine getirdikten sonra kullanılabilir hale gelecek. Roost, elle seçilmiş kahve sunar ve çok lezzetlidir, bazı ada sakinleri de kahve içmek için uğrayacaktır.



Kafe içindeki amiibo telefonu kullanıyorsanız, uyumlu amiibo kartlarını kullanarak diğer karakterleri size katılmaya davet edebilirsiniz. Dilerseniz arkadaşlarınızı adaya davet edebilir ve birlikte kahve keyfi için onları Roost'a getirebilirsiniz.



Ücretsiz güncellemede Kapp'n şarkı söyleyen deniz gecekondu teknesi ile sizi farklı adalara götürecek. Kapp'n'in takıldığı iskeleye giderek Tekne Turu yapabileceksiniz ve yol boyunca size serenat yapacak. Daha önce görülmemiş gizemli bitki örtüsüne sahip adalara veya günün farklı mevsim ve saatlerine sahip adalara ulaşabilirsiniz.



Harv Adası'ndaki plazada, Katrina'nın fal dükkanı da dahil olmak üzere yeni açılan dükkanlar olacak. Harvey, bir Açık Pazar oluşturmak için daha fazla mağaza davet etmek istiyor ve bunun gerçekleşmesi için Bells'e katkıda bulunabilirsiniz. Adada mağazaları olan Redd, Saharah, Kicks gibi tanıdık ziyaretçiler göreceksiniz. Ve Reese & Cyrus'un mağazası, kendin yap tezgahlarıyla yapılamayacak mobilya özelleştirmesi sunacak. Harriet sana farklı saç stilleri bile öğretebilir.



Ücretsiz güncelleme ayrıca pişirme ve yetiştirme sebzeleri ve bir dizi başka özelleştirme ve özellik sunuyor. Gyroidleri ortaya çıkarabileceksiniz, yani artık sadece fosiller değil. Her gyroid benzersiz sesler çalar ve bunları yerleştirdiğinizde çevrelerine uyacak şekilde özelleştirebilirsiniz.



Haber: pchocasi

Fotoğraf: pchocasi



