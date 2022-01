Amazon'un oyunu New World'ün itemleri ve özellikleri

Amazon'un uzun süredir duyurduğu ve merakla beklenilen oyunu New World, ilk olarak Open Beta'da tüm oyuncuların denemesine açık bir şekilde sunuldu. Open Beta,13 Eylül'e kadar sürdü. Oyun ise Steam üzerinden 28 Eylül tarihinde satışa çıkarıldı. New World (Standard Edition), şu anda Steam'de yüzde 25 indirimle 133,12 TL'ye satılıyor.



New World'de belli bir sınıf sistemi bulunmuyor. Yani istediğiniz zaman istediğiniz silahı kullanma imkanınız mevcut. Bir silahı ne kadar fazla kullanırsanız o silahın yetenek ağacında o kadar ilerleme imkanınız oluyor. Bu da oyundaki çeşitliliğin bir hayli artmasına sebep oluyor.



Life Staff: Can basmaya olanak sağlayan tek silah tipi



Life Staff, oyun içerisinde kendinize ve çevrenize can basmaya olanak sağlayan tek silah tipi. Bu durum PvP' sisteminden seviye kasma sistemine kadar her yerde silahı paha biçilemez kılıyor. Tabii ki temel amacı hasar vermek olmadığı için 1v1 gibi PvP senaryolarında güçsüz kalan taraf oluyor fakat takım oyuncusuysanız kesinlikle düşünmeniz gereken bir silah.



Great Axe: Hasar ve hareket yeteneği sunan ağır bir silah



Great Axe, çok sayıda kitle kontrolü, hasar ve hareket yeteneği sunan ağır bir silahtır. Kapalı beta sırasında vurduğu hasarı çifte vurmasını sağlayan bir hata vardı, ancak bu bile olmadan Great Axe birçok senaryoda öne çıkıyor. Ayrıca diğer yakın dövüş silahlarına kıyasla daha üstün takip etme özelliğine sahip olduğu için menzil dışında olsanız bile işiniz kolay oluyor.



Hatchet: 'Berkser' yeteneği hasarı %20 artırıyor



Hatchet, herhangi bir ekipman build'ine eklenecek kadar güçlü bir silahtır. Uzun bir süre PvP'de oyuncuların başının belası olmuştu. Temel hasarının yüksek olmasının yanı sıra "Berserk" isimli yeteneği şaşırtıcı derece güçlü bir yetenek. Verdiğiniz hasarı %20 arttırmasının yanı sıra yüksek seviyelerde yüzdelik oranla kendinizi iyileştirebileceğiniz ekstra pasifi, yeteneği daha da güçlü kılıyor. 1v1 PvP yapmayı seviyorsanız göz atmanız gereken bir silah.



Fire Staff: Toplu duran düşmanlara karşı oldukça etkili



Fire Staff, özellikle toplu duran düşmanlara karşı oldukça etkili bir silahtır. Aynı şekilde PvP yaparkende toplu düşmanların korkulu rüyası haline gelebilir. Oyun başlarında yetenekleriniz yediği büyük miktardaki enerji yüzünden kullanması zor olsa da, ilerleyen zamanlarda enerji yönetimini rahatlatan yetenekler elde ettiğinizde ve yüksek seviye yeteneklere eriştiğinizde oldukça ölümcül bir silah haline geliyor.



Ice Gauntlet: Kitle kontrol ve hasarı ile çok yönlü bir silah



Ice Gauntlet, sunduğu kitle kontrolü ve iyi hasarı ile oldukça çok yönlü bir silahtır. Ice Gauntlet'ın temel mekanikleri yetenekleri arasında kurduğu zincir ile ortaya çıkıyor. Örneğin; Ice Shower yeteneği düşmanların bir saniyeliğine yerlerine sabitleyerek koşmalarını veya kaçmalarını önler, böylece onları daha fazla yavaşlatmak ve hasar vurmak için Ice Storm yeteneğini kullanabilirsiniz. Oyuncular PvP'de daha fazla etki yaratmak için Ice Gauntlet ve Fire Staff'ı birleştiriyorlar. Bu kombin PvP'de hasar bakımından en güçlü kombinlerden biri.



Sword and Shield: Bloklama yeteneği ile çok fazla tehdit oluşturabilirsiniz



Bloklama yeteneği sayesinde çok fazla tehdit oluşturduğunuz için Sword and Shield harika bir silahtır. Beta'da birçok tank Fire Staff'ın gücünü arkasına olarak oldukça güzel işlere imza attı. PvP için en iyi kombinasyon olmasa da dungeon sistemi için oldukça harika ve genel olarak oyunun en iyi tank silahı olabilir.



War Hammer: Fazlasıyla iyi bir kitle konrolü



War Hammer, nispeten yavaş bir silahtır ve düşmanla aranızdaki mesafeyi kapatmanızı sağlayacak çok imkan tanımaz. Fakat oldukça iyi kitle kontrolüne sahiptir. Bu, onu PvE için mükemmel kılar, PvP için pek uygun olduğunu söylenemez. War Hammer'ı bir Life Staff ile kullanırsanız, düşmanları biçerken ve aldığınız tüm hasarı iyileştirirken bir ton PvE içeriğini kendi başınıza yapabilirsiniz.



Rapier: Hızlı ve tek hedefli saldırılar üzerinde uzmanlaşmış



Rapier, hızlı ve tek hedefli saldırılar üzerinde uzmanlaşmış bir silahtır. Ancak hemen hemen yaptığı her şey bundan ibaret denilebilir. Rapier'ınızı etrafta sallayıp yalpalanmak eğlenceli olsa da kanama üzerinden oynamak biraz bunaltıcı olabiliyor ve tabii ki kitle kontrol adına hiçbir yeteneği bulunmuyor.



Spear: Her şeyi yıkmasıyla ünlü



Spear, her senaryoda eğlenceli olan ve yolundaki her şeyi yıkmasıyla ünlü olan bir silahtır. Oldukça iyi hasara sahiptir ve Vault Kick düşmanları sersemletmek için oldukça iyi bir yetenek. PvP'de düşmanların yeteneklerinizden kurtulma şansları var fakat onları karşınıza almayı başarırsanız, Musket gibi bir silahla birleştirdiğinizde düşmanın işini bitirmek için oldukça iyi bir kombinasyona sahip oluyorsunuz.



Musket: 'İyi bir nişancıyım' diyenler için birebir



Musket ile olan deneyiminiz oldukça değişkenlik gösterebilir. Musket bir hitscan (Anında isabet) silahı olduğu için atışlarınızı çok yönlendirmeniz gerekmiyor, ancak yeterli hasar vermek için kafadan vuruşları tutarlı bir şekilde vurmak isteyeceksiniz. Bunu yapamadığınız takdirde silahı oynamanızı pek tavsiye etmem. Fakat iyi bir nişancıysanız Musket'ın menzili mükemmeldir ve grup PvP savaşları için idealdir.



Bow: PvE için en avantajlısı



Bow, büyük ölçekli PvP'lerde iyidir, ancak bunun için Musket biraz daha sevilen taraf diyebiliriz. Çünkü sunduğu patlama hasarı kendisini biraz daha öne çıkarıyor. Fakat Bow, söz konusu PvE olduğunda daha avantajlı olan taraf oluyor. Düşmanları yok etmek için sahip olduğu birçok yetenek bu avantajı ona sağlıyor. Yaşayabileceğiniz tek problem ise uzun mesafeden oklarınızın tutmasının zorluğu oluyor.