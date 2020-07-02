Amazon Prime Gaming Mart 2022 Oyunları Açıklandı

Teknoloji devi Amazon'un kullanıcılara özel ayrıcalıklar sunan Prime abonelik servisi abonelerinin merakla beklediği Amazon Prime Mart 2022 oyunları listesi duyuruldu.

Amazon'un Prime aboneleri bilindiği üzere Amazon internet sitesinin yanında, Twitch ve Amazon Prime Video servisinde de ayrıcalıklara sahip oluyorlar. Prime aboneleri özellikle Twitch platformu üzerinden Prime Gaming ile her ay pek çok oyuna ücretsiz olarak sahip olabiliyor. Amazon Prime Gaming Mart 2022 oyunları da her ay olduğu gibi bu ay da dolu dolu.

Amazon Prime Mart 2022 Oyunları

  • Madden NFL 22
  • Surviving Mars
  • Crypto Against All Odds
  • looK INside
  • Pesterquest
  • SteamWorld Quest: Hand of Gilgamech
  • The Stillness of the Wind
Bunlara ek olarak Mart ayının Amazon Prime Gaming avantajları arasında GTA Online, Red Dead Online, Doom Eternal, Rainbow Six: Siege, Call of Duty Vanguard ve Warzone yapımları içinde ücretsiz olarak ganimetler de sunulacak.

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