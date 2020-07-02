Alphonso Davies, Messi'yi görünce kendini kaybetti!

Bayern Münih'in genç yıldızı, FIFA 22 Ultimate modunda paketindençıkınca kendini kaybetti.FIFA Ultimate oynarken canlı yayın açan Kanadalı oyuncu, paketinden oyundaki en yüksek ratingli oyuncu Messi çıkınca çığlık atmaya başladı. Ardından yeniden bilgisayarının başına oturan genç yıldız, "Messi, Messi" şeklinde tempo tuttu.Sosyal medya hesabından bu anları paylaşan Davies, "Hafta sonu daha iyi başlayamazdı" ifadelerini kullandı.