Alphonso Davies, Messi'yi görünce kendini kaybetti!

Alphonso Davies, FIFA'da Ultimate modunda paketten Lionel Messi çıkınca kendini kaybetti.

Bayern Münih'in genç yıldızı Alphonso Davies, FIFA 22 Ultimate modunda paketinden Lionel Messi çıkınca kendini kaybetti.

FIFA Ultimate oynarken canlı yayın açan Kanadalı oyuncu, paketinden oyundaki en yüksek ratingli oyuncu Messi çıkınca çığlık atmaya başladı. Ardından yeniden bilgisayarının başına oturan genç yıldız, "Messi, Messi" şeklinde tempo tuttu.

Sosyal medya hesabından bu anları paylaşan Davies, "Hafta sonu daha iyi başlayamazdı" ifadelerini kullandı.

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