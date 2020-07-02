Alper Afşin Özdemir, Global Federasyon'a seçildi

Alper Afşin Özdemir, Global Espor Federasyonunun yönetim kuruluna seçildi.

Türkiye Espor Federasyonu Başkanı Alper Afşin Özdemir, Global Espor Federasyonunun yönetim kuruluna seçildi.

Federasyondan yapılan açıklamaya göre Global Espor Federasyonu olağan genel kurulu Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da gerçekleştirildi.

Genel kurul toplantısı sonucunda, Türkiye Espor Federasyonu Başkanı Alper Afşin Özdemir, Global Espor Federasyonu Yönetim Kurulu'na oy birliği ile seçildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Alper Afşin Özdemir, "Global Espor Federasyonunun yönetim kurulunda olmak bizler için büyük mutluluk ve gurur kaynağı. Ana hedefimiz Türkiye'de esporun gelişmesi, kalkınması ve dünya arenasında iyi bir konuma gelmesi." ifadelerini kullandı.

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