Ali Sami Yen Spor Kompleksi RAMS Park, EA SPORTS FC 25'e geliyor!

Türkiye'de ve Avrupa'da sayısız başarıya tanıklık eden Galatasaray Spor Kulübü'nün ihtişamlı stadyumu EA SPORTS FC 25'te Galatasaray'a gönül veren taraftarlara eşsiz bir atmosfer sunacak.



Geçtiğimiz ay gerçekleşen EA SPORTS FC & Galatasaray Spor Kulübü resmi ortaklığının ardından EA SPORTS FC, Ali Sami Yen Spor Kompleksi RAMS Park'ın EA SPORTS FC 25'e geleceğini açıkladı. 2011'de açılan Ali Sami Yen Spor Kompleksi RAMS Park, İstanbul'un Sarıyer ilçesinde yer alan, Galatasaray'ın iç saha maçlarının yanı sıra bazı önemli organizasyonlara da ev sahipliği yapan çok amaçlı bir stadyumdur.



EA SPORTS FC tarihinde ilk defa yer alacak olan bu ünlü stadyum ile Galatasaraylı futbolseverler, EA SPORTS FC 25'te sarı-kırmızılı tribünleri tecrübe edebilecek ve birçok başarıya imza atabilecekler.



