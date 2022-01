Ailenizle ve Arkadaşlarınızla Eğlenceli Vakit Geçirmenizi Sağlayan Kart Oyunu UNO Nasıl Oynanır? Adım Adım Anlattık

Adım #1: Kartları karıştırın ve her oyuncuya 7 kart dağıtın.

Adım #2: Kalan UNO kartlarını masaya bırakın.

Adım #3: Kart destesinin en üstündeki kartı açın.

Adım #4: Oyuna başlamak için ortadakine uygun bir kart atın.

Adım #5: Uygun kart yoksa ortadaki desteden bir kart seçin.

Adım #6: Özel kartları kullanın.

Adım #7: Elinde tek kart kalan oyuncu UNO diye bağırır.

Adım #8: Bir oyuncunun tüm kartları bitene kadar devam edilir.

Adım #9: Puanlar toplanır ve en yüksek puan alan kazanır.

Özellikle pandemi ile birlikte dışarı çıkmak yerine evde ailemizle ya da arkadaşlarımızla birlikte keyifli zaman geçirmenin kıymetini anladık. Sohbet muhabbet bir yere kadar, biraz da eğlenelim dediğimiz zaman en iyi seçenek masa oyunlarıdır. UNO ise masa oyunları arasında en sevilen ve popüler olanlardan bir tanesi. UNO, iskambil kağıdı ile oynanan oyunlara benziyor ancak biraz daha basit.UNO oynamak için de tıpkı diğer oyunlarda olduğu gibi belirli kurallara uymanız gerekiyor. Her oyuncunun alması gereken belirli bir kart sayısı, oynama sırası, cezaları ve kendine özel bir puan sistemi var. Zor gibi görünse bile birkaç el oynadıktan sonra hızla alışacaksınız. Ailenizle ve arkadaşlarınızla birlikte keyifli vakit geçirebileceğiniz kart oyunu UNO nasıl oynanır adım adım anlattık ve oyun boyunca dikkat etmeniz gereken kurallardan bahsettik.UNO, pek çok masa oyunu gibi Amerika Birleşik Devletleri'nde ortaya çıkmış bir kart oyunudur. İskambil kağıdına benzer ancak üzerinde çok daha basit renkler, sayılar ve ifadeler vardır. Temel kartların yanı sıra bazı özel kartlara sahiptir. UNO oyununun farklı türleri ve online oynama uygulamaları da vardır.Tüm kart oyunlarında olduğu gibi UNO oyununda da kartların karıştırılması son derece önemlidir. Kartlar iyice karıştırıldıktan sonra dağıtıcı tarafından her oyuncu 7 adet UNO kartı kapalı olarak dağıtılır.Her oyuncuya 7 kart dağıtıldıktan sonra 108 kartlık desteden geriye kalan kartlar kapalı bir şekilde masanın herkesin ulaşabileceği ve görebileceği noktasına bırakılır.Ortaya bırakılan UNO destesinin en üstündeki kart açılır ve herkesin görebileceği şekilde destenin üstüne açık bir halde bırakılır.Dağıtıcının solundaki oyuncu ilk hamleyi yapar ve sıra bu şekilde ilerler. Sırası gelen oyuncu, ortadaki karta sayı ya da renk olarak uygun bir kart atar. Örneğin ortada yeşil 8 varsa sırası gelen oyuncunun 8 rakamına sahip ya da yeşil renkte bir kart atması gerekir.Sırası gelen oyucunun ortadakine uygun bir kart atması beklenir. Oyuncunun elinde uygun bir kart yoksa ortadaki kapalı desteden bir kart çeker. Çektiği kart, ortadaki karta uygunsa hemen oynayabilir. Değilse kartı kendi destesine ekler ve sıra devam eder.UNO oyununda standart kartlar dışında bir de özel kartlar vardır. Wild kartı olan oyuncu, sonraki oyunun başlangıç rengini seçer. Beraberlik kartı olan oyuncunun yanındaki oyuncu 2 kart çeker. Ters kartı, oyunun yönünü değiştirir. Farklı UNO türlerinde, farklı kartlar ve özellikleri vardır.Oyun bu şekilde devam ederken elinde tek bir kart kalan oyuncunun UNO diye bağırması gerekir. Eğer oyuncu UNO diğer bağırmazsa ceza verilerek 2 kart çekmesi sağlanabilir. Ancak bu durum oyuncuların kendi kararına bırakılmıştır.UNO oyununun bir elinin tamamlanması için oyunculardan birinin elindeki tüm kartların bitmesi gerekir. Bir oyuncunun elindeki kartlar bitene kadar oyun devam eder.Oyunculardan birinin elindeki kartlar bitince ve el tamamlanınca herkesin kartları sayılır. Her kart, üzerindeki sayı kadar puan eder. UNO türüne bağlı olarak her özel kartın kendine özel bir puanı vardır. Bu puanı, oyun kutusundan çıkan bilgilendirme metninden öğrenebilirsiniz. Toplamda 500 ya da 100 puan oyuncu kazanır.Popüler masa oyunlarından biri olan UNO nedir, UNO nasıl oynanır gibi merak edilen soruları yanıtladık ve bu eğlenceli kart oyununun bazı kurallarından bahsettik. Oyunun genel oynanışı bu şekilde olsa da özel kartları ve özel kuralları öğrenmek için mutlaka oyun kutusundan çıkan bilgilendirme metnini okumalısınız.