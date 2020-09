Ağustos ayında en çok indirilen mobil oyun belli oldu!

Sensor Tower, her ay en çok indirilen mobil uygulamalar ve oyunlar hakkında rakamlar yayımlıyor. Eylül ayının ilk iki haftasını geride bırakırken yayımlanan istatistiklerle, ağustosta en çok indirilen mobil oyun belli oldu. Bunun yanında ilginç bir yükseliş de gözlerden kaçmadı.



Ağustosta en çok indirilen mobil oyun Scribble Rider oldu



Her ay benzer isimleri listede görüyor olsak da Sensor Tower'ın yayımladığı yeni verilerde Scribble Rider karşımıza hem Android tarafında hem de iOS tarafında en çok indirilen mobil oyun olarak çıkıyor. Voodoo'nun oyunu olan Scribble Rider, her iki uygulama marketini de dahil ettiğimizde 45 milyon kez indirildi.



Tahmin edebileceğiniz gibi bu indirmelerin yüzde 16,7'si Hindistan'daki oyunseverler tarafından yapıldı. Ağustos ayında dünyanın en çok indirilen oyunu olan Scribble Rider'ın ardından ikinci sırada 30 milyon indirilme ile Brain Wash yerini alıyor. Yine Hindistan oyunun en popüler olduğu ülke oluyor.



En popüler 10 mobil oyun arasında yer alan oyunlar arasında Scribble Rider Voodoo'nun tek oyunu değildi. Voodoo tarafından geliştirilen yine basit ve oynaması kolay bir oyun olan Cube Surfer da bu listede üçüncü sırada yer aldı ve onu Sybo Games'in popüler oyunu Subway Surfers izledi.



Ağustos ayının diğer popüler oyunları ise şu şekilde:



Crazy Labs'tan Tie Dye, Playgendary'den Log Thrower, Outfit7'den My Talking Tom Friends, Lion Studios'tan Fruit Clinic, Between Us from Innersloth ve Garena Free Fire sıralanıyor.



Kaynak: shifdelete.net