AGO'da değişim vakti!

Polonya temsilcisi AGO'da değişim vakti geldi.

Polonya temsilcisi AGO'da değişim vakti geldi. İddiaya göre kadronun değişilmez oyuncularından Mateusz "TOAO" Zawistowski, yedeğe çekiliyor.

Kadroya dahil olan isim ise, Kinguin'in yedek oyuncusu Kacper "Kap3r" Słoma'dan başkası değil. Kap3r, kiralık olarak AGO'ya katılmaya oldukça yakın.

Henüz resmi bir açıklama gelmemesine karşın birçok kaynağa göre transfer çoktan gerçekleşti bile.

2017'nin Temmuz ayında snatchie, Furlan, GruBy ve phr ile birlikte kadroya dahil olan TOAO, takımın son zamanlarda aldığı kötü sonuçların ardından günah keçisi olmuş durumda.

ESL Pro European Championship'te finalde upper bracket avantajı nedeniyle 1 harita önde başlayan AGO, LDLC'ye karşı 3-2 ile kaybetmişti.

ESL Polish Championship'te ise yarı finalde PACT karşısında 2-0 ile mağlup olan AGO'da iddiaya göre mağlubiyetlerin faturası TOAO'ya kesildi ve kadroda değişim kararı alındı.

AGO'nun kadrosundaki bu değişim ardından, takımın güncel hali şu şekilde olacak:

Damian "Furlan" Kislowski
Dominik "GruBy" Swiderski
Tomasz "phr" Wójcik
Grzegorz "SZPERO" Dziamałek
Kacper "Kap3r" Słoma (kiralık)

Henüz AGO tarafından resmi bir açıklama yapılmadı fakat önümüzdeki saatlerde durumun netleşmesi bekleniyor.


Yazar: Gökhan "makaron" Aksu - @makaronCS
Video Galeri
Son haberler
...

Boştaki futbolcular! Süper Lig'den birçok yıldız boşta!
...

woxic Abu Dabi'ye gidiyor!
...

AGO'da değişim vakti!
...

OpTic India oyuncusu hile yaparken yakalandı! Takımı diskalifiye edildi!
...

Xbox için güncellemeler devam ediyor!
...

FM 2019 betası yayınlandı! İşte sistem gereksinimleri!
...

FIFA 19 özel kartlar geldi! Pepe, Çalhanoğlu ve daha fazlası!
...

FM19'u oynayabileceğiniz en zevkli 15 takım! Çamurlu sahalardan Şampiyonlar Ligine çıkabilir misin?
...

Football Manager 19'un 18 yaş altı genç yetenekleri!
...

Wolfteam'de derbi tarihi belli oldu

Sporx Anasayfasına Dön