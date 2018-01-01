AGO'da değişim vakti!
Polonya temsilcisi AGO'da değişim vakti geldi.
Polonya temsilcisi AGO'da değişim vakti geldi. İddiaya göre kadronun değişilmez oyuncularından Mateusz "TOAO" Zawistowski, yedeğe çekiliyor.
Kadroya dahil olan isim ise, Kinguin'in yedek oyuncusu Kacper "Kap3r" Słoma'dan başkası değil. Kap3r, kiralık olarak AGO'ya katılmaya oldukça yakın.
Henüz resmi bir açıklama gelmemesine karşın birçok kaynağa göre transfer çoktan gerçekleşti bile.
2017'nin Temmuz ayında snatchie, Furlan, GruBy ve phr ile birlikte kadroya dahil olan TOAO, takımın son zamanlarda aldığı kötü sonuçların ardından günah keçisi olmuş durumda.
ESL Pro European Championship'te finalde upper bracket avantajı nedeniyle 1 harita önde başlayan AGO, LDLC'ye karşı 3-2 ile kaybetmişti.
ESL Polish Championship'te ise yarı finalde PACT karşısında 2-0 ile mağlup olan AGO'da iddiaya göre mağlubiyetlerin faturası TOAO'ya kesildi ve kadroda değişim kararı alındı.
AGO'nun kadrosundaki bu değişim ardından, takımın güncel hali şu şekilde olacak:
Damian "Furlan" Kislowski
Dominik "GruBy" Swiderski
Tomasz "phr" Wójcik
Grzegorz "SZPERO" Dziamałek
Kacper "Kap3r" Słoma (kiralık)
Henüz AGO tarafından resmi bir açıklama yapılmadı fakat önümüzdeki saatlerde durumun netleşmesi bekleniyor.
Yazar: Gökhan "makaron" Aksu - @makaronCS
Kadroya dahil olan isim ise, Kinguin'in yedek oyuncusu Kacper "Kap3r" Słoma'dan başkası değil. Kap3r, kiralık olarak AGO'ya katılmaya oldukça yakın.
Henüz resmi bir açıklama gelmemesine karşın birçok kaynağa göre transfer çoktan gerçekleşti bile.
2017'nin Temmuz ayında snatchie, Furlan, GruBy ve phr ile birlikte kadroya dahil olan TOAO, takımın son zamanlarda aldığı kötü sonuçların ardından günah keçisi olmuş durumda.
ESL Pro European Championship'te finalde upper bracket avantajı nedeniyle 1 harita önde başlayan AGO, LDLC'ye karşı 3-2 ile kaybetmişti.
ESL Polish Championship'te ise yarı finalde PACT karşısında 2-0 ile mağlup olan AGO'da iddiaya göre mağlubiyetlerin faturası TOAO'ya kesildi ve kadroda değişim kararı alındı.
AGO'nun kadrosundaki bu değişim ardından, takımın güncel hali şu şekilde olacak:
Damian "Furlan" Kislowski
Dominik "GruBy" Swiderski
Tomasz "phr" Wójcik
Grzegorz "SZPERO" Dziamałek
Kacper "Kap3r" Słoma (kiralık)
Henüz AGO tarafından resmi bir açıklama yapılmadı fakat önümüzdeki saatlerde durumun netleşmesi bekleniyor.
Yazar: Gökhan "makaron" Aksu - @makaronCS
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