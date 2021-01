Activision Blizzard piyasa değeriyle dudak uçuklattı

Oyun dünyasının önemli firmalarından olan Activision Blizzard, yeni açıklanan piyasa değeriyle dudak uçuklatıyor. The Wall Street Journal'e göre firma, koronavirüs salgınının da etkisiyle değerini 72 milyar dolara çıkarmış durumda.



Amerikalı video oyun geliştiricisi Activision Blizzard'ın toplam değerinin şu anda yaklaşık 72 milyar dolar olduğu tahmin ediliyor. Bu rakamın da 2008'de güçlerini birleştiren iki firmanın ulaştığı en uç nokta olduğu belirtiliyor. The Wall Street Journal'ın da belirttiği gibi şirketin hisse fiyatının istikrarlı bir artış göstermesinin nedeni olarak salgın döneminde insanların evlerinde oyun oynayarak vakit geçirmesi ve yaptıkları mikro ödemeler.



Mikro ödemelerin getirdiği avantajdan nedeniyle firma, 2020'nin son çeyreğinde 1,2 milyar dolar kazanç bildirdi. Bu çeyrekteki toplam gelirlerin yarısından fazlasını bu oluştururken, mikro ödeme satışlarının çoğu Call of Duty: Modern Warfare ve Warzone'dan geldi. Öte yandan geçtiğimiz sene PC platformunda Call of Duty oyunlarını oynayanların sayısında 10 kat artış olduğu da belirtildi.



Son zamanlarda Activision Blizzard, Warzone'un Call of Duty evreninin cazibesini büyük ölçüde genişletmesiyle mutlu olurken, Black Ops Cold War'ın çıkışından sonra düşüşe maruz kalmasına yönelik bir toplantı yapacak. 4 Şubat'ta gerçekleştirilecek ve mali yıla ilişkin olacak toplantıda firma, yeni yıla ilişkin nihai stratejilerini de açıklayacak.



