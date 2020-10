2K21'de MyPLAYER'a kadın oyuncu seçeneği

NBA 2K serisinde pek çok oyuncunun en sevdiği oyun modu, MyPLAYER adı verilen ve kendinizi oyuna aktarmanızı sağlayan mod olmuştur. Bu modda şimdiye kadar yalnızca NBA'de mücadele eden erkek oyuncular oluşturulabiliyordu.



Artık oyunda The W adı verilen modda kadın basketbol oyuncuları oluşturarak WNBA'de profesyonel bir kariyer yapmak mümkün olacak. 12 profesyonel takımın tamamı da bu oyunda yer alacak. Ayrıca çevrimiçi olarak 3'e 3 çok oyunculu maç yapmak da mümkün hale gelecek.



Potanın perileri olmaya



NBA 2K21 hali hazırda hem WNBA takımlarının lisanslarına hem de bir oyuncu oluşturarak ilerlemeyi sağlayan moda sahipti. Oyunda kadınlar varsa, kariyer oluşturma modu da bulunuyorsa teknik olarak kadın bir süperstar oynamanın mümkün hale gelmesi de oldukça doğal, hatta geç kalınmış bir yenilik olarak gözüküyor.



Bu yeni moda ait bir de kısa fragman yayınlandı. Fragmana baktığımızda yeni özelliğin, geleneksel MyPLAYER versiyonunun biraz tıraşlanmış bir versiyonu olduğunu görüyoruz. The W modunda Neighborhood özelliği yer almıyor.



Oyunun yapımcısı olan 2K Sports şu anda özellik üzerinde yenilikler de geliştiriyor. Belki de gelecekte kadın oyuncu kariyerlerinde de Neighborhood gibi özelliklere kavuşabiliriz. Yeni bilgilerin yakın zamanda açıklanması bekleniyor.



Kadınlar oyunlarda yükseliyor



Oyun oynamak artık oldukça geniş kitlelere yayılmış bir hobi haline geldi. Kadın oyuncuların sayısı da haliyle gittikçe yükseliyor. Oyun firmaları da bu kitleyi çekebilmek için kadın oyuncuların kendilerini daha çok ifade edebilecekleri fırsatlar yaratıyor.



Bakalım 2K, NBA 2K21'de eklediği yeni mod ile istediği oyuncu artışını yakalayabilecek mi? Ayrıca NBA dışında bir lig deneyimlemek isteyenler de bu modla birlikte farklı bir ligde mücadele fırsatı bulacaktır. The W modunun fragmanını aşağıda bulabilirsiniz.



