2024 League of Legends (LOL) yeni sezon ne zaman?

Riot Games, League of Legends'in yeni sezonunda gelecek değişiklikleri açıkladı.Geçtiğimiz gün ortaya çıkan videoyla yeni sezona ön bakış atmamızı sağlayan Riot Games, oyuncuların kafasında büyük soru işaretleri oluşturmuştu.Yayınlanan videoda yeni sezonla gelecek radikal değişiklikler görülebilse de bunların ne anlama geldiğini anlamak güçtü. Bugün ise değişikliklerin detaylı listesi yayınlandı.Sezona Kasım ve Aralık aylarını ekleyerek ve dört aylık üç bölüme geçerek, daha da fazla gelişme göreceğimizi düşünüyoruzDereceli 2023 Bölüm 2, 3 Ocak 2024'e kadar uzatılacak2024 Sezonu değişiklikleri 20 Kasım'da PBE'de yayınlanacakOynanış değişiklikleri 2024 Sezonunun başında 9 Ocak 2024'teki 14.1 Yaması ile gerçekleşecek.Dereceli Bölüm 1 9 Ocak 2024'te başlayacakDereceli Bölüm 2 Mayıs 2024'te başlayacakDereceli Bölüm 3 Eylül 2024'te başlayacakHiçlik Kurtçukları, Baron çukurunda ilk Vadi'nin Alameti'nin yerini alacak ve 14. dakikada kaybolacak yepyeni yaratıklar. 5. dakikadan itibaren üç Hiçlik Kurtçuğu ortaya çıkacak ve her birinin kendisine ait bir dirilme süresi olacak. Ayrıca bir oyunda en fazla altı kurtçuk belirebilecek. Kışkırtılan her Hiçlik Kurtçuğu rakiplere saldıran bir Hiçlik Kenesi sürüsü çağıracak. Hiçlik Kurtçuklarını alt eden oyuncular Hiçlik'in Açlığı adlı, kulelere yönelik zamanla ilave hasar sağlayan bir güçlendirme kazanacak. Bu güçlendirme alt edilen Hiçlik Kurtçuğu sayısına göre birikecek. Bu yaratıklardan beş veya altı tane alt eden bir oyuncu belirli aralıklarla kuleleri yok etmeye yardım edecek bir veya iki adet Hiçlik Kenesi çağıracak.Vadi'nin Alameti, Hiçlik Kurtçuklarından esinlenilen yeni görünüşüyle geri dönüyor. 2024 Sezon Başlangıcı'ndan itibaren bir oyuncu Alamet'in Gözü'nü kullandığında Kabuklu her zamanki gibi belirecek ama kullanıcı veya bir takım arkadaşı Vadi'nin Alameti'ne sağ tıklayarak ona binebilecek. Kabuklu'ya binen oyuncu onu kontrol edebilecek ve yoluna çıkan rakip şampiyonlara hasar verip onları havaya savurması için ileri atılmasını emredebilecek. Eğer Kabuklu'ya bir kuleye çarpması için komut verirseniz bunu kendi başına yapmasına kıyasla kuleye daha çok hasar verecek. Bir yüzey şekline veya kuleye çarptıktan sonra Kabuklu'nun üzerindeki şampiyon düşer ve normal haline döner.Karşılaşmanın 20. dakikasından sonra ortaya çıkacak Mavi Gözcü ve Kırmızı Korkabuklar sırasıyla Hiçlikdoğan Gözcü ve Hiçlikdoğan Korkabuk biçiminde belirecek. Bu değişim onları kesmeyi daha zor hale getirecek ancak verecekleri güçlendirme tüm takıma gidecek. Güçlendirme alınırken ölü olan dostlar güçlendirmeden yararlanamayacak. Ayrıca 20. dakikadan sonra Yampiri Yengeçler de Hiçlikdoğan biçiminde belirecek. Bu yengeçleri kestiğinizde çevredeki tüm şampiyon ve totemleri açığa çıkaran devasa bir Keşif Çiçeği etkisi tetiklenecek. Keşif Çiçeği'nde olduğu gibi bu etkiyle açığa çıkan tüm totemlerin canı 1'e düşecek.örsel bir güncellemenin yanı sıra Baron Nashor üç yeni form ediniyor: Hükümran Baron, Avcı Baron ve Kadim Göz Baron. Bu formların her biri Baron çukurundaki yüzey şekillerine kendi değişikliklerini getiriyor. Avcı Baron'un çukuru bildiğiniz klasik çukur. Hükümran Baron'un çukurunun önünde bir duvar bulunuyor. Kadim Göz Baron'un çukurundaysa ön taraf kapalı, yanlarsa bir tünel oluşturacak şekilde açık. Ayrıca Baron'un bu formlarının her birinin farklı saldırıları mevcut. Avcı Baron yakındaki düşmanlarını şimşekle çarpıyor, Hükümran Baron yeni ellerini kullanarak şampiyonları kendine doğru çekiyor ve Kadim Göz Baron yeni tünel şeklindeki çukurunun içinde zamanla hasar veren bir Hiçlik yarığı oluşturuyor.League of Legends 2024 Sezonunda Gelecek Değişiklikler Açıklandı!Üst koridorda iki büyük değişiklik var: İki taraftaki yüzey şekilleri birbirine daha paralel olacak ve nehir girişinin ortasında küçük bir duvar ve çalı yer alacak.: Ormandaki en büyük yüzey şekli değişikliği Baron ve ejder çukurlarının hemen karşısında yer alan geniş duvarların eklenmesi olacak.Orta koridordaki çalılar biraz geriye alındı. Böylece hareket kabiliyeti düşük şampiyonlara daha fazla güvenli alan sağlandı.Tıpkı üst koridora gelen değişiklik gibi alt koridora da küçük bir duvar ve çalı eklendi. Ayrıca mavi güçlendirme tarafındaki üçlü çalının aynısı kırmızı güçlendirme tarafına da yerleştirildi. Bu değişiklikler koridorları daha simetrik yaparak taraflardan birinin avantajlı olmasının önüne geçmeyi hedefliyor.League of Legends 2024 Sezonunda Gelecek Değişiklikler Açıklandı!Oyuncuların gücü eşyalar yerine şampiyonların kendisinden alabilmeleri ve eşya seçiminde daha esnek davranabilmeleri için ihtişamlı eşyalar oyundan kaldırılıyor. Bu değişiklikle birlikte oyuna sayısız eşya getiriyor, bazılarını oyundan kaldırıyor ve birçoğunun gücünde ve etkilerinde değişikliğe gidiyoruz.Ayrıca eşya ipuçları da güncelleniyor. Böylece açıklamalar hem bir bakışta daha anlaşılabilir olacak hem de gerektiğinde ayrıntılı bilgiler sunabilecek.Artık Vadi, Alev Ejderi'nin Alev Vadisi'ne dönüştüğünde haritanın çeşitli yerlerinde korlar beliriyor. Korları aldığınızda değişken nitelikler ve ani bir hız artışı kazanıyorsunuz. Katledildiğinizde elinizdeki korların yarısı yere düşüyor ve bu korlar takım arkadaşlarınız veya rakipler tarafından alınabiliyor.Bu yüzey değişiklikleriyle ayrıca Dağ ve Okyanus Ejderleri için birkaç küçük duvarla çalının yerini değiştiriyoruz.Baron çukuruna gelen görsel değişikliklerin yanı sıra artık Baron ve haritadaki diğer Hiçlik hedefleriyle savaşırken yeni bir müzik çalacak.League of Legends'in yeni sezon değişiklikleri an itibariyle Açık Beta (PBE) sunucusunda oynanabilir durumda.