2022 PUBG MOBILE Pro League'de Türk takımları tarih yazdı!

Dünyanın en popüler mobil oyunlarından biri olan PUBG MOBILE Esports'un 19-22 Mayıs tarihleri arasında düzenlediği 2022 PUBG MOBILE Pro League Avrupa Bahar Şampiyonası'nda Türk takımları rüzgarı esti. Toplam 2,3 milyon TL (150 bin dolar) ödül havuzu bulunan turnuvada Fire Flux Esports Mobile şampiyon olarak Türkiye espor tarihinde ilk kez bir Avrupa Şampiyonluğu getirdi.



Tek maçta 27 skor alarak Avrupa Şampiyonalarında daha önce görülmemiş bir rekora imza atan, turnuvayı ise toplam 335 rekor puanla tamamlayan Fire Flux Esports Mobile şampiyonadan 40 bin dolarlık birincilik ödülü ile ayrıldı.



Şampiyonada en başarılı 8 takımdan 6'sı Türk



2022 PUBG MOBILE Pro League Avrupa Bahar Şampiyonası'nda ikinciliği 292 puanla Beşiktaş Esports aldı ve 28 bin dolarlık ödülü kazanmayı hak etti. Regnum Carya Esports takımı ise 258 puanla turnuvada en başarılı üçüncü ekip olarak 18 bin dolarlık ödülü aldı. Fire Flux Mobile'ın başarılı oyuncusu Yiğit "Kecth" Meral, turnuvanın en iyi oyuncusu (MVP) olarak 2 bin dolarlık ödüle de sahip oldu.



Tencent Türkiye Ülke Müdürü Aras Şenyüz, "Türk takımlarının gücünü gösterdiği şahane bir turnuvayı geride bıraktık. İlk kez bir Avrupa Şampiyonası'nda Türk ekibi şampiyon oldu ve dahası şampiyonada ilk 8'de 6 Türk Takımımız yer alıyor. Gururluyuz ve nefes kesen mücadeleye imza atan tüm ekipleri gönülden kutluyoruz" şeklinde konuştu.



2022 PMPL Avrupa Bahar Şampiyonası sıralaması şu şekilde tamamlandı:



1. Fire Flux Esports (TR)



2. Beşiktaş Esports (TR)



3. Regnum Carya Esports (TR)



4. S2G Esports (TR)



5. Next Rüya (TR)



6. TJB Esports (EU)



7. Fastpay Wildcats (TR)



8. 4 Romanian Men (EU)



Tüm bölgelerin toplam ödül havuzu: 5,3 milyon dolar



Beş farklı bölgeyi kapsayan PMPL'de tüm bölgelerin toplam ödül havuzu 5,3 milyon dolar gibi inanılmaz bir rakama ulaşıyor.



Beş bölgesel şampiyonayı kapsayan 2022 PMPL Bölgesel Bahar Şampiyonası, 19 - 22 Mayıs'ta Türk takımlarının da yer aldığı PMPL Avrupa Şampiyonası ve PMPL Güney Asya Şampiyonası ile başladı. PMPL Amerika Şampiyonası, PMPL Orta Doğu ve Afrika Şampiyonası 26- 29 Mayıs tarihleri arasında gerçekleşirken PMPL Güney Doğu Asya (SEA) Şampiyonası ise 10 - 12 Haziran'da düzenlenecek.



