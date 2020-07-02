2021'in en popüler PlayStation oyunları açıklandı!

Avrupa'da FIFA 22, ABD'de NBA 2K22 listenin zirvesinde!

En çok indirilen PS5 oyunları

No. ABD/Kanada Avrupa 1 NBA 2K22 FIFA 22 2 Call of Duty: Vanguard Call of Duty: Vanguard 3 Marvel's Spider-Man: Miles Morales FIFA 21 4 Madden NFL 22 Marvel's Spider-Man: Miles Morales 5 Battlefield 2042 Battlefield 2042 6 Ratchet & Clank: Rift Apart Among Us 7 Call of Duty: Black Ops Cold War Kena: Bridge of Spirits 8 MLB The Show 21 FAR CRY 6 9 Resident Evil Village It Takes Two 10 Far Cry 6 Assassin's Creed Valhalla 11 Assassin's Creed Valhalla F1 2021 12 FIFA 22 Resident Evil Village 13 Among Us NBA 2K22 14 Mortal Kombat 11 Ratchet & Clank: Rift Apart 15 NBA 2K21 Next Generation Call of Duty: Black Ops Cold War 16 It Takes Two TOM CLANCY'S RAINBOW SIX SIEGE 17 FIFA 21 Grand Theft Auto: The Trilogy – The Definitive Edition 18 DEATHLOOP Diablo II: Resurrected 19 Returnal DEATHLOOP 20 Kena: Bridge of Spirits Mortal Kombat 11

En çok indirilen PS4 oyunları

No. ABD/Kanada Avrupa 1 NBA 2K22 FIFA 22 2 Call of Duty: Vanguard Call of Duty: Vanguard 3 Marvel's Spider-Man: Miles Morales FIFA 21 4 Madden NFL 22 Marvel's Spider-Man: Miles Morales 5 Battlefield 2042 Battlefield 2042 6 Ratchet & Clank: Rift Apart Among Us 7 Call of Duty: Black Ops Cold War Kena: Bridge of Spirits 8 MLB The Show 21 FAR CRY 6 9 Resident Evil Village It Takes Two 10 Far Cry 6 Assassin's Creed Valhalla 11 Assassin's Creed Valhalla F1 2021 12 FIFA 22 Resident Evil Village 13 Among Us NBA 2K22 14 Mortal Kombat 11 Ratchet & Clank: Rift Apart 15 NBA 2K21 Next Generation Call of Duty: Black Ops Cold War 16 It Takes Two TOM CLANCY'S RAINBOW SIX | SIEGE 17 FIFA 21 Grand Theft Auto: The Trilogy – The Definitive Edition 18 DEATHLOOP Diablo II: Resurrected 19 Returnal DEATHLOOP 20 Kena: Bridge of Spirits Mortal Kombat 11

En çok indirilen PSVR oyunları

No. ABD/Kanada Avrupa 1 Beat Saber Beat Saber 2 Job Simulator Job Simulator 3 SUPERHOT VR SUPERHOT VR 4 GORN Creed: Rise to Glory 5 Swordsman VR Swordsman VR 6 Creed Rise to Glory The Walking Dead: Saints & Sinners 7 Vader Immortal: A Star Wars VR Series GORN 8 The Walking Dead: Saints & Sinners RICK AND MORTY: VIRTUAL RICK-ALITY 9 Rick and Morty: Virtual Rick-ality Vader Immortal: A Star Wars VR Series 10 The Walking Dead Onslaught ASTRO BOT Rescue Mission

En çok indirilen PS5 ve PS4 için ücretsiz oyunlar

No. US/Canada Avrupa 1 Fortnite Fortnite 2 Call of Duty: Warzone Rocket League 3 Rocket League Call of Duty: Warzone 4 Splitgate eFootball 2022 5 Apex Legends Genshin Impact 6 Genshin Impact Apex Legends 7 Destiny 2 eFootball PES 2021 LITE 8 Rec Room Brawlhalla 9 Brawlhalla Destiny 2 10 Rogue Company Splitgate

Covid-19 salgınının da etkisiyle 2021, video oyunlar için vitrin bir yıl değildi fakat yine de bir çok kişi video oyun oynamaktan vazgeçmedi. Video oyunlar deyince PlayStation, hiç kuşkusuz oyun sevenlerin en çok tercih ettiği oyun konsollarının başında geliyor. Şirket, kendi mağazası olan PlayStation Store'da geçtiğimiz yıl en çok indirilen oyunları paylaştı.PlayStation, kendi resmi sitesinden 4 farklı kategoride bir liste yayınladı. PS5, PS4, PSVR özelinde en çok indirilenler ve PS4 ve PS5 için ücretsiz indirilenler listesini oluşturdu. Listeyi Avrupa ve ABD/Kanada için ayırdı. Buna göre Avrupa'da FIFA 22, ABD ve Kanada da NBA 2K22 oyunları PS4 ve PS5 listelerinin zirvesinde yer aldı.Call of Duty: Vanguard, PS4 ve PS5'te her iki bölgede de listenin ikinci sırasında kendine yer buldu. Ücretsiz oyunlar listesinin zirvesinde ise Fortnite yer alıyor. Bir dönem FIFA ile adı beraber anılan Konami'nin futbol oyunu PES, isim değişikliğine gidip eFootball ismini almıştı. Korkunç bir yıl geçiren oyun ücretsiz olarak Avrupa'da 7. sıradan yer alabildi.(Kaynak: shiftdelete.net)