2021'in en popüler PlayStation oyunları açıklandı!
Video oyun denince ilk akla gelenlerden Playstation, resmi sitesinde kendi mağazasından en çok indirilen oyunların listesini yayınladı.
Covid-19 salgınının da etkisiyle 2021, video oyunlar için vitrin bir yıl değildi fakat yine de bir çok kişi video oyun oynamaktan vazgeçmedi. Video oyunlar deyince PlayStation, hiç kuşkusuz oyun sevenlerin en çok tercih ettiği oyun konsollarının başında geliyor. Şirket, kendi mağazası olan PlayStation Store'da geçtiğimiz yıl en çok indirilen oyunları paylaştı.
Avrupa'da FIFA 22, ABD'de NBA 2K22 listenin zirvesinde!
PlayStation, kendi resmi sitesinden 4 farklı kategoride bir liste yayınladı. PS5, PS4, PSVR özelinde en çok indirilenler ve PS4 ve PS5 için ücretsiz indirilenler listesini oluşturdu. Listeyi Avrupa ve ABD/Kanada için ayırdı. Buna göre Avrupa'da FIFA 22, ABD ve Kanada da NBA 2K22 oyunları PS4 ve PS5 listelerinin zirvesinde yer aldı.
Call of Duty: Vanguard, PS4 ve PS5'te her iki bölgede de listenin ikinci sırasında kendine yer buldu. Ücretsiz oyunlar listesinin zirvesinde ise Fortnite yer alıyor. Bir dönem FIFA ile adı beraber anılan Konami'nin futbol oyunu PES, isim değişikliğine gidip eFootball ismini almıştı. Korkunç bir yıl geçiren oyun ücretsiz olarak Avrupa'da 7. sıradan yer alabildi.
(Kaynak: shiftdelete.net)
Avrupa'da FIFA 22, ABD'de NBA 2K22 listenin zirvesinde!
PlayStation, kendi resmi sitesinden 4 farklı kategoride bir liste yayınladı. PS5, PS4, PSVR özelinde en çok indirilenler ve PS4 ve PS5 için ücretsiz indirilenler listesini oluşturdu. Listeyi Avrupa ve ABD/Kanada için ayırdı. Buna göre Avrupa'da FIFA 22, ABD ve Kanada da NBA 2K22 oyunları PS4 ve PS5 listelerinin zirvesinde yer aldı.
Call of Duty: Vanguard, PS4 ve PS5'te her iki bölgede de listenin ikinci sırasında kendine yer buldu. Ücretsiz oyunlar listesinin zirvesinde ise Fortnite yer alıyor. Bir dönem FIFA ile adı beraber anılan Konami'nin futbol oyunu PES, isim değişikliğine gidip eFootball ismini almıştı. Korkunç bir yıl geçiren oyun ücretsiz olarak Avrupa'da 7. sıradan yer alabildi.
(Kaynak: shiftdelete.net)
En çok indirilen PS5 oyunları
|No.
|ABD/Kanada
|Avrupa
|1
|NBA 2K22
|FIFA 22
|2
|Call of Duty: Vanguard
|Call of Duty: Vanguard
|3
|Marvel's Spider-Man: Miles Morales
|FIFA 21
|4
|Madden NFL 22
|Marvel's Spider-Man: Miles Morales
|5
|Battlefield 2042
|Battlefield 2042
|6
|Ratchet & Clank: Rift Apart
|Among Us
|7
|Call of Duty: Black Ops Cold War
|Kena: Bridge of Spirits
|8
|MLB The Show 21
|FAR CRY 6
|9
|Resident Evil Village
|It Takes Two
|10
|Far Cry 6
|Assassin's Creed Valhalla
|11
|Assassin's Creed Valhalla
|F1 2021
|12
|FIFA 22
|Resident Evil Village
|13
|Among Us
|NBA 2K22
|14
|Mortal Kombat 11
|Ratchet & Clank: Rift Apart
|15
|NBA 2K21 Next Generation
|Call of Duty: Black Ops Cold War
|16
|It Takes Two
|TOM CLANCY'S RAINBOW SIX SIEGE
|17
|FIFA 21
|Grand Theft Auto: The Trilogy – The Definitive Edition
|18
|DEATHLOOP
|Diablo II: Resurrected
|19
|Returnal
|DEATHLOOP
|20
|Kena: Bridge of Spirits
|Mortal Kombat 11
En çok indirilen PS4 oyunları
|No.
|ABD/Kanada
|Avrupa
|1
|NBA 2K22
|FIFA 22
|2
|Call of Duty: Vanguard
|Call of Duty: Vanguard
|3
|Marvel's Spider-Man: Miles Morales
|FIFA 21
|4
|Madden NFL 22
|Marvel's Spider-Man: Miles Morales
|5
|Battlefield 2042
|Battlefield 2042
|6
|Ratchet & Clank: Rift Apart
|Among Us
|7
|Call of Duty: Black Ops Cold War
|Kena: Bridge of Spirits
|8
|MLB The Show 21
|FAR CRY 6
|9
|Resident Evil Village
|It Takes Two
|10
|Far Cry 6
|Assassin's Creed Valhalla
|11
|Assassin's Creed Valhalla
|F1 2021
|12
|FIFA 22
|Resident Evil Village
|13
|Among Us
|NBA 2K22
|14
|Mortal Kombat 11
|Ratchet & Clank: Rift Apart
|15
|NBA 2K21 Next Generation
|Call of Duty: Black Ops Cold War
|16
|It Takes Two
|TOM CLANCY'S RAINBOW SIX | SIEGE
|17
|FIFA 21
|Grand Theft Auto: The Trilogy – The Definitive Edition
|18
|DEATHLOOP
|Diablo II: Resurrected
|19
|Returnal
|DEATHLOOP
|20
|Kena: Bridge of Spirits
|Mortal Kombat 11
En çok indirilen PSVR oyunları
|No.
|ABD/Kanada
|Avrupa
|1
|Beat Saber
|Beat Saber
|2
|Job Simulator
|Job Simulator
|3
|SUPERHOT VR
|SUPERHOT VR
|4
|GORN
|Creed: Rise to Glory
|5
|Swordsman VR
|Swordsman VR
|6
|Creed Rise to Glory
|The Walking Dead: Saints & Sinners
|7
|Vader Immortal: A Star Wars VR Series
|GORN
|8
|The Walking Dead: Saints & Sinners
|RICK AND MORTY: VIRTUAL RICK-ALITY
|9
|Rick and Morty: Virtual Rick-ality
|Vader Immortal: A Star Wars VR Series
|10
|The Walking Dead Onslaught
|ASTRO BOT Rescue Mission
En çok indirilen PS5 ve PS4 için ücretsiz oyunlar
|No.
|US/Canada
|Avrupa
|1
|Fortnite
|Fortnite
|2
|Call of Duty: Warzone
|Rocket League
|3
|Rocket League
|Call of Duty: Warzone
|4
|Splitgate
|eFootball 2022
|5
|Apex Legends
|Genshin Impact
|6
|Genshin Impact
|Apex Legends
|7
|Destiny 2
|eFootball PES 2021 LITE
|8
|Rec Room
|Brawlhalla
|9
|Brawlhalla
|Destiny 2
|10
|Rogue Company
|Splitgate
Video Galeri
Son haberler