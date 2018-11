2019'da hangi oyunlar çıkacak?

2018

oyuncular için oldukça verimli bir yıl oldu ve olmaya da devam ediyor. Yılın oyunu yarışı da bu sene oldukça zorlu geçecek gibi görünüyor.özel oyunuveiçin yayınlanan Red Dead Redemption 2, yılın oyunu yarışında başı çeken iki oyun olarak göze çarpıyor. Peki önümüzdeki yıl hangi oyunlar çıkacak. 2019 yılında hangi oyunlar bizi bekliyor bir göz atalım.* Mario & Luigi: Bowser's Inside Story (3DS) – Ocak 11* New Super Mario Bros. U Deluxe (Switch) – Ocak 11* Tales of Vesperia: Definitive Edition (PS4, Xbox One, Switch, PC) – Ocak 11* Onimusha: Warlords (PS4, Xbox One, Switch, PC) – Ocak 15* Ace Combat 7: Skies Unknown (PS4, Xbox One) – Ocak 18* Travis Strikes Again: No More Heroes (Switch) – Ocak 18* Resident Evil 2 (PS4, Xbox One, PC) – Ocak 25* Kingdom Hearts III (PS4, Xbox One) – Ocak 29* Ace Combat 7: Skies Unknown (PC) – Şubat 1* Trials Rising (PS4, Xbox One, Switch, PC) – Şubat 12* Dead or Alive 6 (PS4, Xbox One, PC) – Şubat 15* Jump Force (PS4, Xbox One, PC) – Şubat 15* Anthem (PS4, Xbox One, PC) – Şubat 22* Crackdown 3 (Xbox One, PC) – Şubat 22* Metro Exodus (PS4, Xbox One, PC ) – Şubat 22* Anno 1800 (PC) – Şubat 26* Left Alive (PS4, PC) – Şubat 26* Total War: Three Kingdoms (PC) – Mart 7* Devil May Cry 5 (PS4, Xbox One, PC) – Mart 8* The Division 2 (PS4, Xbox One, PC) – Mart 15* The Sinking City (PS4, Xbox One, PC) – Mart 21* Sekiro: Shadows Die Twice (PS4, Xbox One, PC) – Mart 22* Days Gone (PS4) – Nisan 26* Team Sonic Racing (PS4, Xbox One, Switch, PC ) – Mayıs 21* Shenmue III (PS4, PC) – Ağustos 27