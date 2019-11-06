2 Milyon TL Değerindeki Oyun Fonu oFON Yeni Adayları için İkinci Turunu Başlattı!

Rollic ve partnerlerinden Tiplay Studio'nun beraber yürüttüğü, yetenekli oyun geliştiricilerinden oluşan ekiplerin global ölçekte başarılara imza atan oyun stüdyoları haline gelmesini sağlayan ivmelendirici programı oFON (Oyun Fonu), online gerçekleşecek olan ikinci turu için başvuru alımlarına başladı.



Rollic kurucu ortaklarından Burak Vardal "Türkiye'de oyun geliştirmek isteyen gençlere özellikle stüdyolarını kurmak ve dünya çapında hit haline gelen oyunlar yaratmak konusunda destek olmayı önemsiyoruz. oFON; sektörün gerektirdiği hız, yaratıcılık, teknik detaylar ve yayınlanması konusunda gerekli yönlendirmeyi genç ekiplere sağlayan ve onları finansal olarak da rahatlatıp hızlandıran bir oyun yatırımı fonu. İlk tur jüri değerlendirmesinde birden çok potansiyeli olan fikir ve ekiple tanıştık. İlk 3 ekip yatırımlarını alarak hızla oyun üretmeye başladılar. İkinci tur yatırımlar ile Türkiye'den daha fazla oyun geliştiricinin başarıya ulaşmasını istiyoruz." açıklamalarında bulundu.



Kazananların jüri sunumu, oyun örnekleri ve juri değerlendirmesinin ardından belirlendiği yatırım fonunun ilk turunda toplam 27 ekip içinden 10 ekip ön elemeyi geçerek İstanbul'da yapılan juri sunumuna katıldı. Bu sunumlar ve final değerlendirmesinin ardından 3 oyun geliştirici grup finale kalarak yatırım için hak kazanmıştı.



Yatırımı alanlardan bir ekip "oFON bizlere tek odak noktası sağladı; oyun yapmak! Finansal ya da stratejik bir sorunla karşılaşmadan hedefimize ulaşmamız için bize güç ve hız kazandırdı. Olabilecek en hızlı yatırımla planladığımız ekibi kurduk ve çalışmaya başladık. Geriye kalan tek şey azim ve motivasyon ile vazgeçmeden oyun geliştiricilerin rüyalarını süsleyen 'Top Charts'a girmek." Dedi . Atakan & Egemen Erdeğer - Electronic Ice Cream (Manisa)



21 Mayıs 2020 tarihine kadar süren başvuruları kaçırmayın!



İçinde bulunduğumuz dönem sebebi ile online (çevrimiçi) olarak gerçekleşen yarışmaya katılmak için öncelikle yapılması gereken oFon web sitesi üzerinden başvuru formu doldurmak ve sonrasında stüdyo projenizi anlatan detayların bulunduğu sunumu hazırlamak.



Detaylar için: http://ofon.tiplaystudio.com/



Neden oFON?



Dünya'nın önde gelen oyun üretim merkezlerinden olan Türkiye birden fazla Türk oyun şirketi başarı hikayesine ev sahipliği ediyor. Üniversitelerin bilgisayar mühendisliği, tasarım ve oyun geliştirme gibi bölümlerinde okuyan ve mezun olan gençler için oyun dünyası büyük potansiyel gösteriyor. Rollic Türkiye'de oyun geliştiricileri desteklemek ve iş hayatına ilk adımı atan gençlere fayda sağlayabilmek adına Tiplay ile birlikte başlattığı oyun yatırımı fonu ile gençlerin başarıya giden sürecini hızlandırmayı hedefliyor.



Dünya'nın önde gelen oyun üretim merkezlerinden olan Türkiye birden fazla Türk oyun şirketi başarı hikayesine ev sahipliği ediyor. Üniversitelerin bilgisayar mühendisliği, tasarım ve oyun geliştirme gibi bölümlerinde okuyan ve mezun olan gençler için oyun dünyası büyük potansiyel gösteriyor. Rollic Türkiye'de oyun geliştiricileri desteklemek ve iş hayatına ilk adımı atan gençlere fayda sağlayabilmek adına Tiplay ile birlikte başlattığı oyun yatırımı fonu ile gençlerin başarıya giden sürecini hızlandırmayı hedefliyor.



Rollic kurucu ortaklarından Burak Vardal oFON'un genç oyun geliştiriciler için önemine; "Oyun dünyasında başarılı olmak isteyen gençler için; nereden başlayacakları, hangi adımları takip edecekleri konusunda rehberlik edilmesi ivme kazanmarlı bakımından değerli. Birlikte dünyanın en çok oynanan oyunlarından Water Shooty'i yaptığımız Tiplay Studio ile; bu deneyimi gençlere aktarmak bizim için de keyifli bir süreç oldu." diyerek değindi.



oFON'u kazanan ekipler hangi konularda destek alıyor?

Finansman konusu, yeni kurulan oyun stüdyoları için çok önemli. oFON'dan alacağınız destek ile ekiplerin maaşlarından, ekipman temini, ofis kirası ve yazılım desteğine kadar her konuda faydalanabilirsiniz. Ayrıca bu stratejik ortaklık; pazarlama, satış ve dağıtım faaliyetlerine de destek sağlıyor. Deneyimli Tiplay ekibinin fikir üretiminden, prototipleşme, yazılım, oyun tasarımı, modelleme, arayüz tasarımı ve kalite kontrol gibi noktalarda ön plana çıkıyor. Ayrıca isteyen ekiplere ortak bir çalışma alanı sağlanarak farklı oyun geliştiriciler ile birlikte çalışma imkanı yaratılıyor.



Şirketleşme sürecinde desteğe ihtiyacı olan ekipler özellikle iş geliştirme ve ekstra desteğe ihtiyacı olanlar için atölyeler, profesyonel eğitimler ve sertifika programlarını da oFON kapsamında bulabilirsiniz. Bu işin ilk aşaması oyun geliştirmek, fakat oyunları Amerika ve dünya çapında en çok indirilenler listesinde görmek için sadece herkesin oynamak isteyeceği bir oyuna sahip olmak yeterli değil. Burada oFON kazananları Rollic'in yayın desteği ile başarıya hızla ulaşıyor.



oFON Hakkında:

Rollic ve partnerlerinden Tiplay Studio'nun beraber yürüttüğü, yetenekli oyun geliştiricilerinden oluşan ekiplerin global ölçekte başarılara imza atan oyun stüdyoları haline gelmesini sağlayan ivmelendirici programı oFON(Oyun Fonu). İlk tur yatırımlarını tamamlayan program, online gerçekleşecek olan ikinci turu için başvuru alımlarına başladı. Detaylar için: http://ofon.tiplaystudio.com/



Rollic Hakkında:

Dünyanın önde gelen hyper-casual mobil oyun üreticisi ve yayıncılarından Rollic; 2019 Ocak ayında, İstanbul'da kurulmasının ardından hızlı bir büyüme ve başarı ile global olarak en çok oynanan oyunları yaratmıştır. Picker 3D, Flipper Dunk, Water Shooty, Wheel Smash, Go Knots 3D, Pixel Shot 3D, ve Wood Shop dünyaca bilinen Rollic oyunlarının başında geliyor. Detaylar için: https://www.rollicgames.com/



