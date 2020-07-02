100 TL altı fiyata sahip 8 oyuncu ekipmanı tavsiyesi

Pek çok teknolojik cihazda olduğu gibi oyuncu ekipmanları da her geçen gün daha pahalı bir hale geliyor. Eskiden 100 TL altına alabildiğimiz pek çok ürün, günümüzde çok daha yüksek fiyatlarla satılıyor. E tabi pek çok oyun tutkunu da hayalleri olan bilgisayarı kurarken bu caydırıcı fiyatlarla cebelleşiyorlar.Bugün sizlere internette yaptığımız derin araştırmalar sonucunda iyi yorumlar almayı başarmış ve fiyat olarak da 100 TL'nin altına satılan oyuncu ekipmanlarını listeleyeceğiz. Bu ekipmanların "fiyat - performans" ürünü olduğunu unutmayın. Elbette ki 1000 TL'ye satılan bir ürünle burada listelediğimiz ürünler aynı kalitede olmayacaktır, ancak pek çok açıdan gereksinimlerinizi gidereceğini düşünüyorum. Lafı çok uzatmadan sizleri doğrudan listemize alıyorum.100 TL'nin altına alabileceğiniz oyuncu ekipmanları86,90 TLPolyGold'un oyuncu klavyesi PG-959 K9, çelik kasa üzerine inşa edilmiş mekanik hisli bir klavye. RGB ışıklandırması da bulunan klavye, görünüm olarak da hoşunuza gidecektir.94 TLUygun fiyatlı oyuncu ekipmanı denildiğinde aklımıza ilk gelen markalardan olan Everest'in Rampage serisine ait bu mouse, 6400 DPI'lık hassasiyet oranıyla geliyor. Ergenomik tasarımının yanında çok sayıda tuşuyla oyuncular için uygun bir mouse olan RAGE-X2, RGB aydınlatmasıyla oyuncu sisteminizi çok şık bir biçimde temsil ediyor.97,90 TLSnopy'nin uygun fiyatlı oyuncu kulaklığı Sn-R9, arkadaşlarınızla oyun oynarken fazlasıyla işinize yarayacak. Rahat bir şekilde ses kasabileceğiniz kulaklığın mikrofonu da PUBG, CS:GO gibi oyunları arkadaşlarınızla birlikte oynamanıza imkan tanıyor34,90 TL - 74,90 TLBir oyun bilgisayarının olmazsa olmazları arasında her biri birbirinden iddialı tasarım görsellerine sahip mousepadler gelir. Porge'un oyuncu mousepadleri ise pek çok farklı tasarımda ve 4 farklı en - boy seçeneğiyle geliyor.89,39 TLOyuncu ekipmanı denildiğinde ilk akla gelen çevre birimlerinden biri faredir. Xtrike'ın mouse'u da özellikle sıcak günlere girdiğimiz bu günlerde imdadınıza yetişebilir. 6400 DPI'lık hassasiyet oranına sahip GM-512, üst kısmında yer alan delikli tasarımıyla terlemeyi önlüyor. Ayrıca RGB aydınlatması da farenin çok daha şık görünmesini sağlıyor.44,90 TLYukarıdaki mousepad listemiz dışında bir diğer mousepad önerimiz ise üzerinde Dünya haritasının bulunduğu 90 x 40 cm boyutlarına sahip Fortrek Gaming Mousepad olacak. Kendim de deneyimleme şansı bulduğum için gerek ülkelere olan hakimiyet konusundaki yararlı yapısı gerekirse de büyük boyutları ve kaliteli baskısıyla son derece şık görünmesi, bu mousepadi size önerme gereksinimi duydurttu.59,90 TLOyuncu sistemi topladığınızda bu sistemi kullandığınız alanın da orada oyun oynandığını kanıtlaması gerekir. Özellikle Led ışıklar bu konuda son derece başarılıdır. Neden bilmiyorum, ancak bu durum oyuncuların çok büyük bir kısmının hoşuna gidiyor. USB ile güç alan lazer USB animasyon lambası ise oyun oynadığınız alanı daha kaliteli hale getirebilir. Odanızın tüm ambiyansını değiştirecek bu küçük aparata bir göz atabilirsiniz.64,90 TLEğer oyuncu ruhunuzu bir dizüstü bilgisayarla dizginlemeye çalışıyorsanız, yaz aylarına girdiğimiz bu günlerde bilgisayarınızı fazla ısınmasından şikayetçi olabilirsiniz. Bu konuda size önereceğimiz şey ise bir notebook soğutucu. 4 küçük fanla çalışan bu soğutucu, dizüstü bilgisayarınızda oyun oynamanızın zevkini artıracak gibi duruyor.WebTekno