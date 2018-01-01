10 Temmuz Yama Notları (V35.0)

En güncel Heroes of the Storm yaması Rekabetçi mod için geliştirmeler, Raynor ve Azmodan kahramanları için büyük değişiklikler, yeni skinler ve daha fazlasını içermektedir!NOT: Turuncu yazılar PTR ve yayında olan güncellemeler arasındaki farklılıkları göstermektedir.



REKABETÇI MOD



2018'in 3. Rekabetçi Sezonu Başladı!





Rekabetçi ödülleri oyuncuların 2. sezon performanslarına göre verildi.

2018'in 3. sezonu ile beraber bir kaç rekabetçi mod iyileştirmesi gerçekleştirildi. 3. ban, rank düşüşü, yerleşme değişiklikleri ve Hero League maç eşleştirme ayarlamaları.



3. Ban







3. Kahraman yasaklaması seçim modunun ilk kısmına eklendi. İlk ban sürecinde, takımlar sırayla yasaklamaları 2 kahraman olana kadar gerçekleştirecek. Yasaklama ve seçme zamanları yeni yasaklama için dengelendi.

Oyuncuları Hero League yeterlilikleri için gerekli olan 5 Level ve üstü kahraman sayısı 14'ten 16'ya yükseldi.



Rank Düşüşü







Diamond, Master, ve Grand Master Hero League oyuncuları yerleştikten sonra uzun bir süre oynamadıklarında inaktif duruma gelecektir.

Bir oyuncu inaktif duruma geldiğinde, bir sonraki Hero League maçını tamamlayana kadar her gün ufak bir ölçüde rank ve MMR düşüşü alacak. Diamond, Master, ve Grand Master oyuncularının birbirinden ayrı düşüş sürelerine sahip.

inaktif oyuncular düşüşü engelleyip ve tekrardan aktif statülerini kazanmak için 1 Hero League maçını tamamlamaları yeterlidir.



Yerleştirme Değişiklikleri







Rekabetçi moda ilk defa giren oyuncular Gold 5'ten yüksek bir seviyeye yerleştirilmeyecek.

Uzun bir aradan sonra Hero League'e dönen oyuncuların yeniden yerleştirilmesi diğer modlardaki performansına göre yapılmayacak.



Hero League Maç Eşleştirme Değişiklikleri







Ratings Rather Than Points Master ve Grand Master oyuncuları için, maç eşleştirmelerinde seviye derecesi ve rank puanı artık rol olmayacak. Bu yüksek seviyedeki oyuncular için sezon sonuna doğru oynamaya başlayan oyuncular için daha iyi bir deneyim sağlayacak. Bu oyuncular takım arkadaşları ve rakiplerinin yetenek seviyelerine yakın kişiler ile oynamasını sağlayacak.

Maç Kalitesi Kısıtlamaları ve Bildirimleri Master seviyesinin altındaki oyuncular 3 dakikanın altında bir süre boyunca sırada beklerken kendi oyun kalitesi kısıtlamaları dışında bir maça dahil olmayacak. Oyuncuları daha hızlı maç bulunabilmesi için kalite kısıtlamaları azaldığında arayüzden bildirim alacaklar.

Katı Rank Yeterlilik Değişiklikleri Master ve Grand Master oyuncuları takım arkadaşları ve rakipleri kendilerinden en fazla 1 lig aralığında olabilir. Yani: Master oyuncuları Diamond 1 yada Grand Master oyuncuları ile eşleşebilir iki ligden birden olamaz. Grand Master oyuncuları Masters seviyesinin altındaki oyuncular ile eşleşemez. Bu sınırlamalar Avrupa ve Kuzey Amerika oyuncuları için gevşetilemez. Bununla birlikte diğer bölgelerde 1 saati aşan bekleme sürelerinde gevşeyebilir.

Katı Puanlama Değişiklikleri Master ve Grand Master oyuncuları artık küçültülmüş ve kabul edilebilir bir seviye aralığına sahip. Örnek olarak: Üst seviyedeki Grand Master oyuncuları son derece zor bir ihtimal ile Diamond'a düşme hattında olan bir Master oyuncusu ile karşılaşabilir. Eğer bir Master oyuncusu bir Grand Master oyununa dahil olursa, bunun nedeni oyuncunun yetenek seviyesi Grand Master seviyesindeki oyunculara çok yakın olduğu içindir. Bu durumda, Master oyuncunun Ranked puanı onların puanını yakalayamamasıdır.





SAVAŞ ALANLARI

Rekabetçi Olmayan Savaş Alanları Havuzu







Echoes of Alterac etkinliğinden dolayı geçici olarak çıkartılan tüm savaş alanları A.I., Quick Match ve Unranked sıralarına dönmüştür.



Kamplar







Kahramanlar artık müttefik olan kamplara hedef alarak veya yetenekleri ile iyileştirme, zırh sağlayamayacak. Ta ki yetenek özellikle kampları hedef almayı gerektirmedikce.

Alterac Pass







Ice Giants Atak hızı yaklaşık olarak %30 düşürüldü. Kazanılmamış Ice Giant hasarı 240'dan 312'ye yükseldi. Kazanılmış Ice Giant hasarı 400'den 520'ye yükseldi.

Cavalry Her biten etkinlik ile artan bonus hasarı artık olmayacak. Cavalry bonus hasarı her bir objektif bittikten sonra %10 olacak.





Battlefield of Eternity







Minimap immortalları gösteren Minimap iconlarında güncellemeler yapıldı. Rakip immortal artık çapraz balta ile simgelenmektedir. Müttefik immortal ise kalkan simgesi ile görüntülenmektedir. Bu değişiklik oyunculara hangi immortala atak yada defans yapacaklarına daha hızlı tepki verebilmesini sağlayacak.





Braxis Holdout







Beacons Artık iki takımdan birer oyuncu beacon üzerinde olduğunda ilerleme hemen duracak

Zerg Waves Temel zerg akınları hafif bir şekilde güçlendirildi. Bu takımlara 5 kişi müttefik zergler ile saldırmak yerine ayrılıp defans yapma imkanı sağlayacak.

Beacon İlerleme Barı Sağ alt köşede bulunan ilerleme çubuğu yukarıdaki değişiklikler doğrultusunda görsel değişiklikler aldı.





KAHRAMANLAR

ASSASSIN

CASSIA

Abilities





Blinding Light (W) Şimdi ek olarak alandaki düşmanlara 50 hasar (%4 level başına) yapıyor.





CHROMIE

Abilities







Time Trap (E) Time Trap'i gören Yakın dövüş kahramanları yakın atakları ile efekti aktif olmadan Trap'i etkisiz hale getirebilecek.







RAYNOR

Değerler







Can değeri 1.302'den 1.450'ye yükseldi.

Can yenilenme değeri 2.71'den 3.02'ye yükseldi.

Hasarı 122'den 92'ye düşürüldü.

Trait'in gelen mesafesi yerine sabit 6.5 olarak değişti.

Skalası %4'ten %5'e yükseldi.



Yetenekler







(Yeni) Give 'Em Some Pepper (Trait) Her 4. basit atağı güçlenmiş bir şekilde ekstra %125 hasar vererek %50'sini etrafındaki tüm hedeflere vurur. (2.25 mesafelik alana)

Penetrating Round (Q) Hasarı 240'dan 220'ye düşürüldü. Mana ihtiyacı 60'dan 50'ye düşürüldü. Yeni özellik: Düşmanların hareket hızını 2 saniyeliğine %20 düşürür. Geri itme mesafesi Raynor'ın yakınlığına bağlı olmaktadır.

Inspire (W) Dolum süresi 10 saniye'den 12'ye yükseldi. Yeni Özellik: Basit ataklarını sıfırlar. Raynor'ın ve yanındaki tüm minyon ve merclerin 4 saniye boyunca atak hızı %30, hareket hızı %10 artar.

Adrenaline Rush (E) Dolum süresi 30 saniye'den 45'e yükseldi. Mana ihtiyacı 0'dan 75'e yükseldi. Yeni Özellik: 1 saniye'de maksimum can'ın %25'ini verir. Basit ataklar dolum süresini .5 kısaltır. (Kahramanlara karşı iki katı)

Raynor's Raider (R) Can değeri 766'dan 1000'e yükseldi. Hasarı 31'den 24'e düşürüldü. Saniye başına atağı 0.8'den 2'ye yükseldi. Yeni Özellik: Raynor yanında uçan bir Banshee alarak rakiplerine saldırır. Banshee öldüğünde 45 saniyelik dolum süresi başlar. Savaştan çıktıktan 4 saniye sonra saniyede 75 can yeniler.





Talents





Level 1 Seasoned Marksman (Passive) Kaldırıldı. Scouting Drone (Active) Kaldırıldı. Yeni Talent: Veteran Marksman (Trait) Görev: Eğer düşman kahraman güçlendirilmiş Acquire Weak Point vurulursa, Give 'Em Some Pepper'ın hasarı %0.75 artar. New Talent: Ace in the Hole (Passive) Yavaşlatılmış yada sersemletilmiş Kahramanlara 30% daha fazla hasar verir. New Talent: Exterminator (Passive) Basit atakların hasarını minyonlara, kamplara ve canavarlara %50 arttırır. Inspire aktif olduğunda bu bonus %100'e yükselir.

Level 4 Focused Attack (Passive) Kaldırıldı. Vigorous Assault (Passive) Kaldırıldı. Confident Aim (Q) Kaldırıldı. Relentless Leader (Passive) Kaldırıldı. Fight or Flight (E)Level 7'den taşındı. Yeni Özellik: Adrenaline Rush'ın dolum süresini 10 saniye düşürür. Aktif olduğunda 4 saniye boyunca 25 zırh verir. Yeni Talent: Sustaining Rounds (Trait) Give 'Em Some Pepper atakları maksimum canın %3'ü kadar iyileştirir. Kahramanlara karşı bu değer %6'ya yükselir. Yeni Talent: Behemoth Armor (Passive) 250 can verir. Görev: Kahramanlara yaptığınız her bir Give 'Em Some Pepper saldırısı ile 5 artar.

Level 7 Hamstring Shot (Q) Kaldırıldı. Revolution Overdrive (W) Kaldırıldı. Puttin' On A Clinic (Passive) Kaldırıldı. Yeni Talent: Fuel the Rush (Passive) Inspire aktif olduğunda basit ataklardan gelen Adrenaline Rush'ın dolum bonusu %200 olur. Yeni Talent: Unstable Compound (Trait) Give 'Em Some Pepper'in alanı %15 artar. Vurulan düşmanlar 3 saniye bounca %10 yavaşlar. Yeni Talent: Heavy Slugs (Active) Aktif edilğinde bir sonraki Penetrating Round'un mesafesi %30 ve yavaşlatma süresi %200 artar. (Dolum süresi 30 saniye)

Level 13 Giant Killer (Passive) Kaldırıldı. Double-Barreled (Q) Kaldırıldı. Steel Resolve (W) Kaldırıldı. Yeni Talent: Debilitating Rounds (Passive) Penetrating Round'un dolum süresini 3 saniye azaltır. Inspire aktif olduğunda yavaşlatma değeri %100 artar. Yeni Talent: Rallying Cry (W) Inspire'ın durma süresini 1 saniye arttırır. Yakınında bulunan tüm kahramanlar %10 hareket ve atak hızı kazanır. Yeni Talent: Giddy-Up (W) Kalıcı olarak %10 hareket ve binek hızı kazanır. Inspire'ın hareket hızı %20 artar.

Level 16 Executioner (Passive) Kaldırıldı. Cluster Round (Q) Kaldırıldı. Bullseye (Q) Kaldırıldı. Give Me More (E) Level 1'den taşındı. Yeni Özellik: Adrenaline Rush'dan gelen iyileştirme oranını %50 arttırır ve Inspire aktifken atak mesafesi 1 artar. Yeni Talent: Paint Them Red (Q) Penetrating Round'un hasarını %50 arttırır. Kahramanlara yapılan hasarın %100'ü can olarak verir. Yeni Talent: Bounty Hunter (Trait) (D) Kahramanlara yapılan Give 'Em Some Pepper atakları maksimum canın %3'ü kadar ekstra hasar verir ve 3 saniye boyunca 5 zırh sağlar. Aktif edildiğinde bir sonraki basit atak güçlendirilmiş Give 'Em Some Pepper olur. (Dolum süresi 40 saniye)

Level 20 Scorched Earth (R) Kaldırıldı. A Card to Play (Passive) Kaldırıldı. Nexus Frenzy (Passive) Kaldırıldı. Dusk Wing (R) Banshee Canları, Hasarları ve Raynor'a mesafesi %100 artar. Öldürüldüğünde Inspire ve Adrenaline Rush özgür bir şekilde kullanılabilir. Yeni Talent: Indomitable Resolve (R) Kahramanlara yapılan Give 'Em Some Pepper atakları Hyperion'un dolum süresini 5 saniye düşürür. Inspire kullanıldığında 2 saniye boyunca durdurulamaz efekti kazanır. Yeni Talent: Weak Spot Acquired (Trait) Give 'Em Some Pepper'ın vurduğu öncelikli hedef 2 saniyeliğine 25 zırh kaybeder. Yeni Talent: Execute (Passive) Atak hızını %20 arttırır. Basit ataklar canı %50'nin altında olan düşmanlara %25 daha fazla hasar verir.



SPECIALIST

AZMODAN

Değerler







Can değeri 2.738'ten 2.464'e düşürüldü.

Can yenilenme değeri 5.7031'den 5.1328'e düşürüldü.

Yetenekler







General of Hell (Trait) (D) Demon Lieutenant olarak ismi değiştirildi. Yeni Özellik: Her hangi bir kampdan, minyondan veya Azmodan'ın şeytanlarından Demon Lieutenant çağırır. Lieutenant her 7 saniyede Demonic Smite kullanır, düşman minyon'u anında öldürür. 20 saniye sürer. Dolum süresi 60 saniyedir. Artık minimap üzerinden kullanılabilir. All Shall Burn aktifken kullabılabilir.

Globe of Annihilation (Q) Yeni Görev: Globe ile Kahramanlara vurduğunuzda ve 1.5 saniye içinde öldürdüğünüz minyonlardan 2 yük Annihilation elde edersiniz. Ödül: Her yük Annihilation Globe hasarını 1'den 400'e kadar yükseltir. Yetenek kullanıldığında uyarı alanı daha erken oluşacak. Mesafesi 35'ten 30'a düşürüldü. Kullanma süresi .75 saniye'den .5625'ye düşürüldü. Globe hızı 15'ten 18'e yükseldi.

Demon Warrior (W) Artık All Shall Burn aktifkende kullanabileceksiniz. Artık ekstra şarjı olmayacak. Demon Warriorlar artık etrafındaki düşmanlara her saniye küçük ölçüde hasar verecek. Atak hızı 37'den 28'e düşürüldü. Can değeri 365'ten 390'a yükseldi. Atak mesafesi 1.5'dan 1'e düşürüldü. Hareket hızı 4'ten 3.6'ya düşürüldü.

All Shall Burn (E) Yeni Özellik: Hedefe 2.5 saniye kadar kullanılır, her saniye hasar verir. Eğer tüm süre boyunca hedef üzerinde kullanılır ise ekstra 30% hareket hızı kazanır. Dolum süresi 6 saniye'den 8'e yükseldi. Mana ihtiyacı saniyede 12'den direk 30 mana olarak değişti. Mesafesi 7'den 6'ya düşürüldü.

Demonic Invasion (R) Yeni Özellik: Seçilen dairesel alana 8 tane Demon Grunt çağırır. Çarpma alanında bulunan düşmanlara hasar verir. Demon Gruntlar 8 saniye yaşar ve öldüklerinde patlayarak yakındaki düşmanlara hasar verir. Demon can değeri 365'den 750'ye yükseldi. Demonların canı 8 saniyede azalarak can kaybeder. Atak hasarı 51'den 42'ye düşürüldü. Dolum süresi 100 saniye'den 90'a düşürüldü. Mana ihtiyacı 100'den 60'a düşürüldü.

Yeni Heroic Ability: Tide of Sin (R) Aktif edildiğinde bir sonraki Globe of Annihilation manasız bir şekilde kullanılır ve %50 daha fazla hasar verir. Dolum süresi 20 saniye.





Talents







Level 1 Taste for Blood (Q) Kaldırıldı. Sieging Wrath (Q) Kaldırıldı. Gluttony (Q) Level 4'ten taşındı. Yeni Özellik: Kahramanlara vurarak kazanılan Annihilation değeri 1 artar. 200 yük biriktirdikten sonra, her düşmana vurulan Globe dolum süresini .25 saniye düşürür, kahramanlara karşı ikiye katlar. Yeni Talent: Greed (Q) Annihilation ile minyonları öldürülmesi gereken süre 1.5 saniye'den 3'e yükselir. Görev: 200 yük biriktirdikten sonra, Globe of Annihilation Minyonlara ve Merclere %20 daha fazla hasar verir ve mesafesi %33 artar. Yeni Talent: Wrath (Q) %75'in altında can'a sahip kahramanlara karşı yapılan basit ataklar 1 yük Annihilation kazandırır. Görev: 200 yük biriktirdikten sonra, kahramanlara vurduğunuz Globe of Annihilation'dan sonra yapılacak bir sonraki basit atak Annihilation yükü kadar ekstra hasar vurur. 4 saniye sürer.

Level 4 Hellish Hirelings (Trait) Kaldırıldı. Army of Hell (W) Yeni Özellik: Ekstra bir Demon Warrior çağırır ama dolum süresi 10 saniye artar. Hellforged Armor (W) Level 13'ten taşındı. Yeni Özellik: Demon Warrior ve Lieutenantlar 35 zırh verir ve 4 saniye sürer. Battleborn (Passive) Level 16'dan taşındı. Yeni Özellik: Basit ataklar Demon Warriorların dolum süresini .5 saniye ve Demon Lieutenantların 1 saniye düşürür.

Level 7 Infernal Globe (Q) Kaldırıldı. Bound Minion (Trait) Kaldırıldı. Gluttonous Ward (Active) Kaldırıldı. Master of Destruction (E) Level 1'den taşındı. Yeni Özellik: All Shall Burn'un son hasarı etraftaki tüm düşmanlara vurur. Her bir vurulan kahramandan 2 yük Annihilation kazanılır. Yeni Talent: Bombardment (Q) Globe of Annihilation kullanıldığında basit atak mesafesi %50 artar ve 3 saniye boyunca 2 ekstra hedefe hasar verilebilir. Güçlenmiş basit atak ile vurulan her bir kahraman için 1 Annihilation kazanılır. Yeni Talent: Art of Chaos (Q) Eğer Globe of Annihilation 2 ve daha fazla kahramana vurursa 30 mana geri kazanılır, eğer 3 ve daha fazla kahramana vurursa 5 Annihilation kazanılır.

Level 13 Hedonism (Q) Kaldırıldı. Infused Power (E) Kaldırıldı. Yeni Talent: Brutish Vanguard (W) Demon Warriorlar %25 hareket hızı kazanır ve yakındaki düşmanları %20 yavaşlatır. Yeni Talent: Cydaea's Kiss (Q) All Shall Burn'un kullanma süresini .5 saniye azaltır. Eğer All Shall Burn sonuna kadar bir kahraman üzerinde kullanılırsa, Azmodan maksimum canının 8%'i kadar can kazanır. Yeni Talent: Chain of Command (Trait) (D) Demon Lieutenants'lar çevresindeki dost minyon, merc ve Azmodan'ın çıkardığı diğer Demon'lara %25 hasar artışı sağlar.

Level 16 Demonic Smite (Trait) Kaldırıldı. Sin for Sin (Active) Kaldırıldı. Forced Recruiment (D) Kaldırıldı. Sin's Grasp (E) Level 4'ten taşındı. Yeni Özellik: All Shall Burn'un mesafesi %20 artar. Eğer All Shall Burn sonuna kadar bir kahraman üzerinde kullanılırsa, dolum süresi 4 saniye düşer. Yeni Talent: Hell Rift (E) All Shall Burn sonuna kadar kullanıldığında, hedefin yanında Demon Warrior çıkar ve Demon Warrior 4 saniye süre ile %100 fazla hasar verir. Yeni Talent: Total Annihilation (Q) Globe of Annihilation kahramanlara maksimum canlarının 5%'i kadar ekstra hasar vurur.

Level 20 Yeni Talent: Siegebreaker (R) Azmodan'ın çağırdığı üniteler Binalara %50 daha fazla hasar verir. Yeni Talent: Black Pool (R) Tide of Sin düştüğü alana Black Pool açarak içinde kalan düşmanlara hafif bir hasar verir ve 5 saniye boyunca zırhlarını azaltır. Yeni Talent: Pride (Q) 400 yük Annihilation'a ulaştıktan sonra, Globe of Annihilation'ın alanı %15 büyür ve hasarı 100 artar. Yeni Talent: Trample (Active) Aktif edildiğinde Azmodan kısa bir mesafeye hızlanır, gittiği yol boyunca düşmanlara hasar verir ve onları yavaşlatır. Dolum süresi 60 saniye.





SUPPORT

ALEXSTRASZA

Abilities







Life-Binder (R) Şimdi ek olarak Alextraza ve hedefine yetenek süresince saniyede 300 can veriyor.







KAYNAK : http://heroesturkiye.com/haber-10-temmuz-yama-notlari-v350



