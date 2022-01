24 – 30 Ocak haftasında gelecek olan yapımlar arasında birçok yapım öne çıkıyor. Özellik geçtiğimiz haftalarda duyurulan Serious Sam: Siberian Mayhem 25 Ocak tarihinde piyasaya sürülecek. PC tarafına hafta içerisinde 12 yapım bulunuyor. İşte 24 – 30 Ocak haftasında çıkış yapacak oyunlar:



24 – 30 Ocak Haftası Çıkış Yapacak Oyunlar

24 Ocak Pazartesi

Hidden Deep | PC

The Demon Lord Is New In Town | PC

25 Ocak Salı

The Artful Escape | PS5, Switch

Mortal Online 2 | PC

Cannibal Cuisine | PS5, PS4, Xbox Series X/S, Xbox One

Reverie Knights Tactics | PS5, PS4, Xbox One, Switch, PC

Serious Sam: Siberian Mayhem | PC

26 Ocak Çarşamba

Elasto Mania Remastered | PS5, PS4, Xbox Series X/S, Xbox One, Switch

Cake Invaders | PS5, PS4, Xbox Series X/S, Xbox One, Switch

Summertime Madness | Xbox One

Gav-Gav Odyssey | Xbox One, PC

PopSlinger | Switch

Froggy Crossing | Switch



27 Ocak Perşembe

Vagnate | Switch

Hotel Life: A Resort Simulator | PS5, PS4, Xbox Series X/S, Xbox One, Switch, PC

W.A.N: Chernobyl Unexplored | Xbox Series X/S, Xbox One

The Longest Road On Earth | PS5, PS4, Xbox Series X/S, Xbox One, Switch

Circuit Superstars | PS4

Wanderer | PS4, PC

COGEN: Sword of Rewind | PS4, Xbox Series X/S, Xbox One, Switch, PC

Gunvolt Chronicles: Luminous Avenger iX 2 | PS5, PS4, Xbox Series X/S, Xbox One, PC

Gomoku Let's Go | Switch

Unforeseen Incidents | Switch

Concordia: Digital Edition | Switch

Crazy Athletics – Summer Sports and Games | Switch

Serin Fate | Switch

Pandemic Shooter | Switch

Magi Trials | Switch

Crush Crush | Switch

Hidden Paws | Switch

Deflector | PC

28 Ocak Cuma

Vagante | Xbox One

Super Onion Boy 2 | PS5, PS4, Xbox Series X/S, Xbox One

Uncharted Legacy of Thieves Collection | PS5

Pokémon Legends: Arceus | Switch

Active Neurons – Puzzle Game | Xbox Series X/S

Record of Lodoss War: Deedlit in Wonder Labyrinth | Switch

Don't Be Afraid | Switch

Circus Pocus | Switch

Re: Turn 2 – Runaway | Switch

Peace, Death! 2 | Switch

Rogue Tower | PC

29 Ocak Cumartesi

Calturin | Xbox One

Magic Pen Color Book | Switch

Broken Blades | Switch



(Kaynak: esporlab.com)