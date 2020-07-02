GTA 6'nın İptal Edilen 3 Farklı Hikâyesi Ortaya Çıktı

Yeni bir rapora göre Rockstar Games'in kurucularından Dan Houser, GTA 6 için tam üç farklı hikâye yazmış ancak son karar aşamasında hiçbirinin kullanılmamasına karar verilmiş.



Rockstar, oyun dünyasında sadece açık dünya tasarımıyla değil, aynı zamanda derin ve unutulmaz karakterleriyle de tanınıyor. Bu işin arkasındaki en önemli isimlerden biri de elbette Dan Houser'dı ancak Houser, RDR 2'nin çıkışından sonra 2020'de Rockstar'dan ayrılmıştı. Bu da birçok kişinin aklında GTA 6'nın hikâyesinin kimin tarafından yazıldığı sorusunu getirmişti.



GTA 6'nın iptal edilen hikâyeleri



Ortaya çıkan bilgilere göre Dan Houser oyundan önce bazı hikâye fikirleri üzerinde çalışmış. Hatta farklı zamanlarda 3 ayrı GTA 6 senaryosu yazmış ama hepsi iptal edilmiş. İşte o senaryolardan bazı detaylar:



2014'teki ilk hikâye, yozlaşmış bir polisin suç dünyasına bulaşmış oğlunu korumaya çalışmasını konu alıyordu. Üçüncü karakter ise ABD'de uyuşturucu imparatorluğu kurmak isteyen bir Kolombiyalı baronun sağ koluydu. Bu fikir, yayıncı şirket Take-Two tarafından "fazla karanlık" bulunarak rafa kaldırıldı.



İkinci hikâye, annesi bir görev sırasında öldürülen bir Vice City kadın polisinin intikam almak için suç dünyasına gizlice sızmasını anlatıyordu. Yan karakter ise yükselmekte olan bir uyuşturucu kaçakçısıydı ancak bu senaryo da 2018'de iptal edildi.



Üçüncü hikâye, savaş travması yaşayan eski bir askerin etkisiyle suç dünyasına sürüklenen bir kadın polisi merkezine alıyordu. Dan Houser'ın bu iptallerden yorulup 2019'da bir yıl ara verdiği ve sonra tamamen ayrıldığı söyleniyor.



