Zvezdan Mtirovic: "Her şeyi mükemmel yaptık"

Galatasaray Ekmas Başantrenörü Zvezdan Mtirovic, Anadolu Efes galibiyetinin ardından açıklamalarda bulundu.

, Fotoğraf; Galatasaray.org
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Zvezdan Mtirovic: 'Her şeyi mükemmel yaptık'
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30 Ekim 2023 01:43
Galatasaray Ekmas Başantrenörü Zvezdan Mtirovic, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde Anadolu Efes karşısında alınan 95-76'lık galibiyetin ardından konuştu.

Koç Zvezdan Mitrovic, "Gerçekten iyi hazırlandık. Anadolu Efes'i EuroLeague'de zor ve sert bir maçtan çıktığını bilerek analiz ettik. Tüm planladığımız şeyler tuttu. Gerçekten çok iyi bir maç çıkardık. Çok iyi bir savunma yaptık. Bana göre takıma dair her şey tamamdı. Her şey çok güzeldi. Oyuncularımın hakkını vermem lazım." diye konuştu.

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